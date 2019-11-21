Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса

Когда в конце октября был опубликован календарь мирового ралли-кросса на 2020 год, два этапа в нем имели дату, но оставались без указания места. Теперь одна из вакансий заполнена – WRX продлила контракт с гонкой в столице Латвии и продолжит приезжать в крупнейший город Прибалтики.

Рижский этап чемпионата мира впервые прошел в 2016 году, но существовала вероятность, что после истечения четырехлетнего соглашения стороны прекратят сотрудничество.

Однако в четверг организаторы соревнований в своем твиттере объявили, что договорились об их проведении в 2020-м. Они отдельно обратили внимание, что название этапа стало другим: если прежде это была «Гонка в Латвии», то теперь – «Гонка в Риге».

Судьба второй вакантной даты, 18-19 июля, пока остается неизвестной, но велика вероятность, что соревнования примет новый автоспортивный комплекс «Игора» близ деревни Новожилово в Приозерском районе Ленинградской области.