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Ралли-Кросс / Новость

Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса

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Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
Автор:
, Ответственный редактор
21 нояб. 2019 г., 09:29

Латвийские организаторы объявили, что их гонка займет одну из двух вакантных дат в расписании будущего сезона WRX – этап на трассе «Бикерниеки» состоится 19-20 сентября.

Когда в конце октября был опубликован календарь мирового ралли-кросса на 2020 год, два этапа в нем имели дату, но оставались без указания места. Теперь одна из вакансий заполнена – WRX продлила контракт с гонкой в столице Латвии и продолжит приезжать в крупнейший город Прибалтики. 

Рижский этап чемпионата мира впервые прошел в 2016 году, но существовала вероятность, что после истечения четырехлетнего соглашения стороны прекратят сотрудничество. 

Однако в четверг организаторы соревнований в своем твиттере объявили, что договорились об их проведении в 2020-м. Они отдельно обратили внимание, что название этапа стало другим: если прежде это была «Гонка в Латвии», то теперь – «Гонка в Риге».

Судьба второй вакантной даты, 18-19 июля, пока остается неизвестной, но велика вероятность, что соревнования примет новый автоспортивный комплекс «Игора» близ деревни Новожилово в Приозерском районе Ленинградской области.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Автор Александр Кабановский

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