Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
Латвийские организаторы объявили, что их гонка займет одну из двух вакантных дат в расписании будущего сезона WRX – этап на трассе «Бикерниеки» состоится 19-20 сентября.
Когда в конце октября был опубликован календарь мирового ралли-кросса на 2020 год, два этапа в нем имели дату, но оставались без указания места. Теперь одна из вакансий заполнена – WRX продлила контракт с гонкой в столице Латвии и продолжит приезжать в крупнейший город Прибалтики.
Рижский этап чемпионата мира впервые прошел в 2016 году, но существовала вероятность, что после истечения четырехлетнего соглашения стороны прекратят сотрудничество.
Однако в четверг организаторы соревнований в своем твиттере объявили, что договорились об их проведении в 2020-м. Они отдельно обратили внимание, что название этапа стало другим: если прежде это была «Гонка в Латвии», то теперь – «Гонка в Риге».
Судьба второй вакантной даты, 18-19 июля, пока остается неизвестной, но велика вероятность, что соревнования примет новый автоспортивный комплекс «Игора» близ деревни Новожилово в Приозерском районе Ленинградской области.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Александр Кабановский
Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
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