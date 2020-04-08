Этап мирового ралли-кросса в Бельгии перенесен

Этап чемпионата мира по ралли-кроссу, который должен был пройти на трассе в Спа 16-17 мая, перенесен – предварительно его проведение запланировано на 3-4 октября. Формально причиной такого решения является директива бельгийских властей, на неопределенный срок запрещающая проведение практически всех массовых мероприятий.

Напомним, гонка в Спа вошла в календарь чемпионата мира в прошлом году и запомнилась первой в карьере победой россиянина Тимура Тимерзянова.

Ранее уже были перенесены два первых этапа чемпионата, которые должны были пройти в апреле и мае в Испании и Португалии соответственно. Теперь первыми в календаре стоят норвежский (13-14 июня) и шведский (4-5 июля) этапы. Однако власти Норвегии недавно заявили, что запрет на проведение спортивных и культурных мероприятий сохранится минимум до 15 июня – а организаторы гонки в Швеции сообщили, что активно обсуждают со всеми заинтересованными сторонами возможность переноса этапа.