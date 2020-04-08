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Ралли-Кросс / Спа / Новость

Этап мирового ралли-кросса в Бельгии перенесен

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Этап мирового ралли-кросса в Бельгии перенесен
Автор:
, Главный редактор
8 апр. 2020 г., 07:20

Похоже, что очередные изменения в календаре мирового чемпионата по ралли-кроссу будут далеко не последними

Этап чемпионата мира по ралли-кроссу, который должен был пройти на трассе в Спа 16-17 мая, перенесен – предварительно его проведение запланировано на 3-4 октября. Формально причиной такого решения является директива бельгийских властей, на неопределенный срок запрещающая проведение практически всех массовых мероприятий.

Напомним, гонка в Спа вошла в календарь чемпионата мира в прошлом году и запомнилась первой в карьере победой россиянина Тимура Тимерзянова.

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Ранее уже были перенесены два первых этапа чемпионата, которые должны были пройти в апреле и мае в Испании и Португалии соответственно. Теперь первыми в календаре стоят норвежский (13-14 июня) и шведский (4-5 июля) этапы. Однако власти Норвегии недавно заявили, что запрет на проведение спортивных и культурных мероприятий сохранится минимум до 15 июня – а организаторы гонки в Швеции сообщили, что активно обсуждают со всеми заинтересованными сторонами возможность переноса этапа.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Этап Спа
Автор Кирилл Качнов

Ралли-Кросс Следующая сессия

Спа

Спа

15 мая - 17 мая

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