Этап мирового ралли-кросса в Бельгии перенесен
Похоже, что очередные изменения в календаре мирового чемпионата по ралли-кроссу будут далеко не последними
Этап чемпионата мира по ралли-кроссу, который должен был пройти на трассе в Спа 16-17 мая, перенесен – предварительно его проведение запланировано на 3-4 октября. Формально причиной такого решения является директива бельгийских властей, на неопределенный срок запрещающая проведение практически всех массовых мероприятий.
Напомним, гонка в Спа вошла в календарь чемпионата мира в прошлом году и запомнилась первой в карьере победой россиянина Тимура Тимерзянова.
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Ранее уже были перенесены два первых этапа чемпионата, которые должны были пройти в апреле и мае в Испании и Португалии соответственно. Теперь первыми в календаре стоят норвежский (13-14 июня) и шведский (4-5 июля) этапы. Однако власти Норвегии недавно заявили, что запрет на проведение спортивных и культурных мероприятий сохранится минимум до 15 июня – а организаторы гонки в Швеции сообщили, что активно обсуждают со всеми заинтересованными сторонами возможность переноса этапа.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Этап
|Спа
|Автор
|Кирилл Качнов
Этап мирового ралли-кросса в Бельгии перенесен
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