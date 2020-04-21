Электрификацию ралли-кросса отложили на год

Проект появления в чемпионате мира по ралли-кроссу класса полностью электрических машин перенесли на год вперед. Такое решение приняла Международная автофедерация вместе с промоутером WRX и поставщиками электрических компонентов. Это связано с экономическими трудностями команд в связи с отменой гонок в этом году.

Первоначально гоночные электрокары должны были появиться в WRX в 2020 году, однако затем стороны договорились перенести внедрение нового регламента на год. Сам образец электрокара для ралли-кросса дебютировал в сентябре прошлого года.

Концепция электрификации серии не изменилась. Моторы, которые станут вращать задние и передние колеса, будут унифицированы, как и тяговая батарея. В свою очередь, команды смогут ставить такие комплекты на собственные машины. По мощности электрокары не уступают бензиновым, но, вероятно, будут тяжелее.

Появление в WRX электромобилей не приведет к одновременному исчезновению бензиновых классов.