Электрификацию ралли-кросса отложили на год
Полностью электрический класс в чемпионате мира WRX появится не раньше 2022 года
Проект появления в чемпионате мира по ралли-кроссу класса полностью электрических машин перенесли на год вперед. Такое решение приняла Международная автофедерация вместе с промоутером WRX и поставщиками электрических компонентов. Это связано с экономическими трудностями команд в связи с отменой гонок в этом году.
Первоначально гоночные электрокары должны были появиться в WRX в 2020 году, однако затем стороны договорились перенести внедрение нового регламента на год. Сам образец электрокара для ралли-кросса дебютировал в сентябре прошлого года.
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Концепция электрификации серии не изменилась. Моторы, которые станут вращать задние и передние колеса, будут унифицированы, как и тяговая батарея. В свою очередь, команды смогут ставить такие комплекты на собственные машины. По мощности электрокары не уступают бензиновым, но, вероятно, будут тяжелее.
Появление в WRX электромобилей не приведет к одновременному исчезновению бензиновых классов.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Сергей Иванов
Электрификацию ралли-кросса отложили на год
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