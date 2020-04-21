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Ралли-Кросс / Новость

Электрификацию ралли-кросса отложили на год

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Электрификацию ралли-кросса отложили на год
Автор:
, Редактор
21 апр. 2020 г., 07:55

Полностью электрический класс в чемпионате мира WRX появится не раньше 2022 года

Проект появления в чемпионате мира по ралли-кроссу класса полностью электрических машин перенесли на год вперед. Такое решение приняла Международная автофедерация вместе с промоутером WRX и поставщиками электрических компонентов. Это связано с экономическими трудностями команд в связи с отменой гонок в этом году.

Первоначально гоночные электрокары должны были появиться в WRX в 2020 году, однако затем стороны договорились перенести внедрение нового регламента на год. Сам образец электрокара для ралли-кросса дебютировал в сентябре прошлого года.

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Концепция электрификации серии не изменилась. Моторы, которые станут вращать задние и передние колеса, будут унифицированы, как и тяговая батарея. В свою очередь, команды смогут ставить такие комплекты на собственные машины. По мощности электрокары не уступают бензиновым, но, вероятно, будут тяжелее.

Появление в WRX электромобилей не приведет к одновременному исчезновению бензиновых классов.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Автор Сергей Иванов

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