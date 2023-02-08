Предыдущая / Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»
Ралли-Кросс Новость

Экстрем стал спортивным директором мирового ралли-кросса

Чемпион мира 2016 года усилил команду организаторов WRX в преддверии старта нового сезона

Джеймс Ньюболд
Автор:
, журналист
Экстрем стал спортивным директором мирового ралли-кросса
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Маттиас Экстрем завоевал титул чемпиона в мировом ралли-кроссе за рулем Audi S1, построенной его собственной командой EKS, а затем еще три раза – в 2017, 18 и 20 годах – завершал сезон на втором месте. 

В последний раз швед вышел на старт в Риге в 2021-м, а в минувшем сезоне, когда в WRX перешли на электромобили, уже не выступал в чемпионате.  

В среду организаторы серии объявили, что 44-летний швед стал ее спортивным директором. В официальном заявлении сказано, что Маттиас будет заниматься всем «от формата уик-эндов до коммерческих вопросов и спонсорских мероприятий – если говорить шире, продуктом в целом».

Сам Экстрем добавил: «Я рад задействовать весь свой опыт ради усиления серии, которая проходит через важный момент своей истории. Я буду тесно взаимодействовать с гонщиками, командами, трассами, партенрами и FIA, а также, разумеется, Арне [Дирксом, исполнительным директором WRX] и другими сотрудниками команды промоутера. 

У нас есть все ингредиенты, чтобы привлечь к ралли-кроссу новое поколение болельщиков и сделать чемпионат по-настоящему успешным блокбастером».  

Переход ралли-кросса на электрический формат привел к тому, что в топовом зачете этапы сезона-2022 собирали по восемь-девять участников. Новый розыгрыш WRX стартует в середине июня в Норвегии. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»
Джеймс Ньюболд Больше от
Джеймс Ньюболд
Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Формула 1

Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT

Extreme E опубликовала календарь на 2023 год. Он очень предварительный

Extreme E опубликовала календарь на 2023 год. Он очень предварительный

Extreme E

Extreme E опубликовала календарь на 2023 год. Он очень предварительный Extreme E опубликовала календарь на 2023 год. Он очень предварительный

FIA объяснила, почему гонку в Монце закончили за машиной безопасности

FIA объяснила, почему гонку в Монце закончили за машиной безопасности

Формула 1
Гран При Италии

FIA объяснила, почему гонку в Монце закончили за машиной безопасности FIA объяснила, почему гонку в Монце закончили за машиной безопасности

Маттиас Экстрём Больше от
Маттиас Экстрём
Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей

Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей

WTCR

Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей

Новый чемпион Pure ETCR Экстрем расхвалил команду Cupra Racing

Новый чемпион Pure ETCR Экстрем расхвалил команду Cupra Racing

WTCR

Новый чемпион Pure ETCR Экстрем расхвалил команду Cupra Racing Новый чемпион Pure ETCR Экстрем расхвалил команду Cupra Racing

Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара»

Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара»

Дакар
Презентация Audi RS Q e-tron

Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара» Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара»

Самое важное:

Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

WRC

Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

FIA перехитрила команды Ф1 в вопросе о массе машин

FIA перехитрила команды Ф1 в вопросе о массе машин

Формула 1

FIA перехитрила команды Ф1 в вопросе о массе машин FIA перехитрила команды Ф1 в вопросе о массе машин

Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford

Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford

Формула 1

Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford

Команда Panthera Asia рассказала о подготовке заявки на участие в Ф1

Команда Panthera Asia рассказала о подготовке заявки на участие в Ф1

Формула 1

Команда Panthera Asia рассказала о подготовке заявки на участие в Ф1 Команда Panthera Asia рассказала о подготовке заявки на участие в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.