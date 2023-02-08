Экстрем стал спортивным директором мирового ралли-кросса

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Маттиас Экстрем завоевал титул чемпиона в мировом ралли-кроссе за рулем Audi S1, построенной его собственной командой EKS, а затем еще три раза – в 2017, 18 и 20 годах – завершал сезон на втором месте.

В последний раз швед вышел на старт в Риге в 2021-м, а в минувшем сезоне, когда в WRX перешли на электромобили, уже не выступал в чемпионате.

В среду организаторы серии объявили, что 44-летний швед стал ее спортивным директором. В официальном заявлении сказано, что Маттиас будет заниматься всем «от формата уик-эндов до коммерческих вопросов и спонсорских мероприятий – если говорить шире, продуктом в целом».

Сам Экстрем добавил: «Я рад задействовать весь свой опыт ради усиления серии, которая проходит через важный момент своей истории. Я буду тесно взаимодействовать с гонщиками, командами, трассами, партенрами и FIA, а также, разумеется, Арне [Дирксом, исполнительным директором WRX] и другими сотрудниками команды промоутера.

У нас есть все ингредиенты, чтобы привлечь к ралли-кроссу новое поколение болельщиков и сделать чемпионат по-настоящему успешным блокбастером».

Переход ралли-кросса на электрический формат привел к тому, что в топовом зачете этапы сезона-2022 собирали по восемь-девять участников. Новый розыгрыш WRX стартует в середине июня в Норвегии.

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