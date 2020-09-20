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Ралли-Кросс / Отчет о гонке

Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге

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Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге
Автор:
, редактор

На второй день рижских заездов исход шведской дуэли изменился

Маттиас Экстрем стал победителем второго этапа WRX в Риге. В финальном заезде швед менее, чем на секунду опередил своего соотечественника и лидера общего зачета Йохана Кристофферссона. Экстрем захватил лидерство со старта и удерживал его до конца заезда, лишь на последнем круге позволив Кристофферссону подобраться так близко.

Для Кристофферссона это поражение стало первым в сезоне, предыдущие три гонки Йохан завершил победами, включая прошедший накануне первый рижский этап. 

Тройку победителей на этот раз замкнул Робин Ларссон. Таким образом, тройка призеров не изменилась по сравнению с субботой, лишь Кристофферссон и Экстрем поменялись местами. 

В общем зачете лидерство сохраняет Кристофферссон, за которым следует Экстрем.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Пилоты Маттиас Экстрём
Автор Иван Матушкин

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