Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге
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На второй день рижских заездов исход шведской дуэли изменился
Маттиас Экстрем стал победителем второго этапа WRX в Риге. В финальном заезде швед менее, чем на секунду опередил своего соотечественника и лидера общего зачета Йохана Кристофферссона. Экстрем захватил лидерство со старта и удерживал его до конца заезда, лишь на последнем круге позволив Кристофферссону подобраться так близко.
Для Кристофферссона это поражение стало первым в сезоне, предыдущие три гонки Йохан завершил победами, включая прошедший накануне первый рижский этап.
Тройку победителей на этот раз замкнул Робин Ларссон. Таким образом, тройка призеров не изменилась по сравнению с субботой, лишь Кристофферссон и Экстрем поменялись местами.
В общем зачете лидерство сохраняет Кристофферссон, за которым следует Экстрем.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Пилоты
|Маттиас Экстрём
|Автор
|Иван Матушкин
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Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге
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