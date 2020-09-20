Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге

Маттиас Экстрем стал победителем второго этапа WRX в Риге. В финальном заезде швед менее, чем на секунду опередил своего соотечественника и лидера общего зачета Йохана Кристофферссона. Экстрем захватил лидерство со старта и удерживал его до конца заезда, лишь на последнем круге позволив Кристофферссону подобраться так близко.

Для Кристофферссона это поражение стало первым в сезоне, предыдущие три гонки Йохан завершил победами, включая прошедший накануне первый рижский этап.

Тройку победителей на этот раз замкнул Робин Ларссон. Таким образом, тройка призеров не изменилась по сравнению с субботой, лишь Кристофферссон и Экстрем поменялись местами.

В общем зачете лидерство сохраняет Кристофферссон, за которым следует Экстрем.