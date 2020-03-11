Двукратный чемпион WRX Кристофферссон вернулся в чемпионат
Швед будет выступать за частную команду и намерен вернуть себе титул.
Двукратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон вернется в серию в новом сезоне. Он будет выступать на автомобиле Volkswagen Polo Supercar за частную команду Kristoffersson Motorsport.
Кристофферссон покинул WRX после сезона-2018, в ходе которого выиграл 11 этапов из 12-ти. Двукратному чемпиону не нашлось места в чемпионате после ухода команды PSRX Volkswagen. Прошлый год швед провел в серии WTCR, но был вынужден покинуть ее, когда Volkswagen свернул гоночную программу в сериях, где машины используют двигатели внутреннего сгорания.
Теперь Кристофферссон будет выступать в WRX за команду, в которой станет единственным представителем. Он поедет на той же машине, с которой стал чемпионом мира в 2018 году.
«Я намерен бороться за титул, – заявил швед. – У меня был судорожный период, было много разных вариантов, но сейчас я доволен. Ралли-кросс близок моей души и теперь все силы будут сосредоточены на нем».
Кристофферссон стал 11-м гонщиков, чье выступление в WRX на сезон-2020 подтверждено. Среди прочих участников есть россиянин Тимур Тимерзянов.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Пилоты
|Йохан Кристофферссон
|Автор
|Хэл Ридж
Двукратный чемпион WRX Кристофферссон вернулся в чемпионат
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