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Ралли-Кросс / Новость

Двукратный чемпион WRX Кристофферссон вернулся в чемпионат

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Двукратный чемпион WRX Кристофферссон вернулся в чемпионат
Автор:
11 мар. 2020 г., 10:20

Швед будет выступать за частную команду и намерен вернуть себе титул.

Двукратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон вернется в серию в новом сезоне. Он будет выступать на автомобиле Volkswagen Polo Supercar за частную команду Kristoffersson Motorsport.

Кристофферссон покинул WRX после сезона-2018, в ходе которого выиграл 11 этапов из 12-ти. Двукратному чемпиону не нашлось места в чемпионате после ухода команды PSRX Volkswagen. Прошлый год швед провел в серии WTCR, но был вынужден покинуть ее, когда Volkswagen свернул гоночную программу в сериях, где машины используют двигатели внутреннего сгорания.

Теперь Кристофферссон будет выступать в WRX за команду, в которой станет единственным представителем. Он поедет на той же машине, с которой стал чемпионом мира в 2018 году.

«Я намерен бороться за титул, – заявил швед. – У меня был судорожный период, было много разных вариантов, но сейчас я доволен. Ралли-кросс близок моей души и теперь все силы будут сосредоточены на нем».

Кристофферссон стал 11-м гонщиков, чье выступление в WRX на сезон-2020 подтверждено. Среди прочих участников есть россиянин Тимур Тимерзянов.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Пилоты Йохан Кристофферссон
Автор Хэл Ридж

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