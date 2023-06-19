Череда побед Кристофферссона в ралли-кроссе продолжилась на этапе в Норвегии
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Уик-энд в местечке Хелль стал 100-м в истории мирового ралли-кросса. И уже 37-м, где сильнейшим стал Йохан Кристоферссон. За рулем Volkswagen собственной команды он вновь опередил соперников во всех заездах от отборов до главного финала.
После победы гонщик признался, что еще и не атаковал на пределе, чтобы избежать неприятностей и гарантировать результат. Похоже, шестой титул Йохана уже сейчас не вызывает вопросов.
В споре за звание лучшего из проигравших верх на этот раз взял Никлас Гренхольм на PWR, а третьим вопреки прогнозам финишировал двукратный чемпион DTM Тимо Шайдер на SEAT.
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Этап стал провальным для братьев Хансенов – Тимми повредил машину в аварии и досрочно выбыл из борьбы, а Кевин пробил колесо, попробовав навязать борьбу Кристофферссону в полуфинале.
В итоге четвертой приехала Клара Андерссон, а пятым после дисквалификации за недовес местного кумира Оле-Кристиана Вейбю (и это в день его 27-летия!) стал Себастьян Леб на Lancia Delta.
Сезон мирового ралли-кросса продолжится через две недели в Швеции.
Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после двух этапов
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Очки
|1.
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen RX1e
|46
|2.
|Никлас Гренхольм
|PWR RX1e
|33
|3.
|Кевин Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|24
|4.
|Клара Андерссон
|PWR RX1e
|23
|5.
|Оле-Кристиан Вейбю
|Volkswagen RX1e
|22
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