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Ралли-Кросс Отчет об этапе

Череда побед Кристофферссона в ралли-кроссе продолжилась на этапе в Норвегии

Описывать выступления шведа в нынешнем сезоне WRX – все равно что пересказывать гонки Макса Ферстаппена в Ф1

Александр Кабановский
Автор:
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Уик-энд в местечке Хелль стал 100-м в истории мирового ралли-кросса. И уже 37-м, где сильнейшим стал Йохан Кристоферссон. За рулем Volkswagen собственной команды он вновь опередил соперников во всех заездах от отборов до главного финала. 

После победы гонщик признался, что еще и не атаковал на пределе, чтобы избежать неприятностей и гарантировать результат. Похоже, шестой титул Йохана уже сейчас не вызывает вопросов. 

В споре за звание лучшего из проигравших верх на этот раз взял Никлас Гренхольм на PWR, а третьим вопреки прогнозам финишировал двукратный чемпион DTM Тимо Шайдер на SEAT.

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Этап стал провальным для братьев Хансенов – Тимми повредил машину в аварии и досрочно выбыл из борьбы, а Кевин пробил колесо, попробовав навязать борьбу Кристофферссону в полуфинале. 

В итоге четвертой приехала Клара Андерссон, а пятым после дисквалификации за недовес местного кумира Оле-Кристиана Вейбю (и это в день его 27-летия!) стал Себастьян Леб на Lancia Delta.

Сезон мирового ралли-кросса продолжится через две недели в Швеции. 

Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после двух этапов

Поз. Гонщик Машина Очки
1. Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen RX1e 46
2. Finland Никлас Гренхольм PWR RX1e 33
3. Sweden Кевин Хансен Peugeot 208 RX1e 24
4. Sweden Клара Андерссон PWR RX1e 23
5. Norway Оле-Кристиан Вейбю Volkswagen RX1e 22
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Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
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