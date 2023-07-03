Шведский этап ралли-кросса предсказуемо выиграл Кристофферссон

Казалось бы, в нынешнем спортивном сезоне сложно придумать более уверенные выступления, чем у Макса Ферстаппена в Формуле 1. Но действующий чемпион WRX Йохан Кристофферссон демонстрирует, что это не так.

С самого старта чемпионата швед еще не проиграл за рулем VW ни в одной зачетной сессии. На домашней трассе в Хельесе он вновь выдал безупречный уик-энд, став лучшим во всех отборочных заездах, полуфинале и финале.

Сухая погода в субботу и воскресный дождь никак не повлияли на расстановку сил в плане борьбы за победу.

Йохан Кристофферссон, Kristoffersson Motorsport

Чемпион мира 2019 года Тимми Хансен, на двух первых этапах не попавший даже на подиум, на этот раз завоевал первый в сезоне призовой трофей за второе место – Кристофферссону он уступил четыре секунды.

Оле-Кристиан Вейбю после сложного начала этапа смог пробиться в призовую тройку – также впервые в нынешнем чемпионате.

Себастьен Леб на Lancia Delta в Хельесе не сумел дойти до главного финала.

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Сезон мирового ралли-кросса продолжится сдвоенным этапом в Британии 22-23 июля.

Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после трех этапов

Поз. Гонщик Машина Очки 1. Йохан Кристофферссон Volkswagen RX1e 69 2. Никлас Гренхольм PWR RX1e 42 3. Кевин Хансен Peugeot 208 RX1e 38 4. Оле-Кристиан Вейбю Volkswagen RX1e 35 5. Тимми Хансен Peugeot 208 RX1e 33