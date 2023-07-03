Шведский этап ралли-кросса предсказуемо выиграл Кристофферссон
Йохан вообще очень редко допускает ошибки – а уж перед своими болельщиками тем более не дал ни единого повода для критики
Казалось бы, в нынешнем спортивном сезоне сложно придумать более уверенные выступления, чем у Макса Ферстаппена в Формуле 1. Но действующий чемпион WRX Йохан Кристофферссон демонстрирует, что это не так.
С самого старта чемпионата швед еще не проиграл за рулем VW ни в одной зачетной сессии. На домашней трассе в Хельесе он вновь выдал безупречный уик-энд, став лучшим во всех отборочных заездах, полуфинале и финале.
Сухая погода в субботу и воскресный дождь никак не повлияли на расстановку сил в плане борьбы за победу.
Йохан Кристофферссон, Kristoffersson Motorsport
Чемпион мира 2019 года Тимми Хансен, на двух первых этапах не попавший даже на подиум, на этот раз завоевал первый в сезоне призовой трофей за второе место – Кристофферссону он уступил четыре секунды.
Оле-Кристиан Вейбю после сложного начала этапа смог пробиться в призовую тройку – также впервые в нынешнем чемпионате.
Себастьен Леб на Lancia Delta в Хельесе не сумел дойти до главного финала.
Сезон мирового ралли-кросса продолжится сдвоенным этапом в Британии 22-23 июля.
Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после трех этапов
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Очки
|1.
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen RX1e
|69
|2.
|Никлас Гренхольм
|PWR RX1e
|42
|3.
|Кевин Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|38
|4.
|Оле-Кристиан Вейбю
|Volkswagen RX1e
|35
|5.
|Тимми Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|33
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