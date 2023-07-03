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Ралли-Кросс Отчет об этапе

Шведский этап ралли-кросса предсказуемо выиграл Кристофферссон

Йохан вообще очень редко допускает ошибки – а уж перед своими болельщиками тем более не дал ни единого повода для критики

Александр Кабановский
Автор:
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Казалось бы, в нынешнем спортивном сезоне сложно придумать более уверенные выступления, чем у Макса Ферстаппена в Формуле 1. Но действующий чемпион WRX Йохан Кристофферссон демонстрирует, что это не так. 

С самого старта чемпионата швед еще не проиграл за рулем VW ни в одной зачетной сессии. На домашней трассе в Хельесе он вновь выдал безупречный уик-энд, став лучшим во всех отборочных заездах, полуфинале и финале. 

Сухая погода в субботу и воскресный дождь никак не повлияли на расстановку сил в плане борьбы за победу. 

Йохан Кристофферссон, Kristoffersson Motorsport

Йохан Кристофферссон, Kristoffersson Motorsport

Чемпион мира 2019 года Тимми Хансен, на двух первых этапах не попавший даже на подиум, на этот раз завоевал первый в сезоне призовой трофей за второе место – Кристофферссону он уступил четыре секунды. 

Оле-Кристиан Вейбю после сложного начала этапа смог пробиться в призовую тройку – также впервые в нынешнем чемпионате. 

Себастьен Леб на Lancia Delta в Хельесе не сумел дойти до главного финала. 

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Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после трех этапов

Поз. Гонщик Машина Очки
1. Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen RX1e 69
2. Finland Никлас Гренхольм PWR RX1e 42
3. Sweden Кевин Хансен Peugeot 208 RX1e 38
4. Norway Оле-Кристиан Вейбю Volkswagen RX1e 35
5. Sweden Тимми Хансен Peugeot 208 RX1e 33
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Череда побед Кристофферссона в ралли-кроссе продолжилась на этапе в Норвегии
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