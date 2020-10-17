Три первых уик-энда мирового ралли-кросса проходили в этом году по одному и тому же сценарию: победителем субботних заездов становился Йохан Кристофферсон, воскресных – Маттиас Экстрем.

И лишь на «Каталунье» привычный порядок оказался нарушен. Кристофферсон гарантировал себе поул решеющей мини-гонки и удержал лидерство в дебюте, пусть и ценой переднего бампера. Однако на заднем бампере его VW повисли братья Хансены, Тимми и Кевин.

На финал Кристофферссон решил оставить себе старую резину, тогда как Тимми поставил комплект новой из числа выделенных на уик-энд. Оказавшись после раннего «джокера» на свободной трассе, швед смог ехать чуть быстрее лидера.

Когда Йохан в свою очередь отправился на дополнительную петлю, машины двух гонщиков оказались рядом. Двукратный чемпион мира даже допустил контакт (его еще предстоит разбирать судьям), но действующий обладатель титула удержался впереди и победил впервые в сезоне.

Кевин Хансен замкнул тройку, а вот Экстрем финишировал только пятым. Весь день на его Audi барахлило сцепление, и в решающий момент ветеран потерял скорость в медленном повороте. Он не только отстал от первой тройки, но и пропустил Никласа Гронхольма.

Для россиянина Тимура Тимерзянова день складывался хорошо только до старта полуфинала. Там соперники оттеснили гонщика с четвертого места на шестое, и хотя затем Тимур начал отыгрываться, в итоге ему не хватило самой малости до финиша в первой тройке и попадания в финал.

За три гоночных для до конца сезона World RX Йохан Кристофферссон продолжает уверенное движение к третьему титулу, заработав 193 очка. Следом идут Экстрем (168), Т.Хансен (140) и Гронхольм (135).

Уик-энд в Барсеоне продолжится в воскресенье.