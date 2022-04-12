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Ралли-Кросс Новости

Баттон дебютирует в ралли-кроссе

Британец попробует себя за рулем новой электрической машины

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Баттон дебютирует в ралли-кроссе
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Чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон проведен грядущий автоспортивный сезон в ралли-кроссовой серии Nitro, где будет выступать за команду Xite Energy Racing. Его напарником станет Оливер Беннетт.

Баттону не чужды гонки по пересеченной местности: британец участвовал в Бахе 1000 в 2019-м и гонялся за рулем автомобиля своей же команды Extreme E на первом этапе прошлого сезона. К тому же, покойный отец Дженсона – Джон – сам ездил в ралли-кроссе в 1970-80 годах.

Серия Nitro RX была основана в 2021-м. В нынешнем сезоне планируется провести 10 этапов, первый из которых пройдет с 18 по 19 июня в Великобритании. Баттон будет управлять электрической техникой FC1-X, дебют которой состоялся на Гонке чемпионов в минувшем феврале.

Напомним, что Баттон также занимает роль советника команды Ф1 Williams.

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