Заместитель Чагина стал новым боссом WEC

Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость и соревнований «24 часа Ле-Мана» объявили имя нового руководителя компании LMEM, которая является промоутером обоих мероприятий. Жерара Неве, который покинул этот пост в конце прошлого года по собственной инициативе, сменит Фредерик Лекьен.

Официальное фото Фредерика Лекьена в роли руководителя компании LMEM Фото: FIA WEC

Российским поклонникам автоспорта 48-летний француз известен главным образом как заместитель руководителя ралли-марафона «Шелковый путь». Руководителем гонки является Владимир Чагин, многократный победитель «Дакара» в составе команды КамАЗ (на заглавном фото Лекьен слева, вместе с Чагиным и известным французским спортсменом Люком Альфаном). В организации «Шелкового пути» ключевую роль играло агентство Bullitt Sport, основанное Лекьеном около 10 лет назад.

Ранее француз работал в команде организаторов «Дакара», а еще раньше – в команде так называемых Гоночных супер-уик-эндов, когда этапы турниров FIA GT и WTCC проводились на одних трассах в одни выходные под эгидой телеканала Eurosport.

Наряду с чемпионатом WEC в сферу ответственности Лекьена войдет и европейский турнир ELMS, постоянным участником которого в последние годы является российская команды G-Drive Racing.