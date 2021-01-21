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WEC / Новость

За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны

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За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны
Автор:
, редактор

Еще четверых гонщиков назовут до конца недели

Команда Glickenhaus определилась с составом для выступления в чемпионате WEC в 2021 году. За нее поедут Густаво Менезес и Райан Бриско. Им достанется машина Glickenhaus-Pipo 007LMH.

Бриско ранее выступал в IndyCar и IMSA, трижды выигрывал «24 часа Дайтоны» и шесть раз принимал участие в «24 часах Ле-Мана». Его лучшим результатом стало третье место в категории GTE Pro в 2016 году.

На счету Менезеса уже четыре сезона в WEC, включая победу в классе LMP2 в сезоне-2016. Тогда же он выиграл Ле-Ман в своей категории, а в прошлом году стал вторым в общем зачете марафона.

Ожидается, что на этой неделе Glickenhaus объявит имена остальных четырех основных пилотов и одного резервного.

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Об этой статье

Серия WEC
Пилоты Райан Бриско
Автор Иван Матушкин

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