За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны

Команда Glickenhaus определилась с составом для выступления в чемпионате WEC в 2021 году. За нее поедут Густаво Менезес и Райан Бриско. Им достанется машина Glickenhaus-Pipo 007LMH.

Бриско ранее выступал в IndyCar и IMSA, трижды выигрывал «24 часа Дайтоны» и шесть раз принимал участие в «24 часах Ле-Мана». Его лучшим результатом стало третье место в категории GTE Pro в 2016 году.

На счету Менезеса уже четыре сезона в WEC, включая победу в классе LMP2 в сезоне-2016. Тогда же он выиграл Ле-Ман в своей категории, а в прошлом году стал вторым в общем зачете марафона.

Ожидается, что на этой неделе Glickenhaus объявит имена остальных четырех основных пилотов и одного резервного.