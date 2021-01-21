За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны
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Еще четверых гонщиков назовут до конца недели
Команда Glickenhaus определилась с составом для выступления в чемпионате WEC в 2021 году. За нее поедут Густаво Менезес и Райан Бриско. Им достанется машина Glickenhaus-Pipo 007LMH.
Бриско ранее выступал в IndyCar и IMSA, трижды выигрывал «24 часа Дайтоны» и шесть раз принимал участие в «24 часах Ле-Мана». Его лучшим результатом стало третье место в категории GTE Pro в 2016 году.
На счету Менезеса уже четыре сезона в WEC, включая победу в классе LMP2 в сезоне-2016. Тогда же он выиграл Ле-Ман в своей категории, а в прошлом году стал вторым в общем зачете марафона.
Ожидается, что на этой неделе Glickenhaus объявит имена остальных четырех основных пилотов и одного резервного.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Пилоты
|Райан Бриско
|Автор
|Иван Матушкин
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За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны
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