Карьера Михаэля Шумахера в гонках на выносливость началась своеобразно. Молодой немец должен был провести первую гонку в Сильверстоуне, но после поломки механизма коробки передач в квалификации маршалы помогли пилоту вернуться на трассу – и экипаж команды Sauber Mercedes дисквалифицировали еще до начала гонки.

Но когда Шумахер все-таки смог принять участие в гонке, он сразу продемонстрировал свой талант. Сменив за рулем болида более опытного Йохена Масса, гонщик стал стремительно сокращать отставание от лидера гонки – еще одного экипажа Sauber Mercedes в составе Мауро Бальди и Жана-Луи Шлессера.

Шумахер вдвое сократил отставание – и в итоге машина под номером 2 финишировала в считанных секундах от победителя. Победа ускользнула – но скорость талантливого гонщика обратила на себя внимание.

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