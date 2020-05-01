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Яркий дебют Шумахера в гонках на выносливость – видео студии Duke

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1 мая 2020 г., 16:00

В 1990 году будущий семикратный чемпион мира был многообещающим молодым пилотом. Но уже добывал призовые места для марки Mercedes

Карьера Михаэля Шумахера в гонках на выносливость началась своеобразно. Молодой немец должен был провести первую гонку в Сильверстоуне, но после поломки механизма коробки передач в квалификации маршалы помогли пилоту вернуться на трассу – и экипаж команды Sauber Mercedes дисквалифицировали еще до начала гонки.

Но когда Шумахер все-таки смог принять участие в гонке, он сразу продемонстрировал свой талант. Сменив за рулем болида более опытного Йохена Масса, гонщик стал стремительно сокращать отставание от лидера гонки – еще одного экипажа Sauber Mercedes в составе Мауро Бальди и Жана-Луи Шлессера.

Шумахер вдвое сократил отставание – и в итоге машина под номером 2 финишировала в считанных секундах от победителя. Победа ускользнула – но скорость талантливого гонщика обратила на себя внимание.

Архив студии Duke, состоящий из 750 фильмов, является частью видеоколлекции Motorsport.tv. По случаю непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, мы сделали бесплатным доступ к целой серии фильмов. Они появятся на нашем сайте в ближайшие недели.

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Об этой статье

Серия Гонки на выносливость , WEC
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин

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