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WEC / Спа Отчет о гонке

Яркая дождевая гонка WEC в Спа принесла победу Toyota

Экипаж Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса стал сильнейшим после бессчетного количества разбитых машин, красных и желтых флагов

Автор:
Яркая дождевая гонка WEC в Спа принесла победу Toyota
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6-часовой марафон второго этапа WEC стартовал на сухой трассе, и первый час запомнился лишь тем, что стартовавший с поула гонщик команды Glickenhaus Оливье Пла какое-то время лидировал, а затем на одном и том же круге пропустил обоих соперников из Toyota.

После этого гонку пришлось остановить из-за серьезной аварии 60-летнего Мирослава Конопки. За время паузы начался сильный ливень, а сразу после рестарта вынужден был остановиться Себастьен Буэми – в команде Toyota назвали причиной схода проблемы с гибридной системой. 

После этого выяснилось, что недавно уложенный в Спа свежий асфальт под дождем становится невероятно скользким – и ошибки посыпались одна за другой. 

На мокрой трассе лидерство внезапно захватил Робин Фрейнс из команды WRT «младшего» зачета LMP2, однако против голландца сыграла новая остановка гонки после аварии Алекса Брандла, который ошибся в девятом повороте и врезался в барьер.

Около двух часов машины скользили по трассе (подробности – в нашем видео), и лишь затем асфальт начал понемногу подсыхать. 

На промежуточных шинах Toyota и Alpine опередили WRT, и такой порядок сохранился до финиша. Японской команде, хоть и потеряв во второй гонке кряду одну из машин, удалось взять реванш за Себринг – преимущество на финише составило 27 секунд.

Гонщики Glickenhaus из-за ошибки в тактике вынуждены были провести лишний пит-стоп и откатились на девятое место.

Oreca 07 - Gibson №31 команды WRT, класс LMP2: Шол Гелаэль, Робин Фрейнс, Рене Раст

Oreca 07 - Gibson №31 команды WRT, класс LMP2: Шол Гелаэль, Робин Фрейнс, Рене Раст

Фото: Эрик Ле Гайо

Для действующий чемпионов класса LMP2 из WRT гонка завершилась дублем – Фрейнс, Рене Раст и Шон Гелаэль никому не уступили лидерства в своей категории, а второй экипаж взял верх в долгой и напряженной дуэли с соперниками из United Autosports, которая шла с переменным успехом. 

Контакт между Porsche 911 RSR 19 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: №92, Микаэль Кристенсен, Кевин Эстр и №91, Джанмария Бруни, Рихард Лиц

Контакт между Porsche 911 RSR 19 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: №92, Микаэль Кристенсен, Кевин Эстр и №91, Джанмария Бруни, Рихард Лиц

Фото: JEP / Motorsport Images

Экипажи Porsche, начинавшие борьбу с двух первых позиций в зачете Гран Туризмо, столкнулись в первом же повороте и сами отдали победу гонщикам Ferrari. Одна из немецких машин получила прокол и сразу откатилась назад, а экипажу второй не удалось за шесть часов отыграть потерянное в дебюте. 

Микаэль Кристенсен смог переиграть Антонио Фуоко, но его острый поединок с Джеймсом Каладо принес успех последнему – и Ferrari. 

В GTE Am сильнейшими стали гонщики Dempsey Proton на Porsche.

Результаты «6 часов Спа»

Позиция # Гонщики Машина Класс Отрыв
1 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 36 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 27.473
3 31 Indonesia Шон Гелаэль
Netherlands Робин Фрейнс
Germany Рене Раст 		Oreca 07 LMP2 1'06.185
4 41 Portugal Руи Андраде
Austria Фердинанд Габсбург
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 1'40.676
5 38 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 1'48.571
6 5 United States Дейн Кэмерон
France Эммануэль Коллар
Brazil Фелипе Наср 		Oreca 07 LMP2 1'57.610
7 22 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United States Уилл Оуэн 		Oreca 07 LMP2 1'57.901
8 23 United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Оливер Джарвис
Josh Pierson		 Oreca 07 LMP2  
9 708 France Оливье Пла
France Ромен Дюма
Brazil Пипо Дерани 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR  
10 9 Poland Роберт Кубица
Switzerland Луи Делетраз
Italy Лоренцо Коломбо 		Oreca 07 LMP2  
11 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO  
12 92 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO  
13 52 Spain Мигель Молина
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1 Lap
14 1 France Лилу Ваду
France Себастьен Ожье
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2  
15 83 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Oreca 07 LMP2  
16 10 Switzerland Нико Мюллер
Ireland Райан Каллен
France Себастьен Бурдэ 		Oreca 07 LMP2  
17 45 Thomas Steven
Australia Джеймс Аллен
Austria Рене Биндер 		Oreca 07 LMP2  
18 64 United States Томми Милнер
United Kingdom Ник Тэнди 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO  
19 35 Jean-Baptiste Lahaye
France Матье Лайе
France Франсуа Эрио 		Oreca 07 LMP2  
20 91 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO  
21 77 Germany Кристиан Рид
Sebastian Priaulx
United Kingdom Гарри Тинкнелл 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM  
22 33 United States Бен Китинг
Portugal Энрике Чавес
Denmark Марко Сёренсен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM  
23 98 Canada Пол Далла-Лана
David Pittard
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM  
24 54 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
New Zealand Ник Кэссиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM  
25 46 Italy Маттео Кайроли
Mikkel Pedersen
Switzerland Николя Леутвильер 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM  
26 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
Italy Риккардо Пера
United Kingdom Бен Баркер 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM  
27 777 Japan Сатоши Хошино
Japan Томонобу Фудзии
Charles Fagg		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM  
28 60 Italy Клаудио Скьявони
Italy Маттео Крессони
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM  
29 88 United States Фред Пурдэд
United States Патрик Линдси
Belgium Ян Хейлен 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM  
30 85 Switzerland Рахель Фрей
Denmark Мишель Гэттинг
Belgium Сара Бови 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM  
31 21 Mann Simon
Switzerland Крис Ульрих
Finland Тони Виландер 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM  
32 71 Franck Dezoteux
France Пьер Раг
France Габриэль Обри 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM  
33 56 Brendan Iribe
United Kingdom Олли Миллрой
United Kingdom Бен Барникот 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 10 Laps
34 28 Denmark Оливер Расмуссен
United Arab Emirates Эд Джонс
South Africa Джонатан Абердин 		Oreca 07 LMP2  
35 34 Poland Якуб Смеховски
United Kingdom Алекс Брандл
Mexico Эстебан Гутьеррес 		Oreca 07 LMP2  
36 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
37 44 Slovakia Миро Конопка
Netherlands Теймен ван дер Хельм
Netherlands Бент Вискал 		Oreca 07 LMP2  
Полные результаты

 

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