Яркая дождевая гонка WEC в Спа принесла победу Toyota

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6-часовой марафон второго этапа WEC стартовал на сухой трассе, и первый час запомнился лишь тем, что стартовавший с поула гонщик команды Glickenhaus Оливье Пла какое-то время лидировал, а затем на одном и том же круге пропустил обоих соперников из Toyota.

После этого гонку пришлось остановить из-за серьезной аварии 60-летнего Мирослава Конопки. За время паузы начался сильный ливень, а сразу после рестарта вынужден был остановиться Себастьен Буэми – в команде Toyota назвали причиной схода проблемы с гибридной системой.

После этого выяснилось, что недавно уложенный в Спа свежий асфальт под дождем становится невероятно скользким – и ошибки посыпались одна за другой.

На мокрой трассе лидерство внезапно захватил Робин Фрейнс из команды WRT «младшего» зачета LMP2, однако против голландца сыграла новая остановка гонки после аварии Алекса Брандла, который ошибся в девятом повороте и врезался в барьер.

Около двух часов машины скользили по трассе (подробности – в нашем видео), и лишь затем асфальт начал понемногу подсыхать.

На промежуточных шинах Toyota и Alpine опередили WRT, и такой порядок сохранился до финиша. Японской команде, хоть и потеряв во второй гонке кряду одну из машин, удалось взять реванш за Себринг – преимущество на финише составило 27 секунд.

Гонщики Glickenhaus из-за ошибки в тактике вынуждены были провести лишний пит-стоп и откатились на девятое место.

Oreca 07 - Gibson №31 команды WRT, класс LMP2: Шол Гелаэль, Робин Фрейнс, Рене Раст Фото: Эрик Ле Гайо

Для действующий чемпионов класса LMP2 из WRT гонка завершилась дублем – Фрейнс, Рене Раст и Шон Гелаэль никому не уступили лидерства в своей категории, а второй экипаж взял верх в долгой и напряженной дуэли с соперниками из United Autosports, которая шла с переменным успехом.

Контакт между Porsche 911 RSR 19 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: №92, Микаэль Кристенсен, Кевин Эстр и №91, Джанмария Бруни, Рихард Лиц Фото: JEP / Motorsport Images

Экипажи Porsche, начинавшие борьбу с двух первых позиций в зачете Гран Туризмо, столкнулись в первом же повороте и сами отдали победу гонщикам Ferrari. Одна из немецких машин получила прокол и сразу откатилась назад, а экипажу второй не удалось за шесть часов отыграть потерянное в дебюте.

Микаэль Кристенсен смог переиграть Антонио Фуоко, но его острый поединок с Джеймсом Каладо принес успех последнему – и Ferrari.

В GTE Am сильнейшими стали гонщики Dempsey Proton на Porsche.

Результаты «6 часов Спа»