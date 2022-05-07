Яркая дождевая гонка WEC в Спа принесла победу Toyota
Экипаж Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса стал сильнейшим после бессчетного количества разбитых машин, красных и желтых флагов
6-часовой марафон второго этапа WEC стартовал на сухой трассе, и первый час запомнился лишь тем, что стартовавший с поула гонщик команды Glickenhaus Оливье Пла какое-то время лидировал, а затем на одном и том же круге пропустил обоих соперников из Toyota.
После этого гонку пришлось остановить из-за серьезной аварии 60-летнего Мирослава Конопки. За время паузы начался сильный ливень, а сразу после рестарта вынужден был остановиться Себастьен Буэми – в команде Toyota назвали причиной схода проблемы с гибридной системой.
После этого выяснилось, что недавно уложенный в Спа свежий асфальт под дождем становится невероятно скользким – и ошибки посыпались одна за другой.
На мокрой трассе лидерство внезапно захватил Робин Фрейнс из команды WRT «младшего» зачета LMP2, однако против голландца сыграла новая остановка гонки после аварии Алекса Брандла, который ошибся в девятом повороте и врезался в барьер.
Около двух часов машины скользили по трассе (подробности – в нашем видео), и лишь затем асфальт начал понемногу подсыхать.
На промежуточных шинах Toyota и Alpine опередили WRT, и такой порядок сохранился до финиша. Японской команде, хоть и потеряв во второй гонке кряду одну из машин, удалось взять реванш за Себринг – преимущество на финише составило 27 секунд.
Гонщики Glickenhaus из-за ошибки в тактике вынуждены были провести лишний пит-стоп и откатились на девятое место.
Oreca 07 - Gibson №31 команды WRT, класс LMP2: Шол Гелаэль, Робин Фрейнс, Рене Раст
Фото: Эрик Ле Гайо
Для действующий чемпионов класса LMP2 из WRT гонка завершилась дублем – Фрейнс, Рене Раст и Шон Гелаэль никому не уступили лидерства в своей категории, а второй экипаж взял верх в долгой и напряженной дуэли с соперниками из United Autosports, которая шла с переменным успехом.
Контакт между Porsche 911 RSR 19 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: №92, Микаэль Кристенсен, Кевин Эстр и №91, Джанмария Бруни, Рихард Лиц
Фото: JEP / Motorsport Images
Экипажи Porsche, начинавшие борьбу с двух первых позиций в зачете Гран Туризмо, столкнулись в первом же повороте и сами отдали победу гонщикам Ferrari. Одна из немецких машин получила прокол и сразу откатилась назад, а экипажу второй не удалось за шесть часов отыграть потерянное в дебюте.
Микаэль Кристенсен смог переиграть Антонио Фуоко, но его острый поединок с Джеймсом Каладо принес успех последнему – и Ferrari.
В GTE Am сильнейшими стали гонщики Dempsey Proton на Porsche.
Результаты «6 часов Спа»
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Отрыв
|1
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2
|36
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|27.473
|3
|31
| Шон Гелаэль
Робин Фрейнс
Рене Раст
|Oreca 07
|LMP2
|1'06.185
|4
|41
| Руи Андраде
Фердинанд Габсбург
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.676
|5
|38
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.571
|6
|5
| Дейн Кэмерон
Эммануэль Коллар
Фелипе Наср
|Oreca 07
|LMP2
|1'57.610
|7
|22
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Уилл Оуэн
|Oreca 07
|LMP2
|1'57.901
|8
|23
| Алекс Линн
Оливер Джарвис
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|9
|708
| Оливье Пла
Ромен Дюма
Пипо Дерани
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|10
|9
| Роберт Кубица
Луи Делетраз
Лоренцо Коломбо
|Oreca 07
|LMP2
|11
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|12
|92
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|13
|52
| Мигель Молина
Антонио Фуоко
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1 Lap
|14
|1
| Лилу Ваду
Себастьен Ожье
Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|15
|83
| Франсуа Перродо
Никлас Нильсен
Алессио Ровера
|Oreca 07
|LMP2
|16
|10
| Нико Мюллер
Райан Каллен
Себастьен Бурдэ
|Oreca 07
|LMP2
|17
|45
|Thomas Steven
Джеймс Аллен
Рене Биндер
|Oreca 07
|LMP2
|18
|64
| Томми Милнер
Ник Тэнди
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|19
|35
|Jean-Baptiste Lahaye
Матье Лайе
Франсуа Эрио
|Oreca 07
|LMP2
|20
|91
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|21
|77
| Кристиан Рид
Sebastian Priaulx
Гарри Тинкнелл
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|22
|33
| Бен Китинг
Энрике Чавес
Марко Сёренсен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|23
|98
| Пол Далла-Лана
David Pittard
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|24
|54
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Ник Кэссиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|25
|46
| Маттео Кайроли
Mikkel Pedersen
Николя Леутвильер
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|26
|86
| Майкл Уэйнрайт
Риккардо Пера
Бен Баркер
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|27
|777
| Сатоши Хошино
Томонобу Фудзии
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|28
|60
| Клаудио Скьявони
Маттео Крессони
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|29
|88
| Фред Пурдэд
Патрик Линдси
Ян Хейлен
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|30
|85
| Рахель Фрей
Мишель Гэттинг
Сара Бови
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|31
|21
|Mann Simon
Крис Ульрих
Тони Виландер
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|32
|71
|Franck Dezoteux
Пьер Раг
Габриэль Обри
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|33
|56
|Brendan Iribe
Олли Миллрой
Бен Барникот
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|10 Laps
|34
|28
| Оливер Расмуссен
Эд Джонс
Джонатан Абердин
|Oreca 07
|LMP2
|35
|34
| Якуб Смеховски
Алекс Брандл
Эстебан Гутьеррес
|Oreca 07
|LMP2
|36
|8
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|37
|44
| Миро Конопка
Теймен ван дер Хельм
Бент Вискал
|Oreca 07
|LMP2
|Полные результаты
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