Топовый класс WEC официально получил название Гиперкаров

Еще летом 2018 года организаторы WEC объявили о переходе чемпионата на новый класс гиперкаров – это название прочно закрепилось, хотя и не имело официального статуса. На заседании в Париже Всемирный совет FIA по автоспорту решил, что не стоит изобретать велосипед – и узаконил для топовой категории гонок на выносливость название Гиперкаров.

В документе также говорится, что участники «обязаны заявлять омологированные машины под наименованием автомобильного бренда».

Единственным исключением станет гонка «24 часа Ле-Мана», куда все же планируется допустить прототипы, не имеющие серийных аналогов с 20 выпущенными машинами в год.

Для этого на следующем заседании Всемирного совета в правила будут внесены необходимые поправки. Кроме того, в классе LMH будет разыгрываться титул в командном зачете, а не зачете производителей, как сейчас.

На первый сезон Гиперкаров организаторы WEC отменили ограничения на тесты, но они вернутся с началом второго чемпионата.

LMP2 получит единого поставщика шин и потеряет мощность

Техника «младшего» класса LMP2, которая оснащается одинаковыми «атмосферными» моторами Gibson V8, с 2020 года потеряет 40 л.с. (мощность снизится с нынешних 600 до 560 л.с.). Это требуется, чтобы обеспечить новым Гиперкарам достаточное превосходство в скорости.

Кроме того, вместо двух поставщиков резины – сейчас это Michelin и Goodyear – для LMP2 будет выбран один, имя которого пока не называется.

Поставщиком шин для LMH станет Michelin, которая сейчас является монополистом в LMP1.