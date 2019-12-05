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WEC / Новость

Топовый класс WEC официально получил название Гиперкаров

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Топовый класс WEC официально получил название Гиперкаров
Автор:
, журналист (Global)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
5 дек. 2019 г., 16:01

С сезона 2020/21 нынешняя категория LMP1 уступит место новой, для которой FIA учредила наименование LMH – Le Mans Hypercar.

Еще летом 2018 года организаторы WEC объявили о переходе чемпионата на новый класс гиперкаров – это название прочно закрепилось, хотя и не имело официального статуса. На заседании в Париже Всемирный совет FIA по автоспорту решил, что не стоит изобретать велосипед – и узаконил для топовой категории гонок на выносливость название Гиперкаров. 

В документе также говорится, что участники «обязаны заявлять омологированные машины под наименованием автомобильного бренда». 

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Единственным исключением станет гонка «24 часа Ле-Мана», куда все же планируется допустить прототипы, не имеющие серийных аналогов с 20 выпущенными машинами в год.  

Для этого на следующем заседании Всемирного совета в правила будут внесены необходимые поправки. Кроме того, в классе LMH будет разыгрываться титул в командном зачете, а не зачете производителей, как сейчас. 

На первый сезон Гиперкаров организаторы WEC отменили ограничения на тесты, но они вернутся с началом второго чемпионата. 

LMP2 получит единого поставщика шин и потеряет мощность

Техника «младшего» класса LMP2, которая оснащается одинаковыми «атмосферными» моторами Gibson V8, с 2020 года потеряет 40 л.с. (мощность снизится с нынешних 600 до 560 л.с.). Это требуется, чтобы обеспечить новым Гиперкарам достаточное превосходство в скорости. 

Кроме того, вместо двух поставщиков резины – сейчас это Michelin и Goodyear – для LMP2 будет выбран один, имя которого пока не называется. 

Поставщиком шин для LMH станет Michelin, которая сейчас является монополистом в LMP1.

Aurus 01 Gibson №26 команды G-Drive Racing: Роман Русинов, Йоб ван Эйтерт, Жан-Эрик Вернь

Aurus 01 Gibson №26 команды G-Drive Racing: Роман Русинов, Йоб ван Эйтерт, Жан-Эрик Вернь

Фото: ELMS

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Гэри Уоткинс

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