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WEC / Бахрейн II Новости

WEC впервые проведет гонку в Бахрейне днем

Автор:
, журналист (Global)

Сезон марафонского чемпионата мира финиширует двумя этапами на трассе в Сахире – но они получат разное расписание

WEC впервые проведет гонку в Бахрейне днем

После многочисленных перестановок в календаре WEC на нынешний год осталось всего шесть гонок. Три уже позади, в августе состоятся «24 часа Ле-Мана», а поздней осенью сезон завершится в Бахрейне.

Прежде гонки на трассе в Сахире традиционно проходили – как минимум частично – при искусственном освещении, однако организаторы чемпионата решили, что 30 октября старт 6-часового марафона будет дан в 11 утра по местному времени. Это значит, что вся 6-часовая гонка пройдет в светлое время суток. 

Спустя неделю гонка начнется в 14:00, а ее протяженность составит восемь часов. Это означает, что финишировать пилотам привычно предстоит уже в вечерней темноте.

Глава WEC Фредерик Лекен отметил: «Будет интересно посмотреть за разничными тактиками команд по ходу двойного финала. Нет сомнений, что гонки будут отличаться – одна полностью пройдет при свете дня, вторая финиширует ночью».

При этом для обоих этапов будет использоваться одна и та же классическая конфигурация трассы в Сахире. В WEC обсуждали возможность задействовать короткий вариант, на котором в конце 2020-го выступала Ф1, но в итоге отказались от этой идеи.

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