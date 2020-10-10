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WEC / Новость

WEC потребовала от команд LMP2 пилотов-любителей в экипаже

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WEC потребовала от команд LMP2 пилотов-любителей в экипаже
Автор:
, журналист (Global)

С будущего сезона в «младшем» зачете прототипов марафонского чемпионата мира изменятся правила подбора гонщиков

В пятницу Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил новые правила формирования экипажей в чемпионатах WEC и ELMS. С 2021 года в них в обязательном порядке должны входить два спортсмена с «серебряным» статусом или один с «бронзовым».

Первый обычно присваивают молодым пилотам, не имеющим серьезных успехов, а второй – классическим джентльмен-драйверам. Прежде правила требовали, чтобы в экипаж входил всего один «серебряный» или «бронзовый» гонщик. 

Кроме того, отныне в гонках могут участвовать только экипажи из трех человек – прежде разрешено было преодолевать дистанцию и вдвоем. 

Эти действия стали результатом переговоров, которые организаторы WEC вели со всеми заинтересованными сторонами на протяжении последних шести месяцев. В марафонских гонках многие были недовольны тем, что топ-команды начали настоящую охоту на быстрых «серебряных» пилотов, лишая спорт традиционной любительской составляющей. 

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Аргументация WEC состояла в том, что сложившаяся ситуация привела к оттоку гонщиков-любителей. В чемпионате-2019/20 на постоянной основе в классе LMP2 выступают всего восемь экипажей. 

Точное время, которое по ходу дистанции должен провести за рулем каждый из пилотов экипажа, будет определено и утверждено Всемирным советом позже. Сейчас для 6-часовых гонок минимальная продолжительность отрезков составляет 75 минут. 

Кроме того, в преддверии перехода марафонских соревнований на Гиперкары технику LMP2 решили немного замедлить, снизив мощность единых моторов Gibson V8 примерно на 50 л.с. 

Также было официально утверждено разрешение выступать в предстоящем сезоне WEC на старой технике LMP1, которая будет отдельно сбалансирована для соперничества с Гиперкарами. Пока о таких планах заявила только команда Signatech Alpine.

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Наконец, был одобрен календарь на 2021 год из шести гонок, уже показанный ранее. 

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Гэри Уоткинс

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