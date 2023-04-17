Toyota выиграла гонку WEC в Портимане, экипаж Квята финишировал четвертым
Соперники из Ferrari и Porsche попробовали навязать борьбу главным фаворитам, но вновь остались позади
Toyota продлила победную серию в марафонском чемпионате до четырех гонок. В «6 часах Портимана» экипаж действующий чемпионов Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы стартовал с поула, и хотя откатился было на третье место, уже к 36-му кругу вновь стал первым, после чего больше не упускал лидерства до самого финиша.
Ferrari и Porsche дополнили призовой подиум, но отстали на круг с лишним – для немецкого гиперкара модели 963 это первый призовой финиш в истории.
Ferrari 499P №50 команды Ferrari AF Corse: Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен
Фото: JEP / Motorsport Images
Гонщики Cadillac, как и на первом этапе в Себринге, финишировали четвертыми, а экипаж Peugeot замкнул пятерку лидеров – в которую, таким образом, вошли пять разных производителей.
Вторую Ferrari сдержали неполадки в тормозной системе, тогда как лидеры сезона из Toyota #7, которые лидировала по ходу первого часа, потеряли семь кругов из-за указания судей заменить датчик крутящего момента.
Технические проблемы вновь не обошли стороной Peugeot – одному из экипажей французов пришлось еще до старта менять рулевую рейку, потому они включились в гонку, изначально проигрывая круг.
Жак Вильнев улетел с трассы после того, как на его Vanwall загорелись тормоза переднего правого колеса.
После старта: впереди ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят
Фото: JEP / Motorsport Images
В зачете LMP2 марафон завершился дублем United Autosports. В квалификации лучшее время показал Мирко Бортолотти – партнер Даниила Квята по экипажу Prema. Однако в гонке россиянину дали 5-секундный штраф за контакт с соперником, а в самом конце уфимец, занимавший второе место, уступил соперникам две позиции – одну на пит-стопах, вторую в борьбе на трассе.
В результате трио Квята, Бортолотти и Дорьян Пен оказалось на четвертой строчке итогового протокола. При этом по сумме очков они поднялись в таблице на второе место.
Среди участников на технике GT сильнейшими во второй раз стали неувядаемый Бен Китинг и его партнеры по экипажу единственного в пелотоне Corvette.
Сезон марафонского чемпионата продолжится через две недели в Спа.
Результаты гонки WEC «6 часов Портимана» (222 круга)
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
|8
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:01'26.343
|2
|50
| Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|6:01'35.075
|1 Lap
|3
|6
| Кевин Эстре
Андре Лоттерер
Лоренс Вантхор
|Porsche 963
|HYPERCAR
|6:02'41.573
|1 Lap
|4
|2
| Эрл Бамбер
Алекс Линн
Ричард Уэстбрук
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|6:01'34.830
|2 Laps
|5
|94
| Лоик Дюваль
Густаво Менесес
Нико Мюллер
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|6:02'45.271
|2 Laps
|6
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Антонио Джовинацци
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|6:01'35.080
|3 Laps
|7
|93
| Пол ди Реста
Миккель Мак
Жан-Эрик Вернь
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|6:01'50.191
|3 Laps
|8
|708
| Ромен Дюма
Райан Бриско
Оливье Пла
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|6:02'01.939
|5 Laps
|9
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:01'39.921
|7 Laps
|10
|23
|Josh Pierson
Гидо ван дер Гарде
Оливер Джарвис
|Oreca 07
|LMP2
|6:02'20.950
|7 Laps
|Полные результаты
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