Toyota выиграла гонку WEC в Портимане, экипаж Квята финишировал четвертым

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Toyota продлила победную серию в марафонском чемпионате до четырех гонок. В «6 часах Портимана» экипаж действующий чемпионов Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы стартовал с поула, и хотя откатился было на третье место, уже к 36-му кругу вновь стал первым, после чего больше не упускал лидерства до самого финиша.

Ferrari и Porsche дополнили призовой подиум, но отстали на круг с лишним – для немецкого гиперкара модели 963 это первый призовой финиш в истории.

Ferrari 499P №50 команды Ferrari AF Corse: Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен Фото: JEP / Motorsport Images

Гонщики Cadillac, как и на первом этапе в Себринге, финишировали четвертыми, а экипаж Peugeot замкнул пятерку лидеров – в которую, таким образом, вошли пять разных производителей.

Вторую Ferrari сдержали неполадки в тормозной системе, тогда как лидеры сезона из Toyota #7, которые лидировала по ходу первого часа, потеряли семь кругов из-за указания судей заменить датчик крутящего момента.

Технические проблемы вновь не обошли стороной Peugeot – одному из экипажей французов пришлось еще до старта менять рулевую рейку, потому они включились в гонку, изначально проигрывая круг.

Жак Вильнев улетел с трассы после того, как на его Vanwall загорелись тормоза переднего правого колеса.

После старта: впереди ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят Фото: JEP / Motorsport Images

В зачете LMP2 марафон завершился дублем United Autosports. В квалификации лучшее время показал Мирко Бортолотти – партнер Даниила Квята по экипажу Prema. Однако в гонке россиянину дали 5-секундный штраф за контакт с соперником, а в самом конце уфимец, занимавший второе место, уступил соперникам две позиции – одну на пит-стопах, вторую в борьбе на трассе.

В результате трио Квята, Бортолотти и Дорьян Пен оказалось на четвертой строчке итогового протокола. При этом по сумме очков они поднялись в таблице на второе место.

Среди участников на технике GT сильнейшими во второй раз стали неувядаемый Бен Китинг и его партнеры по экипажу единственного в пелотоне Corvette.

Сезон марафонского чемпионата продолжится через две недели в Спа.

Результаты гонки WEC «6 часов Портимана» (222 круга)