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Toyota выиграла гонку WEC в Портимане, экипаж Квята финишировал четвертым

Соперники из Ferrari и Porsche попробовали навязать борьбу главным фаворитам, но вновь остались позади

Джеймс Ньюболд
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Toyota выиграла гонку WEC в Портимане, экипаж Квята финишировал четвертым
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Toyota продлила победную серию в марафонском чемпионате до четырех гонок. В «6 часах Портимана» экипаж действующий чемпионов Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы стартовал с поула, и хотя откатился было на третье место, уже к 36-му кругу вновь стал первым, после чего больше не упускал лидерства до самого финиша. 

Ferrari и Porsche дополнили призовой подиум, но отстали на круг с лишним – для немецкого гиперкара модели 963 это первый призовой финиш в истории. 

Ferrari 499P №50 команды Ferrari AF Corse: Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен

Ferrari 499P №50 команды Ferrari AF Corse: Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен

Фото: JEP / Motorsport Images

Гонщики Cadillac, как и на первом этапе в Себринге, финишировали четвертыми, а экипаж Peugeot замкнул пятерку лидеров – в которую, таким образом, вошли пять разных производителей. 

Вторую Ferrari сдержали неполадки в тормозной системе, тогда как лидеры сезона из Toyota #7, которые лидировала по ходу первого часа, потеряли семь кругов из-за указания судей заменить датчик крутящего момента. 

Технические проблемы вновь не обошли стороной Peugeot – одному из экипажей французов пришлось еще до старта менять рулевую рейку, потому они включились в гонку, изначально проигрывая круг. 

Жак Вильнев улетел с трассы после того, как на его Vanwall загорелись тормоза переднего правого колеса.

После старта: впереди ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

После старта: впереди ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

Фото: JEP / Motorsport Images

В зачете LMP2 марафон завершился дублем United Autosports. В квалификации лучшее время показал Мирко Бортолотти – партнер Даниила Квята по экипажу Prema. Однако в гонке россиянину дали 5-секундный штраф за контакт с соперником, а в самом конце уфимец, занимавший второе место, уступил соперникам две позиции – одну на пит-стопах, вторую в борьбе на трассе. 

В результате трио Квята, Бортолотти и Дорьян Пен оказалось на четвертой строчке итогового протокола. При этом по сумме очков они поднялись в таблице на второе место. 

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Сезон марафонского чемпионата продолжится через две недели в Спа.

Результаты гонки WEC «6 часов Портимана» (222 круга)

Позиция # Гонщики Машина Класс Время Отрыв
1 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:01'26.343  
2 50 Italy Антонио Фуоко
Spain Мигель Молина
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 499P HYPERCAR 6:01'35.075 1 Lap
3 6 France Кевин Эстре
Germany Андре Лоттерер
Belgium Лоренс Вантхор 		Porsche 963 HYPERCAR 6:02'41.573 1 Lap
4 2 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 6:01'34.830 2 Laps
5 94 France Лоик Дюваль
United States Густаво Менесес
Switzerland Нико Мюллер 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 6:02'45.271 2 Laps
6 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Антонио Джовинацци 		Ferrari 499P HYPERCAR 6:01'35.080 3 Laps
7 93 United Kingdom Пол ди Реста
Denmark Миккель Мак
France Жан-Эрик Вернь 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 6:01'50.191 3 Laps
8 708 France Ромен Дюма
Australia Райан Бриско
France Оливье Пла 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 6:02'01.939 5 Laps
9 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:01'39.921 7 Laps
10 23 Josh Pierson
Netherlands Гидо ван дер Гарде
United Kingdom Оливер Джарвис 		Oreca 07 LMP2 6:02'20.950 7 Laps
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