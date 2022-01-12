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WEC Новости

WEC пообещала рекордный по числу участников сезон-2022

Автор:
, журналист (Global)

В четырех классах марафонского чемпионата мира выступят 39 экипажей, включая Peugeot, Pencke и G-Drive Racing, но без byKolles

WEC пообещала рекордный по числу участников сезон-2022

Заявочный лист включает все команды, которые будут выступать в марафонских гонках 2022 года на полном расписании, однако в некоторых экипажах пока известны не все гонщики. 

Одна из самых интересных новинок опубликованного в среду списка – возвращение в чемпионат мира команды Penske. Будучи грозной силой в Америке, коллектив Роджера Пенске не выступал в соревнованиях мирового статуса с 1976 года, когда завершил программу в Формуле 1. 

Penske будет сражаться с соперниками в категории LMP2 на традиционной машине ORECA-Gibson 07 в рамках подготовки к старту совместной с Porsche программы в LMDh, которая стартует в WEC и IMSA с 2023 года. 

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В состав экипажа войдут Фелипе Наср и Дейн Кэмерон, которые недавно стали заводскими пилотами Porsche, и ветеран марафонских гонок Эммануэль Коллар. Француз, 24 раза стартовавший в Ле-Мане, недавно отметил 50-летие, в результате чего сменил золотой статус FIA на обязательный для этой категории серебряный.  

Для Penske предстоящее выступление в «24 часах» станет первым с 1971 года, когда команда стартовала на Ferrari 512M.

Класс LMP2 стал в WEC самым массовым, собрав 15 экипажей против 11 в прошедшем году. В чемпионат мира вернулась российская G-Drive Racing – за нее поедут австралиец Джеймс Аллен и австриец Рене Биндер, имя еще одного пилота пока не озвучено.

Собственную программу в прототипах запускает Prema – итальянцы переманили из WRT Роберта Кубицу и Луи Делетраза. 

Еще один экс-пилот Ф1 Эстебан Гутьеррес поедет за команду Europol, а Себастьен Бурдэ станет пилотом нового проекта Vector. 

Лидеры последних лет из Jota и Unided Autosports выставят по два экипажа, WRT тоже расширится до пары машин. 

В зачете Гиперкаров будет шесть участников: к Toyota, Alpine и Glickenhaus присоединятся дебютанты из Peugeot.

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А вот команды Колина Коллеса в списке нет: она строила свой гиперкар и рассчитывала вступить в борьбу со второго этапа, но из-за сложностей с омологацией машины теперь сможет стартовать лишь на разовой основе в отдельных гонках, если получит такое разрешение. 

В GTE Pro у Ferrari и Porsche будет по две машины, соперничать с ними будет один экипаж Chevrolet.

Любительский зачет GTE Am собрал в общей сложности 13 экипажей на Ferrari, Porsche и Aston Martin.

Прежний рекорд WEC по числу постоянных участников был зафиксирован в «суперсезоне»-2018/19, когда на старт выходили 36 машин.

Увидеть полный заявочный лист на 2022 год (на английском языке) можно здесь.

Новый сезон марафонских гонок стартует в марте в Себринге. 

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