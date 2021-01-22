Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Себринг / Новость

WEC отменила гонку в Себринге, ее заменит этап в Портимане

Поделились
Комментарии
WEC отменила гонку в Себринге, ее заменит этап в Портимане
Автор:
, журналист (Global)

Вместо Флориды новый сезон марафонских гонок стартует в Португалии

Организаторы WEC объявили о перестановках в календаре: запланированная на 19 марта 1000-километровая гонка в Себринге, которая должна была проходить в один уик-энд с этапом серии IMSA, не состоится.

Причиной названа ситуация с коронавирусом в США и введенные в стране карантинные ограничения. Вместо этого новый чемпионат мира стартует 4 апреля в Портимане.

Там же 30-31 марта состоятся официальные предсезонные тесты. При этом в WEC подчеркнули, что нацелены провести все оставшиеся гонки в заранее озвученные даты. 

Читайте также:

Принятое решение даст участникам дополнительное время на подготовку и гарантирует выступление новой команды Glickenhaus в первом этапе. Ранее американский производитель объявил, что пропустит уик-энд в Себринге, чтобы провести больше тестов своего гиперкара на европейских трассах.

Еще одним следствием перестановок в календаре станут проблемы для Камуи Кобаяши и Казуки Накаджимы – оба японца не только выступают за Toyota в WEC, но и стартуют в национальной Суперформуле, которая как раз 4 апреля проводит свой этап. 

В прошлом году WEC уже пришлосьотменить «1000 км Себринга» из-за коронавируса.

Автодром в Алгарве никогда прежде не принимал этапы марафонского чемпионата мира, но в последние годы там регулярно проходили соревнования ELMS.

Читайте также:

За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны

Предыдущая новость

За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Этап Себринг
Автор Гэри Уоткинс

Самое читаемое Сегодня

Стролл о Феттеле: Не ожидаю от него ничего особенного
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролл о Феттеле: Не ожидаю от него ничего особенного

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

Хэмилтон – не первая суперзвезда Формулы 1, что тянет с контрактом. Его кумир Сенна торговался еще дольше и круче
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Хэмилтон – не первая суперзвезда Формулы 1, что тянет с контрактом. Его кумир Сенна торговался еще дольше и круче

Red Bull ждет решения FIA по заморозке моторов до конца января
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull ждет решения FIA по заморозке моторов до конца января

Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера

Хэмилтон не сказал боссу Ф1, останется ли в чемпионате
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не сказал боссу Ф1, останется ли в чемпионате

Слухи: угроза расставания Mercedes и Хэмилтона стала реальной
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: угроза расставания Mercedes и Хэмилтона стала реальной

Анализ: может ли Mercedes уволить Хэмилтона?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: может ли Mercedes уволить Хэмилтона?

Самое важное:

WEC отменила гонку в Себринге, ее заменит этап в Портимане
WEC WEC / Новость

WEC отменила гонку в Себринге, ее заменит этап в Портимане

За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны
WEC WEC / Новость

За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков
WEC WEC / Новость

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC
WEC WEC / Новость

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл о Феттеле: Не ожидаю от него ничего особенного

2
Формула 1

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

19ч
3
Формула 1

Хэмилтон – не первая суперзвезда Формулы 1, что тянет с контрактом. Его кумир Сенна торговался еще дольше и круче

1дн
4
Формула 1

Red Bull ждет решения FIA по заморозке моторов до конца января

21ч
5
Формула 1

Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера

Самое важное:

WEC отменила гонку в Себринге, ее заменит этап в Портимане

WEC отменила гонку в Себринге, ее заменит этап в Портимане

WEC
24мин
За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны

За Glickenhaus в WEC поедут победитель Ле-Мана и трехкратный чемпион Дайтоны

WEC
22ч
Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

WEC
15 янв. 2021 г.
Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

WEC
13 янв. 2021 г.
Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

WEC
13 янв. 2021 г.

Последние видео

Технические детали Гиперкара Peugeot 01:11
WEC
16 дек. 2020 г.

Технические детали Гиперкара Peugeot

Кьялами-1983: Дерек Белл за рулем Porsche 956 04:15
WEC
2 нояб. 2020 г.

Кьялами-1983: Дерек Белл за рулем Porsche 956

Шесть часов дождливой гонки в Спа. Спресованные в четырехминутный ролик 03:43
WEC
16 авг. 2020 г.

Шесть часов дождливой гонки в Спа. Спресованные в четырехминутный ролик

Старт 6 часов Спа. Под дождем 03:08
WEC
16 авг. 2020 г.

Старт 6 часов Спа. Под дождем

Авария экипажа Signatech в 6-часовой гонке в Спа 00:59
WEC
15 авг. 2020 г.

Авария экипажа Signatech в 6-часовой гонке в Спа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.