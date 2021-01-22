WEC отменила гонку в Себринге, ее заменит этап в Портимане
Вместо Флориды новый сезон марафонских гонок стартует в Португалии
Организаторы WEC объявили о перестановках в календаре: запланированная на 19 марта 1000-километровая гонка в Себринге, которая должна была проходить в один уик-энд с этапом серии IMSA, не состоится.
Причиной названа ситуация с коронавирусом в США и введенные в стране карантинные ограничения. Вместо этого новый чемпионат мира стартует 4 апреля в Портимане.
Там же 30-31 марта состоятся официальные предсезонные тесты. При этом в WEC подчеркнули, что нацелены провести все оставшиеся гонки в заранее озвученные даты.
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Принятое решение даст участникам дополнительное время на подготовку и гарантирует выступление новой команды Glickenhaus в первом этапе. Ранее американский производитель объявил, что пропустит уик-энд в Себринге, чтобы провести больше тестов своего гиперкара на европейских трассах.
Еще одним следствием перестановок в календаре станут проблемы для Камуи Кобаяши и Казуки Накаджимы – оба японца не только выступают за Toyota в WEC, но и стартуют в национальной Суперформуле, которая как раз 4 апреля проводит свой этап.
В прошлом году WEC уже пришлосьотменить «1000 км Себринга» из-за коронавируса.
Автодром в Алгарве никогда прежде не принимал этапы марафонского чемпионата мира, но в последние годы там регулярно проходили соревнования ELMS.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Себринг
|Автор
|Гэри Уоткинс