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Календарь WEC: гиперкары подождут до 2021 года

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Календарь WEC: гиперкары подождут до 2021 года
Автор:
, редактор
3 апр. 2020 г., 15:08

Из-за коронавируса нынешний сезон гонок на выносливость продлится почти 15 месяцев и завершится только в ноябре

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) существенно переформатировал календарь из-за эпидемии коронавируса. Организаторы решили продлить сезон-2019/20, а вместо чемпионата-2020/21 провести сезон 2021 года по более привычной схеме «весна-осень».

Нынешний сезон WEC, который должен был завершиться в июне в Ле-Мане, продлится до ноября. Изначально запланированная на март гонка «1000 миль Себринга» отменена, этапы в Спа и Ле-Мане перенесены на август и сентябрь соответственно – а последним этапом станет гонка в Бахрейне в ноябре. 

Изначально этап на Ближнем Востоке входил в календарь уже нового сезона, который должен был стартовать 5 сентября в Сильверстоуне, а продолжиться осенними гонками в Монце и на трассе «Фудзи» в Японии. Официально об отмене этих гонок организаторы WEC не говорят, но и в ранее оговоренные сроки эти заезды явно не состоятся. Следующий чемпионат должен начаться в марте и закончиться в ноябре.

 

Отдельный нюанс заключается в том, что осенью этого года на смену категории LMP1 в роли самого быстрого и престижного класса гонок на выносливость должна была прийти новая категория т.н. гиперкаров. Однако теперь дебют этих машин в соревнованиях откладывается до марта следующего года.

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Иван Матушкин

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