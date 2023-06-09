WEC опубликовала календарь на 2024 год. Монца уступила место Имоле

Мировой марафонский чемпионат проведет в будущем году восемь этапов – это максимальное количество за четыре последних года. Явно видно усиление американской составляющей: вернулись гонки в Остине и Сан-Паулу, тогда как в Италии участники будут соревноваться не в Монце, а в Имоле.

Сезон стартует в начале марта в Катаре, где протяженность дистанции составит 1812 километров (этот выбор никак не связан с Наполеоном – 18 декабря страна отмечает Национальный день, напоминающий об обретении независимости в 1878 году).

За этим последует европейский отрезок из трех гонок, а после «Ле-Мана» этапы пройдут в Америке и Азии. Финиширует чемпионат в ноябре в Бахрейне.

Трасса Энцо и Дино Феррари никогда прежде не принимала гонки WEC, однако здесь регулярно проводит свои этапы Европейская серия Ле-Ман (на фото). Марафон на «Интерлагосе» в последний раз состоялся в 2014 году, планы вернуться туда в 2019-20 WEC пришлось отменить.

Предсезонные тесты, традиционно называемые Прологом, пройдут на трассе «Лосаил» 24-25 февраля.

Календарь уже получил одобрение Всемирного совета FIA по итогам электронного голосования.

Календарь WEC на 2024 год:

Дата Трасса / место Протяженность дистанции 2 марта «Лосаил» 1812 км или 10 часов 21 апреля Имола 6 часов 11 мая Спа 6 часов 15-16 июня Ле-Ман 24 часов 14 июля «Интерлагос» 6 часов 1 сентября Остин 6 часов 15 сентября «Фудзи» 6 часов 2 ноября Сахир 8 часов