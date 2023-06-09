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WEC Новость

WEC опубликовала календарь на 2024 год. Монца уступила место Имоле

Уик-энд «24 часов Ле-Мана» традиционно приносит много новостей из мира гонок на выносливость. Одна из них связана с гонками будущего сезона

Гэри Уоткинс
Автор:
Старт гонки

Мировой марафонский чемпионат проведет в будущем году восемь этапов – это максимальное количество за четыре последних года. Явно видно усиление американской составляющей: вернулись гонки в Остине и Сан-Паулу, тогда как в Италии участники будут соревноваться не в Монце, а в Имоле. 

Сезон стартует в начале марта в Катаре, где протяженность дистанции составит 1812 километров (этот выбор никак не связан с Наполеоном – 18 декабря страна отмечает Национальный день, напоминающий об обретении независимости в 1878 году).

За этим последует европейский отрезок из трех гонок, а после «Ле-Мана» этапы пройдут в Америке и Азии. Финиширует чемпионат в ноябре в Бахрейне.

Трасса Энцо и Дино Феррари никогда прежде не принимала гонки WEC, однако здесь регулярно проводит свои этапы Европейская серия Ле-Ман (на фото). Марафон на «Интерлагосе» в последний раз состоялся в 2014 году, планы вернуться туда в 2019-20 WEC пришлось отменить. 

Предсезонные тесты, традиционно называемые Прологом, пройдут на трассе «Лосаил» 24-25 февраля.

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Календарь уже получил одобрение Всемирного совета FIA по итогам электронного голосования. 

Календарь WEC на 2024 год:

Дата Трасса / место Протяженность дистанции
2 марта Qatar «Лосаил» 1812 км или 10 часов
21 апреля Italy Имола 6 часов
11 мая Belgium Спа 6 часов
15-16 июня France Ле-Ман 24 часов
14 июля Brazil «Интерлагос» 6 часов
1 сентября United States Остин 6 часов
15 сентября Japan «Фудзи» 6 часов
2 ноября Bahrain Сахир 8 часов
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