WEC опубликовала календарь на 2024 год. Монца уступила место Имоле
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» традиционно приносит много новостей из мира гонок на выносливость. Одна из них связана с гонками будущего сезона
Мировой марафонский чемпионат проведет в будущем году восемь этапов – это максимальное количество за четыре последних года. Явно видно усиление американской составляющей: вернулись гонки в Остине и Сан-Паулу, тогда как в Италии участники будут соревноваться не в Монце, а в Имоле.
Сезон стартует в начале марта в Катаре, где протяженность дистанции составит 1812 километров (этот выбор никак не связан с Наполеоном – 18 декабря страна отмечает Национальный день, напоминающий об обретении независимости в 1878 году).
За этим последует европейский отрезок из трех гонок, а после «Ле-Мана» этапы пройдут в Америке и Азии. Финиширует чемпионат в ноябре в Бахрейне.
Трасса Энцо и Дино Феррари никогда прежде не принимала гонки WEC, однако здесь регулярно проводит свои этапы Европейская серия Ле-Ман (на фото). Марафон на «Интерлагосе» в последний раз состоялся в 2014 году, планы вернуться туда в 2019-20 WEC пришлось отменить.
Предсезонные тесты, традиционно называемые Прологом, пройдут на трассе «Лосаил» 24-25 февраля.
Календарь уже получил одобрение Всемирного совета FIA по итогам электронного голосования.
Календарь WEC на 2024 год:
|Дата
|Трасса / место
|Протяженность дистанции
|2 марта
|«Лосаил»
|1812 км или 10 часов
|21 апреля
|Имола
|6 часов
|11 мая
|Спа
|6 часов
|15-16 июня
|Ле-Ман
|24 часов
|14 июля
|«Интерлагос»
|6 часов
|1 сентября
|Остин
|6 часов
|15 сентября
|«Фудзи»
|6 часов
|2 ноября
|Сахир
|8 часов
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