WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года

В пятницу IMSA, WEC и организаторы «24 часов Ле-Мана» из Западного автомобильного клуба изложили видение класса LMDh, создание которого положит начало созданию единого регламента к середине нового десятилетия.

Машины LMDh, основанные на следующем поколении LMP2, смогут соперничать с гиперкарами в WEC с начала сезона-2021/22, а автомобили из мирового чемпионата смогут гоняться в североамериканском с 2022-го. Однако обе организации заявили, что долгосрочная цель их соглашения – создать единый свод правил. Самый ранний срок, когда это может произойти – 2025 год, до которого рассчитан регламент гиперкаров.

Президент ACO Пьер Фийон рассказал Motorsport.com: «Мечта состоит в том, чтобы получить одну категорию, где машины были со схожими конструкциями и скоростями. В конечном итоге мы хотим создать один класс. В дополнение к водородным автомобилям [класс, который появится в "Ле-Мане" в 2024-м]».

По словам президента IMSA Джона Дунана объяснил, обе стороны стремятся к продолжению конвергенции за пределами жизненного цикла регламентов LMDh и гиперкаров.

«Все надеются, что конечным результатом станет единственная формула, – отметил он. – Есть люди, которым нравится регламент гиперкаров, и есть производители, которые привержены нашим правилам. Но в течение следующих лет мы увидим конвергенцию».

Класс гиперкаров в WEC изначально предполагает состязание на трассе чистокровных прототипов, наподобие разработанных Toyota, с гоночными версиями топовых дорожных спорткаров вроде Aston Martin Valkyrie

Машины могут либо оснащаться, либо не оснащаться гибридной силовой установкой: скорости будут уравнены посредством системы баланса производительности (BoP), аналогичной той, что используется в классах GTE. BoP будет использоваться и для того, чтобы машины LMDh находились на одном уровне.

Фийон добавил, что гиперкары в будущем могут появиться в IMSA. Но объяснил, что решения принято не будет до тех пор, пока правила LMDh не будут окончательно доработаны. Подробности должны быть озвучены по ходу мартовского уик-энда IMSA/WEC в Себринге.