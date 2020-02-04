Всего три машины LMP1 выйдут на старт этапа WEC в Остине

В списке участников марафона Lone Star Le Mans отсутствуют два выступающих на прототипах Ginetta экипажа. При этом на последующую гонку «100 миль Себринга», которая состоится 20 марта, они заявлены.

В коротком заявлении Ginetta о пропуске этапа сказано, что такое решение было принято из-за переноса гонки из Бразилии в США и связанным с этим выполнением плановых технических работ команды.

«Отмена предыдущей гонки WEC в Бразилии и появление новой гонки в Остине сделали невозможным проведение запланированных работ на нашей базе в Вирджинии, поэтому автомобили после гонки были отправлены обратно к Ginetta в Великобританию», – гласит заявление.

В итоге на стартовой решетке шестичасовой гонки в Техасе будет только три машины из топового класса LMP1: две гибридные Toyota и одна Rebellion. Такого низкого числа участников в высшем категории WEC не было никогда.

Отсутствие Ginetta на этапе будет частично уравновешено появлением в LMP2 автомобиля от команды DragonSpeed, которая выставит одну Oreca 07 и доведет размер класса до девяти машин. Сейчас команда Элтона Джулиана, которая раньше выступала в WEC, представлена в Европейской серии Ле-Ман и в IMSA.

Что касается класса GT, мы уже писали, что Corvette Racing выставит на старт гонки в Остине новую среднемоторную машину C8.R. Теперь команда объявила имена гонщиков – ее будут пилотировать Ян Магнуссен и Майк Роккенфеллер.