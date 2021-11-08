«Вот тебе моя жопа». Как Ferrari и Porsche поссорились в Бахрейне

Финальный этап чемпионата WEC, прошедший в минувшие выходные, не обещал особых скандалов. Даже от категории GT Pro, где у двух лидирующих экипажей перед 8-часовой гонкой в Бахрейне было поровну очков, не ждали какого-то выплеска эмоций. Уж слишком несерьезно выглядел пелотон этой некогда популярной категории, на последних этапах сезона ужавшийся до четырех машин – двух Ferrari и двух Porsche. Однако закончилось все весьма интересно. Точнее, до сих пор не закончилось…

В течение всей гонки ведущие экипажи немецкой и итальянской марок боролись за победу – и апогея эта борьба достигла примерно за полчаса до финиша. Ferrari под номером 51 под управлением Алессандро Пьер Гуиди догнала Porsche под номером 92 под управлением Микаэля Кристенсена. Кто финишировал бы первым – тот и сорвал бы джек-пот в виде обоих титулов. Разве что в случае с Porsche чемпионами стали бы два пилота, ехавшие в одном экипаже с Кристенсеном – но не сам датчанин, который присоединялся к Кевину Эстре и Нилу Джани только на отдельных этапах.

Примерно четверть часа Porsche и Ferrari мчались по трассе в секунде друг от друга – а за 15 минут до финиша наступила развязка. Пропуская один из протототипов, Кристенсен, судя по всему, раньше обычного затормозил на входе в 14-й поворот – в результате чего Пьер Гуиди подтолкнул Porsche, развернул его и вышел на первое место.

Чрезвычайно быстро в телевизионной картинке появилась информация, что дирекция гонки предписывает итальянцу вернуть позицию сопернику. Однако вскоре после этого Кристенсен свернул на пит-лейн – чтобы провести плановую короткую дозаправку и заодно убедиться, что с машиной все в порядке. Пьер Гуиди через несколько минут тоже побывал на пит-лейне. При этом итальянец сохранил лидерство и первым пересек линию финиша, был объявлен (вместе с напарником Джеймсом Каладо) чемпионом в телетрансляции – а припарковав машину, попал в объятия механиков представляющей Скудерию команды AF Corse.

В интервью после финиша Пьер Гуиди заявил, что действия соперника перед столкновением были неожиданными – и избежать контакта возможности не было. Пилот также сообщил, что попытался дать Кристенсену догнать себя – а когда тот предпочел свернуть на пит-лейн, дирекция гонки разрешила пилоту продолжать гонку в нормальном темпе.

У Кристенсена было явно другое мнение на этот счет: «Не могу сказать, что тормозил слишком рано – но тормозил так, чтобы попасть в поворот!» Датчанин не постеснялся даже прервать телеинтервью соперников, бросив в адрес Пьер Гуиди пару ироничных реплик вроде «Ты просто молодец!» – а под конец похлопав себя по заду и заявив: «Вот тебе моя жопа». Журналистам Миккельсен заявил, что ждал более жесткого наказания за контакт – штрафного проезда по пит-лейну или прибавления штрафных секунд к итоговому результату.

Никаких новых решений после финиша судьями принято не было – и Пьер Гуиди с Каладо поднялись на верхнюю ступень подиума. А вот когда чуть позже неподалеку от трассы прошла процедура вручения кубков призерам чемпионата, ни пилоты AF Corse, ни представители Ferrari своих трофеев не получили. Представители Porsche к этому моменту уже подали протест на действия судей. Немцы посчитали, что руководитель гонки принял решение без консультации с судьями – что является нарушением спортивного кодекса FIA.

Однако судейская коллегия заявила, что она была поставлена в известность об инциденте и сама приняла решение – на основании чего протест Porsche был отклонен. Но немецкая марка этим не удовлетворилась и утром в понедельник направила апелляцию в следующую инстанцию – Международный апелляционный суд. Так что, проходившая на трассе борьба будет продолжена в кабинетах и залах заседаний…