«Восьмерка» Toyota выиграла финал WEC, а «семерка» – чемпионат

Экипаж заводской команды Toyota в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накаджимы одержал победу в 8-часовой гонке в Бахрейне, которой завершился очередной чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Таким образом, победой смог завершить свои выступления на высшем уровне японский экс-пилот Формулы 1, который выступал за коллектив Toyota с момента последнего возвращения марки в гонки на выносливость в 2012 году. Среди прочего именно Накаджима был за рулем японского прототипа на гонке «24 часа Ле-Мана» 2016 года, когда уверенно лидировавшая в заезде машина остановилась на трассе за 6 минут до истечения отведенного гонку на времени. Позже пилот входил в состав экипажа, который принес Toyota первые победы и в знаменитой суточной гонке, и в чемпионате мира.

На этот же раз чемпионами в топовом классе гиперкаров стал другой экипаж японского бренда – Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес. Оба экипажа японского коллектива по ходу сезона выиграли по три этапа и по разу финишировали вторыми. Можно сказать, что решающей с точки зрения чемпионата гонкой стали июльские «6 часов Монцы», когда экипаж прототипа под номером 8 потерял много времени из-за технических проблем и оказался в итоговом протоколе последним (4-м) из гиперкаров. У машины же под номером 7 худшим результатом сезона стало 3-е место на открытии сезона в Спа.

Конвей, Кобаяши и Лопес выиграли второй подряд титул, благодаря чему стали самыми успешными пилотами Toyota в WEC – на счету Буэми и Накаджимы лишь один титул, завоеванный в сезоне 2018-19 годов вместе с Фернандо Алонсо. Также в этом году «семерка» одержала победу в «24 часах Ле-Мана», которая долго не давалась экипажу из британца, японца и аргентинца (это тоже сыграло роль в борьбе за титул, так как по итогам суточной гонки участники получают больше очков, чем после 6- или 8-часовых заездов).

В то время как экипажи Toyota особо не боролись между собой (в начале второго часа «семерка», в частности, без борьбы пропустила «восьмерку» вперед), в классе GT Pro сражение и за победу в гонке, и за титул в зачете производителей шло до последних минут заезда. Примерно за полчаса до финиша Алессандро Пьер Гуиди на Ferrari догнал лидировавшего Микаэля Кристенсена на Porsche. На кону стояли победы и в личном, и в командном зачете – ни в одном Скудерия не побеждала с 2017 года.

В течение четверти часа два автомобиля мчались по трассе в секунде друг от друга – и за 12 минут до финиша Пьер Гуиди подтолкнул соперника на торможении, развернув Porsche поперек трассы.

Судьи крайне оперативно признали итальянца виновником инцидентом и обязали вернуть позицию экипажу немецкой марки. Однако Пьер Гуиди остался впереди (при этом дуэлянты вскоре после объявления о штрафе один за другим совершили короткие дозаправки) и первым пересек линию финиша. В телетрансляции представителей Ferrari объявили победителями в обоих зачетах – не разъяснив, каким образом разрешилась ситуация с проигнорированными Пьер Гуиди судейскими решениями. Сам пилот сообщил журналистам, что пытался пропустить Кристенсена вперед – но датчанин в этот момент свернул на пит-лейн, после чего итальянец счел инцидент исчерпанным. Мнение пилота Porsche было другим – о чем можно судить по не слишком дружелюбному поведению Кристенсена во время послефинишных интревью.

Обновление: к 1:00 воскресенья по московскому времени неопределенность сохранялась. Ни о каких новых санкциях в отношении Пьер Гуиди объявлено не было. Однако представители Porsche подали протест на результаты гонки, а организаторы чемпионата в ходе церемонии вручения чемпионских кубков, которая традиционно проводится вскоре после финиша последнего этапа, не стали вручать трофеи, которые положены лучшим пилотам и самому успешному производителю класса GT Pro.

В классе LMP2 свой класс в очередной раз подтвердили пилоты команды WRT: Робин Фрейнс, Фердинанд фон Габсбург и Шарль Милези выиграли третий этап подряд и стали лучшими по итогам сезона. Напомним, что бельгийский коллектив, являющийся одним из важных партнеров марки Audi, в этом году дебютировал в гонках на выносливость – с прицелом на скорое возвращение немецкого бренда в эту дисциплину. Отсутствие опыта не помешало коллективу выиграть три ключевых соревнования в категории – серию ELMS, гонку в Ле-Мане и чемпионат мира.