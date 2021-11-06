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WEC / Бахрейн II Отчет о гонке

«Восьмерка» Toyota выиграла финал WEC, а «семерка» – чемпионат

Автор:
, главный редактор

В топовом классе борьбы, по сути, не было – а вот в категории GT Pro борьба шла до последних минут и закончилась аварией!

«Восьмерка» Toyota выиграла финал WEC, а «семерка» – чемпионат

Экипаж заводской команды Toyota в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накаджимы одержал победу в 8-часовой гонке в Бахрейне, которой завершился очередной чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Таким образом, победой смог завершить свои выступления на высшем уровне японский экс-пилот Формулы 1, который выступал за коллектив Toyota с момента последнего возвращения марки в гонки на выносливость в 2012 году. Среди прочего именно Накаджима был за рулем японского прототипа на гонке «24 часа Ле-Мана» 2016 года, когда уверенно лидировавшая в заезде машина остановилась на трассе за 6 минут до истечения отведенного гонку на времени. Позже пилот входил в состав экипажа, который принес Toyota первые победы и в знаменитой суточной гонке, и в чемпионате мира.

На этот же раз чемпионами в топовом классе гиперкаров стал другой экипаж японского бренда – Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес. Оба экипажа японского коллектива по ходу сезона выиграли по три этапа и по разу финишировали вторыми. Можно сказать, что решающей с точки зрения чемпионата гонкой стали июльские «6 часов Монцы», когда экипаж прототипа под номером 8 потерял много времени из-за технических проблем и оказался в итоговом протоколе последним (4-м) из гиперкаров. У машины же под номером 7 худшим результатом сезона стало 3-е место на открытии сезона в Спа. 

Конвей, Кобаяши и Лопес выиграли второй подряд титул, благодаря чему стали самыми успешными пилотами Toyota в WEC – на счету Буэми и Накаджимы лишь один титул, завоеванный в сезоне 2018-19 годов вместе с Фернандо Алонсо. Также в этом году «семерка» одержала победу в «24 часах Ле-Мана», которая долго не давалась экипажу из британца, японца и аргентинца (это тоже сыграло роль в борьбе за титул, так как по итогам суточной гонки участники получают больше очков, чем после 6- или 8-часовых заездов).

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В то время как экипажи Toyota особо не боролись между собой (в начале второго часа «семерка», в частности, без борьбы пропустила «восьмерку» вперед), в классе GT Pro сражение и за победу в гонке, и за титул в зачете производителей шло до последних минут заезда. Примерно за полчаса до финиша Алессандро Пьер Гуиди на Ferrari догнал лидировавшего Микаэля Кристенсена на Porsche. На кону стояли победы и в личном, и в командном зачете – ни в одном Скудерия не побеждала с 2017 года.

В течение четверти часа два автомобиля мчались по трассе в секунде друг от друга – и за 12 минут до финиша Пьер Гуиди подтолкнул соперника на торможении, развернув Porsche поперек трассы.

 

Судьи крайне оперативно признали итальянца виновником инцидентом и обязали вернуть позицию экипажу немецкой марки. Однако Пьер Гуиди остался впереди (при этом дуэлянты вскоре после объявления о штрафе один за другим совершили короткие дозаправки) и первым пересек линию финиша. В телетрансляции представителей Ferrari объявили победителями в обоих зачетах – не разъяснив, каким образом разрешилась ситуация с проигнорированными Пьер Гуиди судейскими решениями. Сам пилот сообщил журналистам, что пытался пропустить Кристенсена вперед – но датчанин в этот момент свернул на пит-лейн, после чего итальянец счел инцидент исчерпанным. Мнение пилота Porsche было другим – о чем можно судить по не слишком дружелюбному поведению Кристенсена во время послефинишных интревью.

 

Обновление: к 1:00 воскресенья по московскому времени неопределенность сохранялась. Ни о каких новых санкциях в отношении Пьер Гуиди объявлено не было. Однако представители Porsche подали протест на результаты гонки, а организаторы чемпионата в ходе церемонии вручения чемпионских кубков, которая традиционно проводится вскоре после финиша последнего этапа, не стали вручать трофеи, которые положены лучшим пилотам и самому успешному производителю класса GT Pro.  

В классе LMP2 свой класс в очередной раз подтвердили пилоты команды WRT: Робин Фрейнс, Фердинанд фон Габсбург и Шарль Милези выиграли третий этап подряд и стали лучшими по итогам сезона. Напомним, что бельгийский коллектив, являющийся одним из важных партнеров марки Audi, в этом году дебютировал в гонках на выносливость – с прицелом на скорое возвращение немецкого бренда в эту дисциплину. Отсутствие опыта не помешало коллективу выиграть три ключевых соревнования в категории – серию ELMS, гонку в Ле-Мане и чемпионат мира. 

Позиция Гонщики Машина Круги Отрыв Отставание
1 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid 247    
2 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid 247 7.351 7.351
3 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 241    
4 Netherlands Робин Фрейнс
Austria Фердинанд Габсбург
France Шарль Милези 		Oreca 07 240    
5 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 240 7 Laps 1'14.320
6 Indonesia Шон Гелаэль
Belgium Стоффель Вандорн
United Kingdom Том Бломквист 		Oreca 07 240 7 Laps 4.658
7 United Kingdom Фил Хэнсон
Switzerland Фабио Шерер
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 240 7 Laps 4.410
8 Poland Якуб Смеховски
Netherlands Ренгер ван дер Занде
United Kingdom Алекс Брандл 		Oreca 07 238 9 Laps 2 Laps
9 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 238 9 Laps  
10 Esteban Garcia
France Лоик Дюваль
France Норман Нато 		Oreca 07 238 9 Laps 19.144
11 Denmark Деннис Андерсен
Denmark Андерс Фьордбах
Poland Роберт Кубица 		Oreca 07 237    
12 Colombia Татьяна Кальдерон
Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер 		Oreca 07 237 10 Laps 16.679
13 Sweden Хенрик Хедман
Colombia Хуан-Пабло Монтойя
United Kingdom Бенджамин Хенли 		Oreca 07 236    
14 Slovakia Миро Конопка
United Kingdom Оливер Калдуэлл
France Нельсон Панчатичи 		Oreca 07 235    
15 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO 233    
16 France Кевин Эстре
Switzerland Нил Джани
Denmark Микаэль Кристенсен 		Porsche 911 RSR - 19 233 14 Laps 3.249
17 Brazil Даниэль Серра
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO 233 14 Laps 15.144
18 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц
France Фредерик Маковецки 		Porsche 911 RSR - 19 231    
19 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Ferrari 488 GTE EVO 230    
20 Germany Кристиан Рид
Australia Джексон Эванс
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR - 19 229 18 Laps 1 Lap
21 Norway Эджидио Перфетти
Italy Маттео Кайроли
Italy Риккардо Пера 		Porsche 911 RSR - 19 229 18 Laps  
22 Italy Роберто Лакорте
Italy Джорджио Сернаджотто
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO 229 18 Laps 34.045
23 Takeshi Kimura
Denmark Миккель Мак
Scott Andrews		 Ferrari 488 GTE EVO 228    
24 Italy Клаудио Скьявони
Italy Андреа Пиччини
Italy Маттео Крессони 		Ferrari 488 GTE EVO 228 19 Laps 1'46.263
25 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO 227    
26 Japan Сатоши Хошино
Japan Томонобу Фудзии
United Kingdom Эндрю Уотсон 		Aston Martin Vantage AMR 227 20 Laps 27.791
27 Switzerland Рахель Фрей
Belgium Сара Бови
United Kingdom Кэтрин Легг 		Ferrari 488 GTE EVO 225    
28 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 224    
29 Canada Пол Далла-Лана
Brazil Аугусту Фарфус
Brazil Маркос Гомес 		Aston Martin Vantage AMR 223    
30 United States Бен Китинг
Dylan Pereira
Brazil Фелипе Фрага 		Aston Martin Vantage AMR 128    
31 United Arab Emirates Халед Аль-Кубайси
Zimbabwe Аксиль Джеффрис
France Юлиен Жюльен 		Porsche 911 RSR - 19 90    
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