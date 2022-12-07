Вильнев нацелился выступать в WEC за команду Коллеса
Чемпион мира уже провел тесты гиперкара Vanwall и теперь намерен войти в состав его экипажа на новый сезон
Жак Вильнев на прошлой неделе сел за руль новой машины команды ByKolles в Барселоне. После этого 51-летний канадец, который в 2007-08 годах входил в заводскую команду Peugeot в марафонских гонках, выразил желание вернуться в чемпионат WEC.
По словам главы коллектива Колина Коллеса, тесты показали, что чемпион Ф1 1997 года вовсе не растерял форму.
«Цель заездов была в том, чтобы понять, нравится ли ему управлять этой машиной, – рассказал Коллес Motorsport.com. – И мне показалось, что очень понравилось. Он ездил с утра, затем имел возможность все осмыслить, а после обеда продолжил работу».
Вместе с Вильневом в Барселоне работали Том Дильман и Эстебан Герьери, которые поедут на Vanwall в предстоящем марафонском сезоне, если команда примет решение участвовать в WEC – пока она еще не подала заявку.
Vanwall Vandervell LMH команды ByKolles Racing
Фото: Vanwall Group
Команда Коллеса пропустила сезон-2022, но ее босс не исключает, что в предстоящем чемпионате, возможно, выставит даже два экипажа.
Машина Vanwall Vandervell LMH участвует в тестах с апреля, но пока что не получила омологацию FIA. Ожидается, что это должно произойти до конца года.
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