Вильнев нацелился выступать в WEC за команду Коллеса

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Жак Вильнев на прошлой неделе сел за руль новой машины команды ByKolles в Барселоне. После этого 51-летний канадец, который в 2007-08 годах входил в заводскую команду Peugeot в марафонских гонках, выразил желание вернуться в чемпионат WEC.

По словам главы коллектива Колина Коллеса, тесты показали, что чемпион Ф1 1997 года вовсе не растерял форму.

«Цель заездов была в том, чтобы понять, нравится ли ему управлять этой машиной, – рассказал Коллес Motorsport.com. – И мне показалось, что очень понравилось. Он ездил с утра, затем имел возможность все осмыслить, а после обеда продолжил работу».

Вместе с Вильневом в Барселоне работали Том Дильман и Эстебан Герьери, которые поедут на Vanwall в предстоящем марафонском сезоне, если команда примет решение участвовать в WEC – пока она еще не подала заявку.

Vanwall Vandervell LMH команды ByKolles Racing Фото: Vanwall Group

Команда Коллеса пропустила сезон-2022, но ее босс не исключает, что в предстоящем чемпионате, возможно, выставит даже два экипажа.

Машина Vanwall Vandervell LMH участвует в тестах с апреля, но пока что не получила омологацию FIA. Ожидается, что это должно произойти до конца года.