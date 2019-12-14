Видео: лидеры гонки столкнулись на старте «8 часов Бахрейна»

Очередной этап чемпионата WEC начался со столкновения автомобилей, начавших 8-часовую гонку с двух первых позиций.

С первой позиции в гонку ушел спортпрототип команды Rebellion под управлением Бруно Сенны, однако уже на подходе к первому повороту с машиной швейцарской команды смог поравняться автомобиль Ginetta под управлением Чарли Робертсона.

Атакующий прототип прошел первый поворот по внешней траектории – но поскольку первая связка поворотов на трассе в Бахрейне напоминает своей конфигурацией шикану, на подходе ко второму повороту Ginetta уже находилась на внутренней стороне трассы. Это позволяло Робертсону провести атаку – однако, судя по всему, британец переоценил уровень сцепления на пыльном асфальте. Прототип G60 занесло – и он ударил автомобиль Rebellion, выпихнув соперника в зону безопасности.