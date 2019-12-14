Видео: лидеры гонки столкнулись на старте «8 часов Бахрейна»
Два прототипа частных команд, не оставивших шансов автомобилям Toyota в квалификации, освободили дорогу японским машинам через считанные секунды после старта.
Очередной этап чемпионата WEC начался со столкновения автомобилей, начавших 8-часовую гонку с двух первых позиций.
С первой позиции в гонку ушел спортпрототип команды Rebellion под управлением Бруно Сенны, однако уже на подходе к первому повороту с машиной швейцарской команды смог поравняться автомобиль Ginetta под управлением Чарли Робертсона.
Атакующий прототип прошел первый поворот по внешней траектории – но поскольку первая связка поворотов на трассе в Бахрейне напоминает своей конфигурацией шикану, на подходе ко второму повороту Ginetta уже находилась на внутренней стороне трассы. Это позволяло Робертсону провести атаку – однако, судя по всему, британец переоценил уровень сцепления на пыльном асфальте. Прототип G60 занесло – и он ударил автомобиль Rebellion, выпихнув соперника в зону безопасности.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Бахрейн
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Чарли Робертсон
|Команды
|Rebellion Racing , Team LNT
|Автор
|Кирилл Качнов
Видео: лидеры гонки столкнулись на старте «8 часов Бахрейна»
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