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Вандорн стал запасным гонщиком Peugeot в чемпионате WEC

На гоночный сезон 2023 года бельгиец нашел себе работу сразу в трех ведущих мировых сериях

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Вандорн стал запасным гонщиком Peugeot в чемпионате WEC
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Выиграв титул в прошлогоднем розыгрыше Формулы Е, Стаффель Вандорн не смог продолжить выступления в этой серии за Mercedes, так как компания свернула свою программу. 

Вместо этого 30-летний спортсмен договорился о контракте с DS Penske, а также стал резервным гонщиком Aston Martin в Формуле 1. Но, как выяснилось, это еще не вся нагрузка Стоффеля в 2023-м. 

Благодаря тому, что бренд DS входит в одну группу Stellantis с Peugeot, Вандорн получил место запасного пилота в команде марки по гонкам на выносливость. Он заменит в этой роли Джеймса Росситера – тот решил завершить карьеру и стал главой проекта Maserati в ФЕ.

Стоффель должен был опробовать прототип Peugeot 9X8 на тестах в Бахрейне в конце 2022 года, но не смог этого сделать, так как у него диагностировали аппендицит.

Peugeot 9X8 №94 команды Peugeot Totalenergies

Peugeot 9X8 №94 команды Peugeot Totalenergies

Фото: JEP / Motorsport Images

Французская команда запланировала еще несколько испытательных сессий на ближайшие два месяца, но пока нет ясности, получит ли бельгиец возможность познакомиться с машиной из-за напряженного канендаря.

В дебютном сезоне-2022 результаты 9X8 оказались не впечатляющими: «бесхвостые» прототипы часто ломались и не позволили своим пилотам хоть раз подняться на подиум. 

В состав одного из двух экипажей Peugeot входит соперник Вандорна по электроформуле Жан-Эрик Вернь. Новый сезон WEC стартует в середине марта в американском Себринге.

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