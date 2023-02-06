Вандорн стал запасным гонщиком Peugeot в чемпионате WEC

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Выиграв титул в прошлогоднем розыгрыше Формулы Е, Стаффель Вандорн не смог продолжить выступления в этой серии за Mercedes, так как компания свернула свою программу.

Вместо этого 30-летний спортсмен договорился о контракте с DS Penske, а также стал резервным гонщиком Aston Martin в Формуле 1. Но, как выяснилось, это еще не вся нагрузка Стоффеля в 2023-м.

Благодаря тому, что бренд DS входит в одну группу Stellantis с Peugeot, Вандорн получил место запасного пилота в команде марки по гонкам на выносливость. Он заменит в этой роли Джеймса Росситера – тот решил завершить карьеру и стал главой проекта Maserati в ФЕ.

Стоффель должен был опробовать прототип Peugeot 9X8 на тестах в Бахрейне в конце 2022 года, но не смог этого сделать, так как у него диагностировали аппендицит.

Peugeot 9X8 №94 команды Peugeot Totalenergies Фото: JEP / Motorsport Images

Французская команда запланировала еще несколько испытательных сессий на ближайшие два месяца, но пока нет ясности, получит ли бельгиец возможность познакомиться с машиной из-за напряженного канендаря.

В дебютном сезоне-2022 результаты 9X8 оказались не впечатляющими: «бесхвостые» прототипы часто ломались и не позволили своим пилотам хоть раз подняться на подиум.

В состав одного из двух экипажей Peugeot входит соперник Вандорна по электроформуле Жан-Эрик Вернь. Новый сезон WEC стартует в середине марта в американском Себринге.