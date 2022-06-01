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Сейчас Toyota является единственной заводской командой в топовом классе марафонских гонок – не считая американских энтузиастов из Glickenhaus, у которых и близко нет таких ресурсов.

Но уже этим летом состоится дебют Peugeot, а с 2023 года в соревнования на выносливость придет Ferrari, за которой последуют и другие производители. В этой связи боссы Toyota изучают возможность разработки новой машины на замену нынешней GR010 – это можно сделать один раз в рамках каждого цикла правил.

Источники говорят, что новинка может появиться в 2023 – или, что более вероятно, в 2024 году. Сама Toyota никак не комментирует эти предположения. Впрочем, это совершенно нормальная политика для компании: когда для GR010 решили с сезону-22 изменить размер шин, это подтвердили за месяц до первой гонки.

Недавнее снижение стартового веса с 1100 до 1030 кг сыграло против Toyota, так как не позволило добиться оптимального распределения массы по осям. Именно по этой причине решено было использовать в этом сезоне шины иной размерности.

Помимо омологации новой модели, у производителей есть возможность использовать пять джокеров для доработки отдельных узлов. Однако задействовав один из них, как Toyota для шин, уже нельзя вернуться к прежней спецификации.

В нынешнем сезоне WEC японцы провалили первый этап в Себринге, но стали сильнейшими под дождем в Спа. 11-12 июня пройдет главная гонка чемпионата, «24 часа Ле-Мана».