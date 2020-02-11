Вышел в эфир новый отечественный мультсериал «Супер Ралли»

Яркий сине-красный болид у входа в ТАСС с самого утра привлекал внимание прохожих. Несанкционированные гонки на Тверском бульваре? Пилот машины не нашел, где припарковаться? Или прихоть «золотой молодежи»? 11 февраля, в день выхода мульсериала «Супер Ралли», в ТАСС прошла встреча создателей проекта с журналистами. А выставленный у здания информагентва болид оказался прообразом главного героя детского сериала.

Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Митрошенков, Никита Михалков и Леонид Верещагин, бросив настоящий вызов американским «Тачкам». Команда студии «Меркатор Анимэйшн» создала трехмерных персонажей, которые обещают стать любимцами миллионов маленьких телезрителей. Двенадцать гоночных машин с уникальными характерами и навыками перенесут зрителя в мир скорости, драйва, дружбы и командного духа.

Один из создателей сериала Александр Митрошенков отметил, что в основе проекта лежат реальные события: «Побывав на нескольких гонках мировой серии, мы увидели, что в России есть уникальная команда, которая не просто побеждает, а побеждает на русском болиде. И это действительно вдохновляет. Машина, созданная российскими инженерами по высоким западным стандартам, стала прообразом главного героя мультсериала. Сегодня гоночная машина должна отражать последние достижения техники, опережая свое время. Наш персонаж именно такой. Герой попадает в наш мир из будущего, здесь его ждут яркие победы и приключения. Уверен, все 24 серии первого сезона зрители не смогут оторваться от экрана».

Как же команде сериала удалось добиться невероятного сходства с оригиналом автомобиля, не упустить ни одной детали и достоверно передать невероятную атмосферу гоночной трассы? Обратились за помощью к профи. А именно – к Борису Ротенбергу, руководителю программы развития российского автоспорта SMP Racing, которому и принадлежит идея создания первого российского болида. «Выход мультсериала «Супер Ралли» – еще один шаг, к тому, чтобы привлечь ребят к миру автоспорта. Наша программа соединяет настоящее и будущее. Пилоты, которые не единожды становились победителями самых престижных автогонок, сегодня воспитывают себе смену. Мы открываем академии в регионах, где автоспортом могут заниматься дети от пяти лет», – прокомментировал Борис Романович.

Если в мультфильме героем выступает сам автомобиль, то в жизни на пьедестал поднимаются его пилоты. Кумиры миллионов мальчишек и девчонок, пилоты программы SMP Racing, призеры легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» Виталий Петров и Сергей Сироткин поделились впечатлениями от сериала. «Я горд, что именно наша машина, наша команда нашли отражение в этом мультфильме», – отмечает Виталий Петров.

«Задача мультфильма – вызвать интерес у детей к автоспорту. Желание им заниматься должно быть осознанным и формироваться в детстве. И когда ребенок загорится этим видом спорта, мы будем рады всему его научить, помочь максимально эффективно пройти тот путь, который прошли мы сами. Приятно видеть на экране наш любимый БР. С удовольствием буду смотреть сериал сам и вспоминать моменты за рулем этой машины», – сказал Сергей Сироткин.

Сериал рассказывает не только о жизни на гоночной трассе. Как заметил продюсер Иосиф Пригожин, который также является директором телеканала «Авто Плюс», «Супер Ралли» помогает детям обрести необходимые навыки – пристегиваться в машине, соблюдать правила дорожного движения, помнить о безопасности. «Каждый ребенок хочет посидеть за рулем. И даже если он не выберет профессиональный автоспорт, знания об управлении машиной все равно пригодятся», – сказал Пригожин.

Сомнений нет: команда супер-ралли возьмет эффектный старт под миллионы восхищенных взглядов маленьких телезрителей. Главное, что смотреть такой мультфильм можно всей семьей в лучших традициях мировой анимации.