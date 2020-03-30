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WEC / Новость

В Porsche всерьез задумались о возвращении в топ-класс гонок на выносливость

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В Porsche всерьез задумались о возвращении в топ-класс гонок на выносливость
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30 мар. 2020 г., 16:15

Компания планирует построить прототип категории LMDh, который сможет принять участие как в европейских, так и в американских гонках

В 2017 команда Porsche стала чемпионом мира WEC в самом быстром зачете LMP1, после чего прекратила свое участие в нем, оставшись только в классе GT. 

Так как до этого из марафонских гонок ушла Audi, их организаторы для привлечения новых производителей радикально переделали регламент. Во-первых, был решено было сделать ставку на гиперкары – допустить участие в топовой категории не только прототипов, но и дорожных машин. Во-вторых, организаторы WEC допустили в топ-класс прототипы, построенные по новому регламенту LMDh, которые также могли бы принимать участие в американском чемпионате IMSA.

Последнее, по словам директора заводских автоспортивных програм Porsche Паскаля Цурлиндена, может стать поводом для возвращения в топ-класс гонок на выносливость.

«После новости о едином с IMSA регламенте член нашего правления Михаэль Штайнер попросил меня изучить этот вопрос, – заявил Цурлинден. – Так что Porsche всерьез его изучает, хотя пока никакого решения не принято.

До сих пор подробный технический регламент не представлен, но я полагаю, это из-за коронавируса. Западный автоклуб, который проводит WEC, опубликует правила в ближайшие дни.

Австоспорт остается частью ДНК Porshe. Мы единственная марка, которая регулярно выходит на старт «24 часов Ле-Мана» с 1951 года, пусть порой и с частными командами. Так что я бы не стал переживать насчет того, что Porsche покинет автоспорт».

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Гэри Уоткинс

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