В Porsche всерьез задумались о возвращении в топ-класс гонок на выносливость

В 2017 команда Porsche стала чемпионом мира WEC в самом быстром зачете LMP1, после чего прекратила свое участие в нем, оставшись только в классе GT.

Так как до этого из марафонских гонок ушла Audi, их организаторы для привлечения новых производителей радикально переделали регламент. Во-первых, был решено было сделать ставку на гиперкары – допустить участие в топовой категории не только прототипов, но и дорожных машин. Во-вторых, организаторы WEC допустили в топ-класс прототипы, построенные по новому регламенту LMDh, которые также могли бы принимать участие в американском чемпионате IMSA.

Последнее, по словам директора заводских автоспортивных програм Porsche Паскаля Цурлиндена, может стать поводом для возвращения в топ-класс гонок на выносливость.

«После новости о едином с IMSA регламенте член нашего правления Михаэль Штайнер попросил меня изучить этот вопрос, – заявил Цурлинден. – Так что Porsche всерьез его изучает, хотя пока никакого решения не принято.

До сих пор подробный технический регламент не представлен, но я полагаю, это из-за коронавируса. Западный автоклуб, который проводит WEC, опубликует правила в ближайшие дни.

Австоспорт остается частью ДНК Porshe. Мы единственная марка, которая регулярно выходит на старт «24 часов Ле-Мана» с 1951 года, пусть порой и с частными командами. Так что я бы не стал переживать насчет того, что Porsche покинет автоспорт».