В новом сезоне WEC приедет в Монцу и ЮАР

Всемирный совет FIA по спорту на совещании, прошедшем в минувшую пятницу, утвердил календарь нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Как и в нынешнем сезоне, календарь будет состоять из 8 этапов – при этом в двух случаях гонки WEC примут новые трассы: вместо Шанхая и Остина заезды пройдут в Монце и южноафриканском Кьялами. В обе страны гонки на выносливость возвращаются после долгого перерыва. В Италии этап турнира (тогда носившего имя ILMC) в последний раз проводился в 2011 году, а в Монце – и вовсе в 1992 году (в статусе этапа чемпионата мира, тогда называвшегося World Sportscar Championship).

В Кьялами автогоночные чемпионаты мира не приезжали с 1993 года, когда здесь прошел последний Гран При ЮАР Ф1. Гонка на выносливость в статусе этапа чемпионата мира в последний раз прошла на этой трассе в 1984 году.

Календарь чемпионата WEC в сезоне 2020-2021 годов

5 сентября 2020 Великобритания 6 часов Сильверстоуна 4 октября 2020 Италия 6 часов Монцы 1 ноября 2020 Япония 6 часов Фудзи 5 декабря 2020 Бахрейн 8 часов Бахрейна 6 февраля 2021 Южная Африка 6 часов Кьялами 19 марта 2021 США 1000 миль Себринга (8 часов) 24 апреля 2021 Бельгия 6 часов Спа 12-13 июня 2021 Франция 24 часа Ле-Мана

Стоит также отметить, что отныне все гонки чемпионата длятся не менее 6 часов – в то время как в нынешнем сезоне два этапа из восьми были проведены в 4-часовом формате.

Кстати, нынешний сезон WEC еще далек от завершения: командам предстоит провести еще три этапа, ближайший из которых пройдет в Себринге 20 марта. Увидеть гонку в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

В новом сезоне WEC на трассу должны выйти совершенно новые автомобили – т.н. гиперкары, которые приходят на смену самым мощным и быстрым прототипам класса LMP1. Однако количество участников в новой категории явно не будет большим: в частности, марка Aston Martin, одной из первых заявившая о начале работ над своим гиперкаром на базе модели Valkyrie, недавно объявила о закрытии этого проекта.