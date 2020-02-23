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WEC / Новость

В гонках на выносливость появилась проблема. Слишком много профессиональных пилотов

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В гонках на выносливость появилась проблема. Слишком много профессиональных пилотов
Автор:
23 февр. 2020 г., 12:25

В любительской категории GTE Am стало чересчур много профессиональных гонщиков. Такое мнение высказал мультимиллионер и создатель Ruby on Rails Давид Хайнемайер Ханссон. Программист выступал в серии WEC как любитель, но внезапно ушел из чемпионата посреди сезона. Причиной такого решения Ханссон назвал обилие хорошо подготовленных пилотов среди соперников. По мнению датчанина, только его экипаж не нарушал правила о количестве непрофессионалов в одной машине

Знаменитый программист Давид Хайнемайер Ханссон объяснил, почему бросил выступления в гонках серии WEC посреди сезона. Создатель Ruby on Rails и автор четырех книг о бизнесе отказался от участия в гонках на выносливость из-за того, что там стало слишком много профессиональных пилотов.

Правила чемпионата мира делят всех гонщиков на «платиновых», «золотых», «серебряных» и «бронзовых». К «платиновым» относятся пилоты уровня Формулы 1, к «бронзовым» – джентльмен-драйверы, участвующие в гонках на свои деньги. Серебряный статус обычно получают молодые спортсмены, которые еще не успели выиграть титулы в значимых сериях, но уже продемонстрировали определенные успехи в молодежных сериях.

Категория GTE Am обязывает всех участников иметь хотя бы одного «бронзового» гонщика, а также позволяет экипажам приглашать одного «золотого» или «платинового». Из-за этого в категории формируется специфический спрос на «серебряных» пилотов, которые за счет своей скорости могут обеспечить решающее преимущество в борьбе с соперниками.

 

 

 

 

 

Выступавший в GTE Am за команду Project 1 Хайнемайер Ханссон делил Porsche 911 с «золотым» юниором Porsche Маттео Кайроли и «бронзовым» Эджидио Перфетти. После ухода из чемпионата датчанин написал серию постов в твиттере, где объяснил, что не так с конкурентами их экипажа.

«Я ушел после того, как стало очевидно: концепция с двумя любителями и одним профессионалом в машине больше не работает. Такая комбинация заложена в философию класса GTE Am. Но теперь мы с Эджидио оказались единственной парой настоящих любителей во всем пелотоне из 11 машин. Это неправильно», – написал Хайнемайер Ханссон.

Нет никакого смысла в соперничестве, когда против все остальные регистрируют профессиональных пилотов в качестве полу-любителей с «серебряным» статусом, – продолжил программист, на счету которого победа в «24 часах Ле-Мана. – Мои партнеры Эмилио и Маттео – превосходные гонщики, они очень быстры для своих статусов. Но я остался единственным джентльмен-драйвером среди «серебряных» участников, а потому превратился в якорь, который тянет всю команду вниз.

Очень печально, что WEC позволила категории GTE Am скатиться до такого состояния и никак не скорректировала правила. Я выступаю в этом гоночном классе много лет. Все это время в пелотоне всегда находился какой-нибудь быстрый пилот, который по недоразумению получал «серебряный» статус – но еще ни разу такого не случалось сразу со всем пелотоном из 10 экипажей».

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Об этой статье

Серия WEC
Пилоты Давид Хайнемайер Ханссон , Маттео Кайроли , Эджидио Перфетти
Команды Starworks Motorsports , Team Project 1
Автор Джейми Кляйн

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12:45
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сб 22 февр.
сб 22 февр.
18:40
17:40
Вторая квалификация
сб 22 февр.
сб 22 февр.
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