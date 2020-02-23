В гонках на выносливость появилась проблема. Слишком много профессиональных пилотов

Знаменитый программист Давид Хайнемайер Ханссон объяснил, почему бросил выступления в гонках серии WEC посреди сезона. Создатель Ruby on Rails и автор четырех книг о бизнесе отказался от участия в гонках на выносливость из-за того, что там стало слишком много профессиональных пилотов.

Правила чемпионата мира делят всех гонщиков на «платиновых», «золотых», «серебряных» и «бронзовых». К «платиновым» относятся пилоты уровня Формулы 1, к «бронзовым» – джентльмен-драйверы, участвующие в гонках на свои деньги. Серебряный статус обычно получают молодые спортсмены, которые еще не успели выиграть титулы в значимых сериях, но уже продемонстрировали определенные успехи в молодежных сериях.

Категория GTE Am обязывает всех участников иметь хотя бы одного «бронзового» гонщика, а также позволяет экипажам приглашать одного «золотого» или «платинового». Из-за этого в категории формируется специфический спрос на «серебряных» пилотов, которые за счет своей скорости могут обеспечить решающее преимущество в борьбе с соперниками.

Выступавший в GTE Am за команду Project 1 Хайнемайер Ханссон делил Porsche 911 с «золотым» юниором Porsche Маттео Кайроли и «бронзовым» Эджидио Перфетти. После ухода из чемпионата датчанин написал серию постов в твиттере, где объяснил, что не так с конкурентами их экипажа.

«Я ушел после того, как стало очевидно: концепция с двумя любителями и одним профессионалом в машине больше не работает. Такая комбинация заложена в философию класса GTE Am. Но теперь мы с Эджидио оказались единственной парой настоящих любителей во всем пелотоне из 11 машин. Это неправильно», – написал Хайнемайер Ханссон.

Нет никакого смысла в соперничестве, когда против все остальные регистрируют профессиональных пилотов в качестве полу-любителей с «серебряным» статусом, – продолжил программист, на счету которого победа в «24 часах Ле-Мана. – Мои партнеры Эмилио и Маттео – превосходные гонщики, они очень быстры для своих статусов. Но я остался единственным джентльмен-драйвером среди «серебряных» участников, а потому превратился в якорь, который тянет всю команду вниз.

Очень печально, что WEC позволила категории GTE Am скатиться до такого состояния и никак не скорректировала правила. Я выступаю в этом гоночном классе много лет. Все это время в пелотоне всегда находился какой-нибудь быстрый пилот, который по недоразумению получал «серебряный» статус – но еще ни разу такого не случалось сразу со всем пелотоном из 10 экипажей».

Вместо чемпионата мира WEC Хайнемайер Ханссон перейдет в американскую серию IMSA, где будет выступать за команду Tower Motorsport by Starworks.