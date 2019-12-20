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WEC / Новость

В G-Drive Racing задумались о выступлении на гиперкаре Aurus в WEC

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В G-Drive Racing задумались о выступлении на гиперкаре Aurus в WEC
Автор:
, Репортер, Индия
20 дек. 2019 г., 12:04

Спортивный директор российской команды Роман Русинов намекнул, что в будущем она может выступить в марафонском чемпионате на новой машине.

Начиная с середины 2020 года в WEC вступит в силу новый технический регламент, а топовая категория получит название «Гиперкаров». Роман Русинов рассказал, что мечтает выступать в новом классе с партнерами из Aurus, но предупредил, что для реализации идеи нужно создать рабочую бизнес-модель.

«Зависит от того, во сколько это обойдется командам, сколько будет конструкторов, – сказал он Motorsport.com на этапе чемпионата мира в Бахрейне. – С моей стороны еще рано об этом говорить. Лично я хотел бы увидеть Aurus в классе гиперкаров, потому что сейчас мы выступаем на Aurus 01. Но это не мое решение, это моя мечта. Множество вещей нужно собрать воедино».

В 2019-м G-Drive Racing сосредоточила внимание на участие в Европейской серии Ле-Ман, где заняла второе место, провела две последние гонки сезона-2018/19 в WEC, а также выступила в недавнем марафоне «8 часов Бахрейна». В декабре российская команда дебютировала в Азиатской серии Ле-Ман в партнерстве с португальским коллективом Algarve Pro и завоевала победу в первой гонке после штрафа соперников.

Русинов рассказал, что G-Drive Racing еще не утвердила планы на 2020-й, но может/ как и в прежние годы, выступить на двух этапах WEC – в Спа и Ле-Мане.

«Еще предстоит решить, чем мы будем заниматься в будущем году, – сказал Роман. – Вероятно, приедем в Спа и Ле-Ман. Мы думаем о том, в каком чемпионате проведем следующий год. В этом году мы выступаем в Азиатской серии Ле-Ман – это довольно хороший чемпионат, из участия в котором можно извлечь неплохой опыт».

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Каким будет состав пилотов, в G-Drive Racing тоже еще не решили. Жан-Эрик Вернь провел в российской команде два неполных сезона в ELMS, однако из-за обязательств в Формуле Е француз вновь будет недоступен для некоторых гонок из-за пересечения календарей. А голландец Йоб ван Эйтерт получил золотой статус FIA и перешел в команду United Autosports.

На вопрос, останется ли Вернь его напарником в следующем сезоне, Русинов ответил: «Вернь – наш главный вариант. Но все зависит от календаря Формулы Е. Ему будет трудновато выступить во всех гонках [с нами].

Мы тестируем не только гонщиков с серебряным статусом, но и других пилотов. Нам нужно понять, сможет Вернь ли провести с нами несколько гонок, и решить, кто еще будет выступать с нами. Поэтому мы работаем не только с серебряными пилотами, но и платиновых. У нас разные планы на будущий год».

В Бахрейне с командой работали экс-пилот Ф1 Роберто Мери, а также сын конструктора Red Bull Харрисон Ньюи, чемпион LMP3 Миккель Йенсен и Колин Нобл.

Последний раз G-Drive Racing проводила полный сезон в WEC в 2017 году, когда заняла шестое место в турнирной таблице LMP2 среди десяти команд. После этого она переключилась на ELMS, но регулярно стартовала в Ле-Мане.

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Об этой статье

Серия WEC
Команды G-Drive Racing
Автор Рахит Тукрал

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