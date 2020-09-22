В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1
Команда Rebellion подтвердила, что досрочно прекращает выступления в чемпионате мира. Теперь у Toyota не осталось соперников
Команда Rebellion Racing в нынешнем сезоне оставалась единственным реальным конкурентом Toyota в топовой категории LMP1. Благодаря системе гандикапов ее гонщикам удалось выиграть в Шанхае и Остине, однако в Ле-Мане борьбы с японцами не получилось – отставание на финише составило пять кругов.
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Ранее в Rebellion уже объявили, что сезон-2019/20 станет для них последним в марафонских гонках, а также связали участие в «8 часах Бахрейна» с шансами на титул чемпионов. Во вторник глава команды Калим Буадра подтвердил Motorsport.com, что принято решение не ехать на финальный этап.
Формально гонщики Rebellion сохраняют шансы стать в Сахире чемпионами мира, но для этого нужен двойной сход экипажей Toyota, чего в WEC не было с того момента, как чемпионат покинули Audi и Porsche.
Решение швейцарской команды означает, что эра LMP1 в марафонских соревнованиях завершится гонкой с участием всего двух машин. Все остальные соперники Toyota – российская SMP Racing, британская Ginetta и германо-румынская ByKolles – отказались от выступлений еще раньше.
Такой результат станет абсолютным антирекордом WEC за всю историю существования чемпионата.
Перед решающей гонкой триумфаторы «Ле-Мана» Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накаджима в общем зачете на семь баллов опережают другой экипаж Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса.
Гонка в Бахрейне пройдет 14 ноября. В новом сезоне на замену LMP1 придут Гиперкары.
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Фото: Пол Фостер
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|8 часов Бахрейна
|Команды
|Rebellion Racing
|Автор
|Джейми Кляйн