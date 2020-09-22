Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
WEC / 8 часов Бахрейна / Новость

В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1

Поделились
Комментарии
В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1
Автор:

Команда Rebellion подтвердила, что досрочно прекращает выступления в чемпионате мира. Теперь у Toyota не осталось соперников

Команда Rebellion Racing в нынешнем сезоне оставалась единственным реальным конкурентом Toyota в топовой категории LMP1. Благодаря системе гандикапов ее гонщикам удалось выиграть в Шанхае и Остине, однако в Ле-Мане борьбы с японцами не получилось – отставание на финише составило пять кругов.

Читайте также:

Ранее в Rebellion уже объявили, что сезон-2019/20 станет для них последним в марафонских гонках, а также связали участие в «8 часах Бахрейна» с шансами на титул чемпионов. Во вторник глава команды Калим Буадра подтвердил Motorsport.com, что принято решение не ехать на финальный этап. 

Формально гонщики Rebellion сохраняют шансы стать в Сахире чемпионами мира, но для этого нужен двойной сход экипажей Toyota, чего в WEC не было с того момента, как чемпионат покинули Audi и Porsche.

Решение швейцарской команды означает, что эра LMP1 в марафонских соревнованиях завершится гонкой с участием всего двух машин. Все остальные соперники Toyota – российская SMP Racing, британская Ginetta и германо-румынская ByKolles – отказались от выступлений еще раньше. 

Такой результат станет абсолютным антирекордом WEC за всю историю существования чемпионата. 

Перед решающей гонкой триумфаторы «Ле-Мана» Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накаджима в общем зачете на семь баллов опережают другой экипаж Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса.

Гонка в Бахрейне пройдет 14 ноября. В новом сезоне на замену LMP1 придут Гиперкары.

Читайте также:

Rebellion R13 - Gibson №1 команды REBELLION RACING: Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна

Rebellion R13 - Gibson №1 команды REBELLION RACING: Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна

Фото: Пол Фостер

Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh

Предыдущая новость

Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh

Следующая новость

Босс WEC покинет пост в конце 2020 года

Босс WEC покинет пост в конце 2020 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Этап 8 часов Бахрейна
Команды Rebellion Racing
Автор Джейми Кляйн

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Грожан: У меня есть опции в ФЕ и WEC, если не выйдет с Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан: У меня есть опции в ФЕ и WEC, если не выйдет с Haas

Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет

Босс WEC покинет пост в конце 2020 года
WEC WEC / Новость

Босс WEC покинет пост в конце 2020 года

В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1
WEC WEC / Новость

В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

4
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Грожан: У меня есть опции в ФЕ и WEC, если не выйдет с Haas
Формула 1

Грожан: У меня есть опции в ФЕ и WEC, если не выйдет с Haas

Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет
Формула 1

Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет

Босс WEC покинет пост в конце 2020 года
WEC

Босс WEC покинет пост в конце 2020 года

В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1
WEC

В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1

Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh
WEC

Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh

Последние видео

Шесть часов дождливой гонки в Спа. Спресованные в четырехминутный ролик 03:43
WEC

Шесть часов дождливой гонки в Спа. Спресованные в четырехминутный ролик

Старт 6 часов Спа. Под дождем 03:08
WEC

Старт 6 часов Спа. Под дождем

Авария экипажа Signatech в 6-часовой гонке в Спа 00:59
WEC

Авария экипажа Signatech в 6-часовой гонке в Спа

Квалификация WEC в Спа: лучшие моменты 03:10
WEC

Квалификация WEC в Спа: лучшие моменты

Яркий дебют Шумахера в гонках на выносливость. Видео из коллекции студио Duke 46:04
WEC

Яркий дебют Шумахера в гонках на выносливость. Видео из коллекции студио Duke

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.