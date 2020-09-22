В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1

Команда Rebellion Racing в нынешнем сезоне оставалась единственным реальным конкурентом Toyota в топовой категории LMP1. Благодаря системе гандикапов ее гонщикам удалось выиграть в Шанхае и Остине, однако в Ле-Мане борьбы с японцами не получилось – отставание на финише составило пять кругов.

Ранее в Rebellion уже объявили, что сезон-2019/20 станет для них последним в марафонских гонках, а также связали участие в «8 часах Бахрейна» с шансами на титул чемпионов. Во вторник глава команды Калим Буадра подтвердил Motorsport.com, что принято решение не ехать на финальный этап.

Формально гонщики Rebellion сохраняют шансы стать в Сахире чемпионами мира, но для этого нужен двойной сход экипажей Toyota, чего в WEC не было с того момента, как чемпионат покинули Audi и Porsche.

Решение швейцарской команды означает, что эра LMP1 в марафонских соревнованиях завершится гонкой с участием всего двух машин. Все остальные соперники Toyota – российская SMP Racing, британская Ginetta и германо-румынская ByKolles – отказались от выступлений еще раньше.

Такой результат станет абсолютным антирекордом WEC за всю историю существования чемпионата.

Перед решающей гонкой триумфаторы «Ле-Мана» Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накаджима в общем зачете на семь баллов опережают другой экипаж Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса.

Гонка в Бахрейне пройдет 14 ноября. В новом сезоне на замену LMP1 придут Гиперкары.