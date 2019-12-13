В эти выходные на «Моторспорт ТВ»: «6 часов Бахрейна» – этап чемпионата WEC
Смогут ли частные команды продолжить соперничество с Toyota? И чем обернется возвращение в чемпионат мира российской команды G-Drive? Ответы на все вопросы дадут прямые трансляции на нашей видеоплатформе.
В эти выходные на трассе в Бахрейне проходит очередной этап чемпионата мира по гонкам на выносливость.
После того, как предыдущая гонка в Шанхае закончилась победой частной команды Rebellion, определенный интерес вызывает даже развитие событий в топ-классе LMP1. Тем более, что на трех уже состоявшихся тренировок лучшие времена показали три разных автомобиля: утром в пятницу быстрее всех был прототип Ginetta, днем его потеснил с первой строчки болид Rebellion, а на сегодняшней практике конкурентов опередил один из автомобилей Toyota.
Российские болельщики активнее всего будут следить за развитием событий в классе LMP2, одним из участником которого станет команда G-Drive Racing. В последний раз отечественная команда принимала участие в гонке чемпионата мира в июне, когда вышла на старт легендарных «24 часов Ле-Мана». Экипаж G-Drive Racing на 10-м часу гонки закрепился в лидерах класса – и потерял шансы на победу из-за поломки.
Таким образом, российский коллектив имеет неплохие шансы на победу и в «6 часах Бахрейна». Тем более, что на старт гонки выйдет самый быстрый состав G-Drive Racing: товарищами Романа Русинова по команде станут Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт.
На видеоплатформе «Моторспорт ТВ» можно будет в прямом эфире увидеть оба ключевых заезда этапа. Трансляция квалификации начнется в пятницу в 16:30, трансляция гонки – в субботу в 14:30.
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В эти выходные на «Моторспорт ТВ»: «6 часов Бахрейна» – этап чемпионата WEC
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