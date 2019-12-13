WEC
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Первая квалификация через
03 Часов
:
26 Минут
:
58 Секунд
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R
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Билеты
21 февр.
-
23 февр.
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R
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Себринг
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18 мар.
-
20 мар.
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В эти выходные на «Моторспорт ТВ»: «6 часов Бахрейна» – этап чемпионата WEC

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В эти выходные на «Моторспорт ТВ»: «6 часов Бахрейна» – этап чемпионата WEC
13 дек. 2019 г., 10:25

Смогут ли частные команды продолжить соперничество с Toyota? И чем обернется возвращение в чемпионат мира российской команды G-Drive? Ответы на все вопросы дадут прямые трансляции на нашей видеоплатформе.

В эти выходные на трассе в Бахрейне проходит очередной этап чемпионата мира по гонкам на выносливость.

После того, как предыдущая гонка в Шанхае закончилась победой частной команды Rebellion, определенный интерес вызывает даже развитие событий в топ-классе LMP1. Тем более, что на трех уже состоявшихся тренировок лучшие времена показали три разных автомобиля: утром в пятницу быстрее всех был прототип Ginetta, днем его потеснил с первой строчки болид Rebellion, а на сегодняшней практике конкурентов опередил один из автомобилей Toyota.

Российские болельщики активнее всего будут следить за развитием событий в классе LMP2, одним из участником которого станет команда G-Drive Racing. В последний раз отечественная команда принимала участие в гонке чемпионата мира в июне, когда вышла на старт легендарных «24 часов Ле-Мана». Экипаж G-Drive Racing на 10-м часу гонки закрепился в лидерах класса – и потерял шансы на победу из-за поломки.

Таким образом, российский коллектив имеет неплохие шансы на победу и в «6 часах Бахрейна». Тем более, что на старт гонки выйдет самый быстрый состав G-Drive Racing: товарищами Романа Русинова по команде станут Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт.

На видеоплатформе «Моторспорт ТВ» можно будет в прямом эфире увидеть оба ключевых заезда этапа. Трансляция квалификации начнется в пятницу в 16:30, трансляция гонки – в субботу в 14:30.

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Об этой статье

Серия WEC
Этап Бахрейн

База данных

Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
Первая квалификация Старт через
03 Часов
:
26 Минут
:
58 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 дек.
чт 12 дек.
04:00
15:00
Вторая тренировка
чт 12 дек.
чт 12 дек.
08:30
19:30
Третья тренировка
пт 13 дек.
пт 13 дек.
00:20
11:20
Первая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
06:00
17:00
Вторая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
06:30
17:30
Гонка
сб 14 дек.
сб 14 дек.
03:00
14:00
Свежие результаты Турнирная таблица

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