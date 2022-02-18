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В Aston Martin вели подготовку к возвращению в топовый класс «Ле-Мана», но планы бренда были скорректированы после того, как в начале 2020 года его ключевым совладельцем стал Лоуренс Стролл. От создания гиперкара решено было отказаться, а главные ресурсы направить на проект в Формуле 1.

При этом Стролл всегда говорил, что в перспективе не исключает участия в гонках на выносливость. Недавно эти планы обрели более конкретные очертания. На пресс-конференции для журналистов автомобильного сектора вскоре после недавней презентации модели AMR22 канадский бизнесмен рассказал, что в рамках новой базы команды в Сильверстоуне будет действовать подразделение Aston Martin Performance Technologies, которое займется новой линейкой среднемоторных суперкаров, в том числе моделью Valkyrie, разработанной при активном участии технического гуру Red Bull Racing Эдриана Ньюи.

Дорожная Valkyrie будет выпущена тиражом в 150 экземпляров, все машины уже предоплачены (по $3 млн за каждую), поставки начались в ноябре прошлого года. В Aston Martin уже объявили о скором дебюте специальной версии Valkyrie AMR Pro – их будет всего 25, причем эти машины можно использовать исключительно на гоночных трасса.

При этом главной сложностью на пути возрождения гиперкара Valkyrie LMH остается финансирование. Изначально компания планировала направлять на этот проект средства от продажи дорожных Valkyrie.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Фото: Motor1

Стролл подчеркнул, что гоночный проект не отменен, а «поставлен на паузу» по состоянию на начало 2020 года.

Известно, что за последние 18 месяцев Aston Martin провела переговоры как минимум с двумя группами потенциальных инвесторов о финансировании проекта Valkyrie. Однако пока неясно, продолжат владельцы поиски или примут решение оплачивать строительство машин самостоятельно.

В самой компании заявили: «Гонки спорткаров являются частью ДНК Aston Martin, потому у нас, разумеется, есть желание выступать в высшем дивизионе соревнований на выносливость.

Важно помнить, что мы никогда не покидали их, сейчас Martin Racing поддерживает наших клиентов, выступающих на Vantage GT по всему миру».

В нынешнем сезоне у Aston Martin нет заводской программы в WEC даже в зачете GT, хотя до того марка успешно выступала в нем. В сезоне-2019/20 ее пилоты завоевали титул чемпионов мира и выиграли «24 часа Ле-Мана».

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