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WEC / Новость

Участник «Ле-Мана» решил набрать пилотов по объявлению

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Участник «Ле-Мана» решил набрать пилотов по объявлению
Автор:
, Главный редактор
17 июн. 2020 г., 06:54

Американская команда разместила в сети вакансию для людей «с опытом управления Формулой 1 и спортпрототипами»

Команда Scuderia Cameron Glickenhaus разместила на своем официальном сайте объявление о поиске пилотов, которые могли бы управлять автомобилями коллектива в 2021 году. Речь идет о выступлениях в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где SCG планирует дебютировать в следующем сезоне.

Напомним, что SCG была создана в 2013 году для разработки и выпуска суперкара, гоночная версия которого принимала участие в гонках на Северной петле трассы «Нюрбургринг» – этапах чемпионата VLN и гонке «24 часа Нюрбургринга». После этого компанией было создано еще несколько мелкосерийных машин – а сейчас главной точкой приложения усилий является гоночный болид 007.

Новый автомобиль создается по требованиям категории Гиперкаров, которая со следующего года сменит LMP1 в роли самого быстрого и престижного класса гонок на выносливость. В настоящий момент команда собирает первый экземпляр болида – но уже объявила, что в следующем году на старте «24 часов Ле-Мана» будут присутствовать две машины.

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Пока SCG не назвала ни одного из пилотов, которые будут управлять 007 в следующем сезоне. Размещенное на сайте объявление выглядит лаконично: «Ищем профессиональных гонщиков для нашего Гиперкара 007 и выступлений в чемпионате WEC и Ле-Мане. Эти вакансии – только для пилотов, в последние годы выступавших в Ф1 или LMP1». Параллельно команда ищет ведущего инженера для работы на производстве.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Команды Scuderia Cameron Glickenhaus
Автор Кирилл Качнов

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