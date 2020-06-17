Участник «Ле-Мана» решил набрать пилотов по объявлению

Команда Scuderia Cameron Glickenhaus разместила на своем официальном сайте объявление о поиске пилотов, которые могли бы управлять автомобилями коллектива в 2021 году. Речь идет о выступлениях в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где SCG планирует дебютировать в следующем сезоне.

Напомним, что SCG была создана в 2013 году для разработки и выпуска суперкара, гоночная версия которого принимала участие в гонках на Северной петле трассы «Нюрбургринг» – этапах чемпионата VLN и гонке «24 часа Нюрбургринга». После этого компанией было создано еще несколько мелкосерийных машин – а сейчас главной точкой приложения усилий является гоночный болид 007.

Новый автомобиль создается по требованиям категории Гиперкаров, которая со следующего года сменит LMP1 в роли самого быстрого и престижного класса гонок на выносливость. В настоящий момент команда собирает первый экземпляр болида – но уже объявила, что в следующем году на старте «24 часов Ле-Мана» будут присутствовать две машины.

Пока SCG не назвала ни одного из пилотов, которые будут управлять 007 в следующем сезоне. Размещенное на сайте объявление выглядит лаконично: «Ищем профессиональных гонщиков для нашего Гиперкара 007 и выступлений в чемпионате WEC и Ле-Мане. Эти вакансии – только для пилотов, в последние годы выступавших в Ф1 или LMP1». Параллельно команда ищет ведущего инженера для работы на производстве.