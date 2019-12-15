У McLaren не нашлось денег на создание гиперкара для WEC
В McLaren заявили, что будут участвовать в марафонском чемпионате только в том случае, если в классе Гиперкаров им разрешат выставить машину категории DPi из IMSA.
Глава McLaren Зак Браун на минувшем этапе WEC в Бахрейне заявил, что новый технический регламент гиперкаров, который вступит в силу в середине 2020-го, оказался слишком затратным для команды из Уокинга. При этом ранее марка активно рассматривала участие в WEC после смены регламента.
Браун отметил, что McLaren сможет выйти на старт только в том случае, если промоутеры WEC и FIA согласуют правила американского класса DPi 2.0 (который планируются ввести в 2022-м) с регламентом гиперкаров, что позволит машинам этих категорий гоняться друг с другом в обеих сериях.
«В экономическом плане нам будет сложно прийти в класс гиперкаров с существующим регламентом, – объяснил Браун. – Мне нужно с большой ответственностью подходить к вопросу финансов, особенно учитывая команду Формулы 1, которой требуется несколько лет, чтобы уменьшить свои потери.
Я не готов прийти в новую автоспортивную категорию, если это может привести к каким-либо значимым потерям».
На просьбу подтвердить, зависит ли участие McLaren в WEC от согласования регламента с IMSA, Браун ответил кратко: «Да».
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Он рассказал, что по оценкам McLaren необходимый бюджет на сезон для выступления в классе Гиперкаров составит около 40 миллионов долларов (для сравнения: с 2021-го в Ф1 бюджеты ограничат суммой 175 млн). При этом жизнеспособным бюджетом для WEC в McLaren считают сумму 20 млн долларов.
Также Браун подчеркнул, что для McLaren будет важно иметь возможность включить элементы своей марки в машину, построенную по правилам DPi 2.0. Этот регламент, как и текущий DPi, будет требовать, чтобы машины разрабатывались вокруг готового шасси LMP2.
«Между McLaren и машиной другого производителя должна быть разница, должна оставаться какая-то оригинальность. Исходя из того, как я понимаю правила DPi 2.0, мы могли бы построить гоночную машину, в которой будет много ДНК от McLaren: стиль, двигатель, коробка передач, гибридная система – что-то из этого, либо вообще всё», – сказал Браун.
Каких-то временных рамок для принятия решения о выступлении в WEC в Уокинге не ставят: «Как только правила будут окончательно доработаны и мы разберемся в ситуации, тогда и будет реагировать. Мы не чувствуем никакого давления в плане выбора сезона».
Браун предположил, что если все подробности новых правил IMSA станут известны раньше, то в теории McLaren может прийти в WEC по ходу сезона 2021/22 годов. Он отметил, что время разработки машины DPi меньше, поскольку они создаются вокруг стандартного шасси.
При этом босс McLaren подчеркнул, что то интерес марки к DPi 2.0 связан с желанием выступать в в WEC, а не с самим чемпионатом IMSA: «Сейчас в Северной Америке мы занимается отличной программой в IndyCar [под брендом Arrow McLaren SP]. Мы очень хотим прийти в WEC, потому что она проводит гонки в разных частях мира».
При этом Браун добавил, что если McLaren построит машину DPi 2.0, то будет стремиться быть представленной в IMSA с полузаводской или клиентской программой.
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Об этой статье
|Серия
|IMSA , WEC
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Гэри Уоткинс
У McLaren не нашлось денег на создание гиперкара для WEC
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