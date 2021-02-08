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WEC / Новость

Три бывших пилота Формулы 1 поедут за Peugeot в WEC

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Три бывших пилота Формулы 1 поедут за Peugeot в WEC

Поедут ли все трое в одной машине пока не известно

Команда Peugeot определилась с гонщиками, которые будут выступать за нее в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2022 году. Французы будут выступать двумя машинами в категории гиперкаров.

Команда назвала сразу семерых пилотов – шесть основных и одного запасного. В число основных попало трое бывших гонщиков Формулы 1. Это Кевин Магнуссен, Пол ди Реста и Жан-Эрик Вернь. У ди Ресты и Верня. 

У ди Ресты уже есть опыт выступления на «24 часах Ле-Мана», включая победу в категории LMP2. Вернь провел один полный сезон в WEC и выступал в европейской серии Ле-Ман. Магнуссен лишь в конце прошлого года покинул Ф1 и сезон-2021 проведет в серии IMSA.

Компанию им в составе Peugeot составят Лоик Дюваль, Густаво Менезес и Миккель Йенсен. Запасным гонщиком команды станет Джеймс Росситер.

Как именно пилоты будут разбиты на экипажи, пока не известно.

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