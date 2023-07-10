Toyota выиграла гонку WEC в Монце, Peugeot впервые попала на подиум

Сезон гонок на выносливость продолжился шестичасовой гонкой на знаменитой трассе в пригороде Милана. После чувствительного поражения в Ле-Мане команда Toyota вернулась на вершину подиума – ее экипаж в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопеса стартовал с поула и одержал победу.

И хотя отставание лучшей из Ferrari (№50 экипажа Фуоко/Молина/Нильсен) в итоге составило всего 16 секунд, в действительности Toyota владела преимуществом по ходу всех гонки, и у итальянцев не было реальных шансов блеснуть на домашней трассе.

Отдельного упоминания заслуживает третье место Peugeot – едва ли не впервые машина команды доехала до финиша без технических неполадок, что в сочетании с проблемами у соперников позволило Жану-Эрику Верню, Полу Ди Ресте и Миккелю Йенсену подняться на пьедестал. Это первый призовой кубок за без малого два сезона участия французов в WEC.

Подиум: Peugeot 9X8: Миккель Йенсен, Пол Ди Реста, Жан-Эрик Вернь, Peugeot Totalenergies, третье место Фото: JEP / Motorsport Images

Лидеры сезона – Себастьен Буэми, Рио Хиракава и Брендон Хартли из Toyota – после двух аварий и двух штрафов финишировали только четвертыми, но уже после гонки их дополнительно оштрафовали на 50 секунд за два превышения максимальной мощности по ходу дистанции.

В классификации этапа экипаж опустился на шестое место, но сохранил первую строчку в генеральной классификации с преимуществом в 23 очка над Ferrari победителей «Ле-Мана».

В категории LMP2 выступавший за Prema вместе с Даниилом Квятом Мирко Бортолотти променял чемпионат мира на немецкий турнир GT, по старой памяти сохранивший название DTM. Вместо него вместе с россиянином и Дорьян Пен на этот раз выступал не столь быстрый Матиас Беш.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Матиас Беш Фото: Паоло Баллетти

Результатом стало шестое место на финише, а победили в «младшей» категории прототипов гонщики Jota во главе с тест-пилотом Haas Пьетро Фиттипальди, это их первый успех в сезоне.

Среди экипажей на технике Гран Туризмо сильнейшей – благодаря грамотной тактике с меньшим количеством пит-стопов – стала команда Dempsey Proton Racing на Porsche.

В нынешнем сезоне мировых марафонских гонок осталось провести всего два этапа. Ближайший из них пройдет в начале сентября в Японии.

Результаты «6 часов Монцы» (200 кругов)