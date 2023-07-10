Toyota выиграла гонку WEC в Монце, Peugeot впервые попала на подиум
Как только участники марафонского чемпионата мира уехали из Ле-Мана, к японской команде вернулась ее победная поступь
Сезон гонок на выносливость продолжился шестичасовой гонкой на знаменитой трассе в пригороде Милана. После чувствительного поражения в Ле-Мане команда Toyota вернулась на вершину подиума – ее экипаж в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопеса стартовал с поула и одержал победу.
И хотя отставание лучшей из Ferrari (№50 экипажа Фуоко/Молина/Нильсен) в итоге составило всего 16 секунд, в действительности Toyota владела преимуществом по ходу всех гонки, и у итальянцев не было реальных шансов блеснуть на домашней трассе.
Отдельного упоминания заслуживает третье место Peugeot – едва ли не впервые машина команды доехала до финиша без технических неполадок, что в сочетании с проблемами у соперников позволило Жану-Эрику Верню, Полу Ди Ресте и Миккелю Йенсену подняться на пьедестал. Это первый призовой кубок за без малого два сезона участия французов в WEC.
Подиум: Peugeot 9X8: Миккель Йенсен, Пол Ди Реста, Жан-Эрик Вернь, Peugeot Totalenergies, третье место
Фото: JEP / Motorsport Images
Лидеры сезона – Себастьен Буэми, Рио Хиракава и Брендон Хартли из Toyota – после двух аварий и двух штрафов финишировали только четвертыми, но уже после гонки их дополнительно оштрафовали на 50 секунд за два превышения максимальной мощности по ходу дистанции.
В классификации этапа экипаж опустился на шестое место, но сохранил первую строчку в генеральной классификации с преимуществом в 23 очка над Ferrari победителей «Ле-Мана».
В категории LMP2 выступавший за Prema вместе с Даниилом Квятом Мирко Бортолотти променял чемпионат мира на немецкий турнир GT, по старой памяти сохранивший название DTM. Вместо него вместе с россиянином и Дорьян Пен на этот раз выступал не столь быстрый Матиас Беш.
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Матиас Беш
Фото: Паоло Баллетти
Результатом стало шестое место на финише, а победили в «младшей» категории прототипов гонщики Jota во главе с тест-пилотом Haas Пьетро Фиттипальди, это их первый успех в сезоне.
Среди экипажей на технике Гран Туризмо сильнейшей – благодаря грамотной тактике с меньшим количеством пит-стопов – стала команда Dempsey Proton Racing на Porsche.
В нынешнем сезоне мировых марафонских гонок осталось провести всего два этапа. Ближайший из них пройдет в начале сентября в Японии.
Результаты «6 часов Монцы» (200 кругов)
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:00'31.922
|2
| Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|6:00'48.442
|16.520
|3
| Пол ди Реста
Миккель Мак
Жан-Эрик Вернь
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|6:01'50.101
|1'18.179
|4
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:00'52.368
|1 Lap
|5
| Дейн Кэмерон
Микаэль Кристенсен
Фредерик Маковецки
|Porsche 963
|HYPERCAR
|6:01'06.073
|1 Lap
|6
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Антонио Джовинацци
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|6:01'39.046
|1 Lap
|7
| Кевин Эстре
Андре Лоттерер
Лоренс Вантхор
|Porsche 963
|HYPERCAR
|6:01'56.338
|1 Lap
|8
| Ромен Дюма
Оливье Пла
Натанаэль Бертон
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|6:02'04.398
|1 Lap
|9
| Антониу Феликс да Кошта
Уилл Стивенс
Ифэй Е
|Porsche 963
|HYPERCAR
|6:01'10.289
|2 Laps
|10
| Эрл Бамбер
Алекс Линн
Ричард Уэстбрук
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|6:01'24.273
|2 Laps
|Полные результаты
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