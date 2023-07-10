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Toyota выиграла гонку WEC в Монце, Peugeot впервые попала на подиум

Как только участники марафонского чемпионата мира уехали из Ле-Мана, к японской команде вернулась ее победная поступь

Джеймс Ньюболд
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Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес

Сезон гонок на выносливость продолжился шестичасовой гонкой на знаменитой трассе в пригороде Милана. После чувствительного поражения в Ле-Мане команда Toyota вернулась на вершину подиума – ее экипаж в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопеса стартовал с поула и одержал победу. 

И хотя отставание лучшей из Ferrari (№50 экипажа Фуоко/Молина/Нильсен) в итоге составило всего 16 секунд, в действительности Toyota владела преимуществом по ходу всех гонки, и у итальянцев не было реальных шансов блеснуть на домашней трассе. 

Отдельного упоминания заслуживает третье место Peugeot – едва ли не впервые машина команды доехала до финиша без технических неполадок, что в сочетании с проблемами у соперников позволило Жану-Эрику Верню, Полу Ди Ресте и Миккелю Йенсену подняться на пьедестал. Это первый призовой кубок за без малого два сезона участия французов в WEC.

Подиум: Peugeot 9X8: Миккель Йенсен, Пол Ди Реста, Жан-Эрик Вернь, Peugeot Totalenergies, третье место

Подиум: Peugeot 9X8: Миккель Йенсен, Пол Ди Реста, Жан-Эрик Вернь, Peugeot Totalenergies, третье место

Фото: JEP / Motorsport Images

Лидеры сезона – Себастьен Буэми, Рио Хиракава и Брендон Хартли из Toyota – после двух аварий и двух штрафов финишировали только четвертыми, но уже после гонки их дополнительно оштрафовали на 50 секунд за два превышения максимальной мощности по ходу дистанции. 

В классификации этапа экипаж опустился на шестое место, но сохранил первую строчку в генеральной классификации с преимуществом в 23 очка над Ferrari победителей «Ле-Мана». 

В категории LMP2 выступавший за Prema вместе с Даниилом Квятом Мирко Бортолотти променял чемпионат мира на немецкий турнир GT, по старой памяти сохранивший название DTM. Вместо него вместе с россиянином и Дорьян Пен на этот раз выступал не столь быстрый Матиас Беш. 

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Матиас Беш

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Матиас Беш

Фото: Паоло Баллетти

Результатом стало шестое место на финише, а победили в «младшей» категории прототипов гонщики Jota во главе с тест-пилотом Haas Пьетро Фиттипальди, это их первый успех в сезоне.

Среди экипажей на технике Гран Туризмо сильнейшей – благодаря грамотной тактике с меньшим количеством пит-стопов – стала команда Dempsey Proton Racing на Porsche. 

В нынешнем сезоне мировых марафонских гонок осталось провести всего два этапа. Ближайший из них пройдет в начале сентября в Японии.

Результаты «6 часов Монцы» (200 кругов)

Позиция Гонщики Машина Класс Время Отрыв
1 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:00'31.922  
2 Italy Антонио Фуоко
Spain Мигель Молина
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 499P HYPERCAR 6:00'48.442 16.520
3 United Kingdom Пол ди Реста
Denmark Миккель Мак
France Жан-Эрик Вернь 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 6:01'50.101 1'18.179
4 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:00'52.368 1 Lap
5 United States Дейн Кэмерон
Denmark Микаэль Кристенсен
France Фредерик Маковецки 		Porsche 963 HYPERCAR 6:01'06.073 1 Lap
6 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Антонио Джовинацци 		Ferrari 499P HYPERCAR 6:01'39.046 1 Lap
7 France Кевин Эстре
Germany Андре Лоттерер
Belgium Лоренс Вантхор 		Porsche 963 HYPERCAR 6:01'56.338 1 Lap
8 France Ромен Дюма
France Оливье Пла
France Натанаэль Бертон 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 6:02'04.398 1 Lap
9 Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Уилл Стивенс
China Ифэй Е 		Porsche 963 HYPERCAR 6:01'10.289 2 Laps
10 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 6:01'24.273 2 Laps
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