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WEC / Бахрейн Отчет о гонке

Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул

Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьен Буэми переиграли соперников из Alpine всего на пять очков

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул
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Благодаря двум победам на прошлых этапах, экипаж на «древнем» прототипе Alpine LMP1 не просто занимал в преддверии «8 часов Бахрейна» вторую строчку в общем зачете, но и шел вровень по очкам с лидерами Toyota.

Но с первых же тренировок в Сахире стало ясно, что в этот раз темп японского гиперкара ощутимо выше – потому Хартли, Хиракаве и Буэми нужно просто без приключений доехать до финиша. 

Гонщики стартовали с поула и завершили дистанцию вторыми позади другого экипажа Toyota, Майка Конвея, Хосе-Марии Лопеса и Камуи Кобаяши. Этот результат гарантировал титул, даже несмотря на третье место Николя Ляпьера, Матье Ваксивьера и Андре Неграна из Alpine.

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing, класс LMH: Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing, класс LMH: Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава

Фото: Toyota Racing

Для заводской команды Peugeot гонка стала очередным разочарованием. Гонщики на гиперкарах 9X8 стартовали вторыми и четвертыми, но одна машина сломалась по ходу седьмого часа, другая финишировала с отставанием в шесть кругов после долгого ремонта. 

За три проведенных этапа представители Peugeot так и не смогли хоть раз пробиться на подиум. 

В классе LMP2 победителями стали Рене Раст, Робин Фрейнс и Шон Гелаэль из WRT, однако титул выиграли гонщики Jota Антонио Феликс да Кошта, Уилл Стивенс и Роберто Гонсалес, которые заработали много очков благодаря победе в Ле-Мане.

В Бахрейне они финишировали третьими.  

Ferrari 488 GTE EVO №51 команды AF Corse, класс GTE-PRO: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо

Ferrari 488 GTE EVO №51 команды AF Corse, класс GTE-PRO: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо

Фото: JEP / Motorsport Images

Последний в истории титул чемпионов мира на технике GTE Pro достался Джеймсу Каладо и Алессандро Пьергвиди из Ferrari. Они уверенно держались на второй позиции, опережая главных соперников, когда внезапно остались без четвертой передачи в коробке.  

Из-за этого темп упал на пять-восемь секунд на круге, и Ferrari откатилась на последнюю позицию. Гонщикам было критически важно довести машину до финиша, чтобы заработать очки. В итоге, даже отстав на четыре круга, Пьергвиди проехал под клетчатый флаг и стал чемпионом, так как главные преследователи, Кевин Эстр и Микаэль Кристенсен из Porsche, на смогли подняться выше третьего места. 

Победителями финальной гонки в GTE стал другой экипаж Ferrari в составе Антонио Фуоко и Мигеля Молины. 

Старт гонки

Старт гонки

Фото: JEP / Motorsport Images

В GTE Am этап выиграли гонщики команды Project 1 на Porsche, а победителями сезона стали представители TF Sport Бен Китинг, Энрике Шавеш и Марко Серенсен, выступавшие на Aston Martin. 

С 2023 года состав участников WEC должны дополнить гиперкары Ferrari и Porsche, а категория GTE уступит место более бюджетной GT3.

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Результаты «8 часов Бахрейна»

Позиция # Гонщики Машина Класс Круги Время
1 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 245 8:00'40.920
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 245 8:01'26.391
3 36 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 243 8:02'24.884
4 94 France Лоик Дюваль
United States Густаво Менесес
Switzerland Нико Мюллер 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 239 8:01'37.241
5 31 Indonesia Шон Гелаэль
Netherlands Робин Фрейнс
Germany Рене Раст 		Oreca 07 LMP2 237 8:01'18.240
6 23 United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Оливер Джарвис
Josh Pierson		 Oreca 07 LMP2 237 8:02'07.504
7 38 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 236 8:00'42.327
8 9 Poland Роберт Кубица
Switzerland Луи Делетраз
Italy Лоренцо Коломбо 		Oreca 07 LMP2 236 8:00'47.370
9 41 Portugal Руи Андраде
Austria Фердинанд Габсбург
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 236 8:00'55.804
10 22 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United States Уилл Оуэн 		Oreca 07 LMP2 236 8:01'08.234
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