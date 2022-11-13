Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул

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Благодаря двум победам на прошлых этапах, экипаж на «древнем» прототипе Alpine LMP1 не просто занимал в преддверии «8 часов Бахрейна» вторую строчку в общем зачете, но и шел вровень по очкам с лидерами Toyota.

Но с первых же тренировок в Сахире стало ясно, что в этот раз темп японского гиперкара ощутимо выше – потому Хартли, Хиракаве и Буэми нужно просто без приключений доехать до финиша.

Гонщики стартовали с поула и завершили дистанцию вторыми позади другого экипажа Toyota, Майка Конвея, Хосе-Марии Лопеса и Камуи Кобаяши. Этот результат гарантировал титул, даже несмотря на третье место Николя Ляпьера, Матье Ваксивьера и Андре Неграна из Alpine.

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing, класс LMH: Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава Фото: Toyota Racing

Для заводской команды Peugeot гонка стала очередным разочарованием. Гонщики на гиперкарах 9X8 стартовали вторыми и четвертыми, но одна машина сломалась по ходу седьмого часа, другая финишировала с отставанием в шесть кругов после долгого ремонта.

За три проведенных этапа представители Peugeot так и не смогли хоть раз пробиться на подиум.

В классе LMP2 победителями стали Рене Раст, Робин Фрейнс и Шон Гелаэль из WRT, однако титул выиграли гонщики Jota Антонио Феликс да Кошта, Уилл Стивенс и Роберто Гонсалес, которые заработали много очков благодаря победе в Ле-Мане.

В Бахрейне они финишировали третьими.

Ferrari 488 GTE EVO №51 команды AF Corse, класс GTE-PRO: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо Фото: JEP / Motorsport Images

Последний в истории титул чемпионов мира на технике GTE Pro достался Джеймсу Каладо и Алессандро Пьергвиди из Ferrari. Они уверенно держались на второй позиции, опережая главных соперников, когда внезапно остались без четвертой передачи в коробке.

Из-за этого темп упал на пять-восемь секунд на круге, и Ferrari откатилась на последнюю позицию. Гонщикам было критически важно довести машину до финиша, чтобы заработать очки. В итоге, даже отстав на четыре круга, Пьергвиди проехал под клетчатый флаг и стал чемпионом, так как главные преследователи, Кевин Эстр и Микаэль Кристенсен из Porsche, на смогли подняться выше третьего места.

Победителями финальной гонки в GTE стал другой экипаж Ferrari в составе Антонио Фуоко и Мигеля Молины.

Старт гонки Фото: JEP / Motorsport Images

В GTE Am этап выиграли гонщики команды Project 1 на Porsche, а победителями сезона стали представители TF Sport Бен Китинг, Энрике Шавеш и Марко Серенсен, выступавшие на Aston Martin.

С 2023 года состав участников WEC должны дополнить гиперкары Ferrari и Porsche, а категория GTE уступит место более бюджетной GT3.

Результаты «8 часов Бахрейна»