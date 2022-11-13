Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул
Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьен Буэми переиграли соперников из Alpine всего на пять очков
Благодаря двум победам на прошлых этапах, экипаж на «древнем» прототипе Alpine LMP1 не просто занимал в преддверии «8 часов Бахрейна» вторую строчку в общем зачете, но и шел вровень по очкам с лидерами Toyota.
Но с первых же тренировок в Сахире стало ясно, что в этот раз темп японского гиперкара ощутимо выше – потому Хартли, Хиракаве и Буэми нужно просто без приключений доехать до финиша.
Гонщики стартовали с поула и завершили дистанцию вторыми позади другого экипажа Toyota, Майка Конвея, Хосе-Марии Лопеса и Камуи Кобаяши. Этот результат гарантировал титул, даже несмотря на третье место Николя Ляпьера, Матье Ваксивьера и Андре Неграна из Alpine.
Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing, класс LMH: Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава
Фото: Toyota Racing
Для заводской команды Peugeot гонка стала очередным разочарованием. Гонщики на гиперкарах 9X8 стартовали вторыми и четвертыми, но одна машина сломалась по ходу седьмого часа, другая финишировала с отставанием в шесть кругов после долгого ремонта.
За три проведенных этапа представители Peugeot так и не смогли хоть раз пробиться на подиум.
В классе LMP2 победителями стали Рене Раст, Робин Фрейнс и Шон Гелаэль из WRT, однако титул выиграли гонщики Jota Антонио Феликс да Кошта, Уилл Стивенс и Роберто Гонсалес, которые заработали много очков благодаря победе в Ле-Мане.
В Бахрейне они финишировали третьими.
Ferrari 488 GTE EVO №51 команды AF Corse, класс GTE-PRO: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо
Фото: JEP / Motorsport Images
Последний в истории титул чемпионов мира на технике GTE Pro достался Джеймсу Каладо и Алессандро Пьергвиди из Ferrari. Они уверенно держались на второй позиции, опережая главных соперников, когда внезапно остались без четвертой передачи в коробке.
Из-за этого темп упал на пять-восемь секунд на круге, и Ferrari откатилась на последнюю позицию. Гонщикам было критически важно довести машину до финиша, чтобы заработать очки. В итоге, даже отстав на четыре круга, Пьергвиди проехал под клетчатый флаг и стал чемпионом, так как главные преследователи, Кевин Эстр и Микаэль Кристенсен из Porsche, на смогли подняться выше третьего места.
Победителями финальной гонки в GTE стал другой экипаж Ferrari в составе Антонио Фуоко и Мигеля Молины.
Старт гонки
Фото: JEP / Motorsport Images
В GTE Am этап выиграли гонщики команды Project 1 на Porsche, а победителями сезона стали представители TF Sport Бен Китинг, Энрике Шавеш и Марко Серенсен, выступавшие на Aston Martin.
С 2023 года состав участников WEC должны дополнить гиперкары Ferrari и Porsche, а категория GTE уступит место более бюджетной GT3.
Результаты «8 часов Бахрейна»
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Круги
|Время
|1
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|245
|8:00'40.920
|2
|8
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|245
|8:01'26.391
|3
|36
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|243
|8:02'24.884
|4
|94
| Лоик Дюваль
Густаво Менесес
Нико Мюллер
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|239
|8:01'37.241
|5
|31
| Шон Гелаэль
Робин Фрейнс
Рене Раст
|Oreca 07
|LMP2
|237
|8:01'18.240
|6
|23
| Алекс Линн
Оливер Джарвис
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|237
|8:02'07.504
|7
|38
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|236
|8:00'42.327
|8
|9
| Роберт Кубица
Луи Делетраз
Лоренцо Коломбо
|Oreca 07
|LMP2
|236
|8:00'47.370
|9
|41
| Руи Андраде
Фердинанд Габсбург
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|236
|8:00'55.804
|10
|22
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Уилл Оуэн
|Oreca 07
|LMP2
|236
|8:01'08.234
|Полные результаты
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Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул
Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьен Буэми переиграли соперников из Alpine всего на пять очков
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