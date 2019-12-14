Toyota выиграла этап WEC в Бахрейне, Русинов и G-Drive в шаге от подиума
Решающим событием заезда стало столкновение двух лидировавших экипажей на подходе ко второму повороту.
Экипаж команды Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса выиграл 8-часовую гонку на трассе в Бахрейне и вышел в лидеры общего зачета чемпионата мира по гонкам на выносливость.
Поначалу гоночный уик-энд складывался для японского коллектива не лучшим образом: в квалификации лучшая из машин TS050 полсекунды уступила завоевавшему поул спортпрототипу Rebellion и показала только 3-й результат. Но после старта уже во втором повороте автомобиль под номером 7 вышел в лидеры – после того как стартовавший вторым Чарли Робертсон на Ginetta не удержал под контролем свой автомобиль и столкнулся с болидом Rebellion.
Инцидент сказался не только на его непосредственных участниках (экипаж Rebellion откатился в хвост пелотона, а Робертсону пришлось заехать в боксы для ремонта), но и на втором автомобиле Toyota. Себастьен Буэми не смог увернуться от развернувшегося болида (по ходу первого планового пит-стопа потребовалась замена носового обтекателя), а объезжая место аварии, пропустил вперед несколько машин.
Позже представители частных команд столкнулись с новыми проблемами: автомобиль Rebellion провел несколько минут в гараже из-за неисправности коробки передач, а экипаж Ginetta получил штрафной проезд по пит-лейн за контакт с одним из автомобилей категории GT. В итоге ни одна из машин Ginetta не добралась до финиша, а ставшие третьими Бруно Сенна, Густав Менесес и Норман Нато из Rebellion уступили победителям три круга.
Экипаж российской команды G-Drive Racing закончил гонку на 4-й позиции в классе LMP2. В начале заезда экипаж Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта столкнулся с повышенным износом резины и был вынужден заехать на переобувание раньше, чем планировалось. Из-за этого у команды сбился график пит-стопов, и пилотам G-Drive пришлось заехать в боксы на один раз больше, чем непосредственным соперникам. На последнем отрезке Вернь был быстр и в итоге финишировал в считанных секундах от призовой зоны, но в целом темп прототипа Aurus по ходу гонки позволял претендовать на победу только в случае проблем у лидеров.
Ferrari сражается, Aston выигрывает, Porsche не у дел
В классе GTE Pro гонка прошла под знаком борьбы Ferrari и Aston Martin: выигравшие квалификацию экипажи на Porsche не смогли претендовать на победу из-за прокола и поломки амортизатора. Ferrari под номером 71 (экипаж Мигеля Молины и Давиде Ригона) и Aston Martin под номером 95 (Марко Соренсен и Ники Тим) сражались и на трассе, и в боксах – и именно события на пит-лейне предопределили результат сражения.
Пилоты британской марки сначала опередили своих ключевых соперников по ходу последней волны пит-стопов, после чего Соренсен отбил весьма агрессивные атаки Ригона (выше показан другой эпизод, с участием Молины) – а вскоре экипаж под номером 71 получил 30 штрафных секунд в наказание за пробуксовку в момент трогания после пит-стопа.
Судьбу третьего места также решило судейское решение, причем и в этом случае проигравшим оказался экипаж Ferrari (Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо), а выигравшим – экипаж Aston Martin (Максим Мартен и Алекс Линн). Судьи обратили внимание, что один из пилотов итальянского автомобиля некорректно повел себя в борьбе с гонщиком на британском купе – и потребовали, чтобы Ferrari под номером 51 вернула позицию сопернику.
Результат заезда стал втройне приятным для Aston Martin: английский бренд не только выиграл две дуэли с итальянским конкурентом, но и закрепился на первом месте в турнирной таблице – теперь в общем зачете, сместив с верхней строчки пилотов Porsche, лидируют Соренсен и Тим.
Утешением для немецкой марки может стать победа в классе GTE Am, которую одержал экипаж команды Project 1.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Круги
|Отрыв
|Очки
|1
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|257
|2
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|256
|1 Lap
|3
| Бруно Сенна
Густаво Менесес
Норман Нато
|Rebellion R13
|LMP1
|254
|3 Laps
|4
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Пол ди Реста
|Oreca 07
|LMP2
|249
|8 Laps
|5
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|249
|8 Laps
|6
| Тун Хопинь
Габриэль Обри
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|248
|9 Laps
|7
| Роман Русинов
Йоб ван Эйтерт
Жан-Эрик Вернь
|Aurus 01
|LMP2
|248
|9 Laps
|8
| Тома Лоран
Андре Негран
Пьер Раг
|Alpine A470
|LMP2
|248
|9 Laps
|9
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Ник де Врис
|Oreca 07
|LMP2
|247
|10 Laps
|10
| Николя Ляпьер
Антонин Борга
Александр Куани
|Oreca 07
|LMP2
|245
|12 Laps
|11
| Марк Паттерсон
Кента Ямашита
Андерс Фьордбах
|Oreca 07
|LMP2
|244
|13 Laps
|12
| Роберто Лакорте
Андреа Беликки
Джорджио Сернаджотто
|Dallara P217
|LMP2
|240
|17 Laps
|13
| Марко Сёренсен
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|235
|22 Laps
|14
| Давиде Ригон
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|235
|22 Laps
|15
| Алекс Линн
Максим Мартен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|235
|22 Laps
|16
| Джеймс Каладо
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|235
|22 Laps
|17
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|233
|24 Laps
|18
| Бен Китинг
Ларри тен Ворде
Йерун Блекемолен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|233
|24 Laps
|19
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|233
|24 Laps
|20
| Пол Далла-Лана
Даррен Тернер
Росс Ганн
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|233
|24 Laps
|21
| Майкл Уэйнрайт
Эндрю Уотсон
Бен Баркер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|233
|24 Laps
|22
| Франсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Никлас Нильсен
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|232
|25 Laps
|23
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|232
|25 Laps
|24
| Кристиан Рид
Риккардо Пера
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|231
|26 Laps
|25
| Мотоаки Ишикава
Оливье Беретта
Кей Коццолино
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|230
|27 Laps
|26
| Бонами Граймс
Джонни Моулем
Чарльз Холлингсуорт
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|229
|28 Laps
|27
| Эджидио Перфетти
Давид Хайнемайер Ханссон
Маттео Кайроли
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|214
|43 Laps
| Майкл Симпсон
Кристофер Дайсон
Гай Смит
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|195
|62 Laps
| Салих Йолук
Чарльз Иствуд
Джонатан Адам
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|178
|79 Laps
| Чарли Робертсон
Бенджамин Хенли
Джордан Кинг
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|143
|114 Laps
| Халед Аль-Кубайси
Адриен де Линер
Томас Прайнинг
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|109
|148 Laps
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Бахрейн
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Toyota выиграла этап WEC в Бахрейне, Русинов и G-Drive в шаге от подиума
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|Сессия
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|Содержание
|Первая тренировка
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|Вторая тренировка
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|Третья тренировка
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|Первая квалификация
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