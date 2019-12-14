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WEC / Бахрейн / Отчет о гонке

Toyota выиграла этап WEC в Бахрейне, Русинов и G-Drive в шаге от подиума

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Toyota выиграла этап WEC в Бахрейне, Русинов и G-Drive в шаге от подиума
Автор:
, Главный редактор
14 дек. 2019 г., 20:33

Решающим событием заезда стало столкновение двух лидировавших экипажей на подходе ко второму повороту.

Экипаж команды Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса выиграл 8-часовую гонку на трассе в Бахрейне и вышел в лидеры общего зачета чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Поначалу гоночный уик-энд складывался для японского коллектива не лучшим образом: в квалификации лучшая из машин TS050 полсекунды уступила завоевавшему поул спортпрототипу Rebellion и показала только 3-й результат. Но после старта уже во втором повороте автомобиль под номером 7 вышел в лидеры – после того как стартовавший вторым Чарли Робертсон на Ginetta не удержал под контролем свой автомобиль и столкнулся с болидом Rebellion.

Инцидент сказался не только на его непосредственных участниках (экипаж Rebellion откатился в хвост пелотона, а Робертсону пришлось заехать в боксы для ремонта), но и на втором автомобиле Toyota. Себастьен Буэми не смог увернуться от развернувшегося болида (по ходу первого планового пит-стопа потребовалась замена носового обтекателя), а объезжая место аварии, пропустил вперед несколько машин.

 

Позже представители частных команд столкнулись с новыми проблемами: автомобиль Rebellion провел несколько минут в гараже из-за неисправности коробки передач, а экипаж Ginetta получил штрафной проезд по пит-лейн за контакт с одним из автомобилей категории GT. В итоге ни одна из машин Ginetta не добралась до финиша, а ставшие третьими Бруно Сенна, Густав Менесес и Норман Нато из Rebellion уступили победителям три круга.

Экипаж российской команды G-Drive Racing закончил гонку на 4-й позиции в классе LMP2. В начале заезда экипаж Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта столкнулся с повышенным износом резины и был вынужден заехать на переобувание раньше, чем планировалось. Из-за этого у команды сбился график пит-стопов, и пилотам G-Drive пришлось заехать в боксы на один раз больше, чем непосредственным соперникам. На последнем отрезке Вернь был быстр и в итоге финишировал в считанных секундах от призовой зоны, но в целом темп прототипа Aurus по ходу гонки позволял претендовать на победу только в случае проблем у лидеров. 

Ferrari сражается, Aston выигрывает, Porsche не у дел

В классе GTE Pro гонка прошла под знаком борьбы Ferrari и Aston Martin: выигравшие квалификацию экипажи на Porsche не смогли претендовать на победу из-за прокола и поломки амортизатора. Ferrari под номером 71 (экипаж Мигеля Молины и Давиде Ригона) и Aston Martin под номером 95 (Марко Соренсен и Ники Тим) сражались и на трассе, и в боксах – и именно события на пит-лейне предопределили результат сражения.

 

Пилоты британской марки сначала опередили своих ключевых соперников по ходу последней волны пит-стопов, после чего Соренсен отбил весьма агрессивные атаки Ригона (выше показан другой эпизод, с участием Молины) – а вскоре экипаж под номером 71 получил 30 штрафных секунд в наказание за пробуксовку в момент трогания после пит-стопа.

Судьбу третьего места также решило судейское решение, причем и в этом случае проигравшим оказался экипаж Ferrari (Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо), а выигравшим – экипаж Aston Martin (Максим Мартен и Алекс Линн). Судьи обратили внимание, что один из пилотов итальянского автомобиля некорректно повел себя в борьбе с гонщиком на британском купе – и потребовали, чтобы Ferrari под номером 51 вернула позицию сопернику.

Результат заезда стал втройне приятным для Aston Martin: английский бренд не только выиграл две дуэли с итальянским конкурентом, но и закрепился на первом месте в турнирной таблице – теперь в общем зачете, сместив с верхней строчки пилотов Porsche, лидируют Соренсен и Тим.

Утешением для немецкой марки может стать победа в классе GTE Am, которую одержал экипаж команды Project 1.

Результаты гонки

Позиция Гонщики Машина Класс Круги Отрыв Очки
1 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 257    
2 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 256 1 Lap  
3 Brazil Бруно Сенна
United States Густаво Менесес
France Норман Нато 		Rebellion R13 LMP1 254 3 Laps  
4 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 249 8 Laps  
5 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 249 8 Laps  
6 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 248 9 Laps  
7 Russian Federation Роман Русинов
Netherlands Йоб ван Эйтерт
France Жан-Эрик Вернь 		Aurus 01 LMP2 248 9 Laps  
8 France Тома Лоран
Brazil Андре Негран
France Пьер Раг 		Alpine A470 LMP2 248 9 Laps  
9 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Ник де Врис 		Oreca 07 LMP2 247 10 Laps  
10 France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		Oreca 07 LMP2 245 12 Laps  
11 United States Марк Паттерсон
Japan Кента Ямашита
Denmark Андерс Фьордбах 		Oreca 07 LMP2 244 13 Laps  
12 Italy Роберто Лакорте
Italy Андреа Беликки
Italy Джорджио Сернаджотто 		Dallara P217 LMP2 240 17 Laps  
13 Denmark Марко Сёренсен
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 235 22 Laps  
14 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 235 22 Laps  
15 United Kingdom Алекс Линн
Belgium Максим Мартен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 235 22 Laps  
16 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 235 22 Laps  
17 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 233 24 Laps  
18 United States Бен Китинг
Netherlands Ларри тен Ворде
Netherlands Йерун Блекемолен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 233 24 Laps  
19 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 233 24 Laps  
20 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Даррен Тернер
United Kingdom Росс Ганн 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 233 24 Laps  
21 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Эндрю Уотсон
United Kingdom Бен Баркер 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 233 24 Laps  
22 France Франсуа Перродо
France Эммануэль Коллар
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 232 25 Laps  
23 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 232 25 Laps  
24 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 231 26 Laps  
25 Japan Мотоаки Ишикава
Monaco Оливье Беретта
Japan Кей Коццолино 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 230 27 Laps  
26 United Kingdom Бонами Граймс
United Kingdom Джонни Моулем
United Kingdom Чарльз Холлингсуорт 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 229 28 Laps  
27 Norway Эджидио Перфетти
Denmark Давид Хайнемайер Ханссон
Italy Маттео Кайроли 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 214 43 Laps  
  United Kingdom Майкл Симпсон
United States Кристофер Дайсон
United Kingdom Гай Смит 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 195 62 Laps  
  Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 178 79 Laps  
  United Kingdom Чарли Робертсон
United Kingdom Бенджамин Хенли
United Kingdom Джордан Кинг 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 143 114 Laps  
  United Arab Emirates Халед Аль-Кубайси
Belgium Адриен де Линер
Austria Томас Прайнинг 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 109 148 Laps  
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Серия WEC
Этап Бахрейн
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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