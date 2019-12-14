Toyota выиграла этап WEC в Бахрейне, Русинов и G-Drive в шаге от подиума

Экипаж команды Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса выиграл 8-часовую гонку на трассе в Бахрейне и вышел в лидеры общего зачета чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Поначалу гоночный уик-энд складывался для японского коллектива не лучшим образом: в квалификации лучшая из машин TS050 полсекунды уступила завоевавшему поул спортпрототипу Rebellion и показала только 3-й результат. Но после старта уже во втором повороте автомобиль под номером 7 вышел в лидеры – после того как стартовавший вторым Чарли Робертсон на Ginetta не удержал под контролем свой автомобиль и столкнулся с болидом Rebellion.

Инцидент сказался не только на его непосредственных участниках (экипаж Rebellion откатился в хвост пелотона, а Робертсону пришлось заехать в боксы для ремонта), но и на втором автомобиле Toyota. Себастьен Буэми не смог увернуться от развернувшегося болида (по ходу первого планового пит-стопа потребовалась замена носового обтекателя), а объезжая место аварии, пропустил вперед несколько машин.

Позже представители частных команд столкнулись с новыми проблемами: автомобиль Rebellion провел несколько минут в гараже из-за неисправности коробки передач, а экипаж Ginetta получил штрафной проезд по пит-лейн за контакт с одним из автомобилей категории GT. В итоге ни одна из машин Ginetta не добралась до финиша, а ставшие третьими Бруно Сенна, Густав Менесес и Норман Нато из Rebellion уступили победителям три круга.

Экипаж российской команды G-Drive Racing закончил гонку на 4-й позиции в классе LMP2. В начале заезда экипаж Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта столкнулся с повышенным износом резины и был вынужден заехать на переобувание раньше, чем планировалось. Из-за этого у команды сбился график пит-стопов, и пилотам G-Drive пришлось заехать в боксы на один раз больше, чем непосредственным соперникам. На последнем отрезке Вернь был быстр и в итоге финишировал в считанных секундах от призовой зоны, но в целом темп прототипа Aurus по ходу гонки позволял претендовать на победу только в случае проблем у лидеров.

Ferrari сражается, Aston выигрывает, Porsche не у дел

В классе GTE Pro гонка прошла под знаком борьбы Ferrari и Aston Martin: выигравшие квалификацию экипажи на Porsche не смогли претендовать на победу из-за прокола и поломки амортизатора. Ferrari под номером 71 (экипаж Мигеля Молины и Давиде Ригона) и Aston Martin под номером 95 (Марко Соренсен и Ники Тим) сражались и на трассе, и в боксах – и именно события на пит-лейне предопределили результат сражения.

Пилоты британской марки сначала опередили своих ключевых соперников по ходу последней волны пит-стопов, после чего Соренсен отбил весьма агрессивные атаки Ригона (выше показан другой эпизод, с участием Молины) – а вскоре экипаж под номером 71 получил 30 штрафных секунд в наказание за пробуксовку в момент трогания после пит-стопа.

Судьбу третьего места также решило судейское решение, причем и в этом случае проигравшим оказался экипаж Ferrari (Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо), а выигравшим – экипаж Aston Martin (Максим Мартен и Алекс Линн). Судьи обратили внимание, что один из пилотов итальянского автомобиля некорректно повел себя в борьбе с гонщиком на британском купе – и потребовали, чтобы Ferrari под номером 51 вернула позицию сопернику.

Результат заезда стал втройне приятным для Aston Martin: английский бренд не только выиграл две дуэли с итальянским конкурентом, но и закрепился на первом месте в турнирной таблице – теперь в общем зачете, сместив с верхней строчки пилотов Porsche, лидируют Соренсен и Тим.

Утешением для немецкой марки может стать победа в классе GTE Am, которую одержал экипаж команды Project 1.

Результаты гонки