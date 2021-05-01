Экипаж заводской команды Toyota в составе Казуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли стал победителем 6-часовой гонки на трассе в Спа, открывшей очередной сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Соревнования на бельгийском автодроме стали первыми в истории гиперкаров – новой категории гоночных автомобилей, которая сменила LMP1 в роли самого быстрого и престижного класса WEC. Правда, на старт вышли всего два гиперкара, построенных Toyota – остальные команды, планирующие использовать технику этой категории, присоединятся к участникам чемпионата позже.

В итоге два автомобиля японской марки и повели борьбу за победу. Исход этой борьбы был во многом предопределен разного рода проблемами на автомобиле под номером 7. Экипаж этой машины получил штрафной проезд по пит-лейн за столкновение с одной из машин младшей категории, потом Камуи Кобаяши потерял немало времени, возвращаясь на трассу после вылета в гравий – а еще позже японцу пришлось остановиться и «перезагрузить» свой закапризничавший болид.

В классе LMP2 победу одержал экипаж команды United Autosport, в классе LMGTE Pro – Porsche 911 заводской команды под управлением Кевина Эстре и Нила Джани.

Экипаж российской команды G-Drive Racing, в который входит Роман Русинов, не смог добраться до финиша из-за поломки.