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WEC / Спа Отчет о гонке

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров

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Единственный российский участник первого этапа чемпионата мира не смог добраться до финиша

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров

Экипаж заводской команды Toyota в составе Казуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли стал победителем 6-часовой гонки на трассе в Спа, открывшей очередной сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Соревнования на бельгийском автодроме стали первыми в истории гиперкаров – новой категории гоночных автомобилей, которая сменила LMP1 в роли самого быстрого и престижного класса WEC. Правда, на старт вышли всего два гиперкара, построенных Toyota – остальные команды, планирующие использовать технику этой категории, присоединятся к участникам чемпионата позже.

В итоге два автомобиля японской марки и повели борьбу за победу. Исход этой борьбы был во многом предопределен разного рода проблемами на автомобиле под номером 7. Экипаж этой машины получил штрафной проезд по пит-лейн за столкновение с одной из машин младшей категории, потом Камуи Кобаяши потерял немало времени, возвращаясь на трассу после вылета в гравий – а еще позже японцу пришлось остановиться и «перезагрузить» свой закапризничавший болид.

 

В классе LMP2 победу одержал экипаж команды United Autosport, в классе LMGTE Pro – Porsche 911 заводской команды под управлением Кевина Эстре и Нила Джани.

Экипаж российской команды G-Drive Racing, в который входит Роман Русинов, не смог добраться до финиша из-за поломки.

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Позиция Гонщики Машина Класс Круги
1 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 162
2 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 162
3 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 161
4 United Kingdom Фил Хэнсон
Switzerland Фабио Шерер
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 LMP2 161
5 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 160
6 Indonesia Шон Гелаэль
Belgium Стоффель Вандорн
United Kingdom Том Бломквист 		Oreca 07 LMP2 160
7 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 LMP2 159
8 Poland Якуб Смеховски
Netherlands Ренгер ван дер Занде
United Kingdom Алекс Брандл 		Oreca 07 LMP2 159
9 Esteban Garcia
France Лоик Дюваль
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 158
10 Sweden Хенрик Хедман
Colombia Хуан-Пабло Монтойя
United Kingdom Бенджамин Хенли 		Oreca 07 LMP2 158
11 Colombia Татьяна Кальдерон
Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер 		Oreca 07 LMP2 158
12 Denmark Ян Магнуссен
Denmark Андерс Фьордбах
Denmark Деннис Андерсен 		Oreca 07 LMP2 157
13 United States Джон Фальб
Rui Andrade
Spain Роберто Мери 		Aurus 01 LMP2 157
14 United States Патрик Келли
France Габриэль Обри
Switzerland Симон Труммер 		Oreca 07 LMP2 157
15 France Кевин Эстре
Switzerland Нил Джани 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 153
16 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 153
17 Brazil Даниэль Серра
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 153
18 Spain Антонио Гарсия
United Kingdom Оливер Гэвин 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 152
19 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 152
20 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 152
21 United States Бен Китинг
Dylan Pereira
Brazil Фелипе Фрага 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 152
22 Italy Роберто Лакорте
Italy Джорджио Сернаджотто
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 151
23 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 151
24 Andrew Haryanto
Germany Марко Зеефрид
Belgium Алессио Пикарьелло 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 151
25 Canada Пол Далла-Лана
Brazil Аугусту Фарфус
Brazil Маркос Гомес 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 151
26 Japan Сатоши Хошино
Japan Томонобу Фудзии
United Kingdom Эндрю Уотсон 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 150
27 Switzerland Рахель Фрей
United Kingdom Кэтрин Легг
Italy Мануэла Гостнер 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 150
28 Italy Клаудио Скьявони
Italy Андреа Пиччини
Italy Маттео Крессони 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 149
29 Netherlands Робин Фрейнс
Austria Фердинанд Габсбург
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2 127
30 Germany Кристиан Рид
Australia Джексон Эванс
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 138
31 Russian Federation Роман Русинов
Franco Colapinto
Netherlands Ник де Врис 		Aurus 01 LMP2 125
32 Slovakia Миро Конопка
United Kingdom Том Джексон
Darren Burke		 Ligier JSP 217 LMP2 0
33 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 0
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Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа»

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Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа»
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Серия WEC
Этап Спа
Команды Toyota Gazoo Racing WEC
Автор Кирилл Качнов

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