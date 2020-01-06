Toyota увидела угрозу в Rebellion в борьбе за титул

Благодаря системе гандикапа экипаж Rebellion (Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менесес) выиграл квалификацию к гонке «8 часов Бахрейна» и был претендентом на победу, если бы не столкнулся с соперниками из Ginetta на первом круге марафона. Первые два места тогда достались Toyota, чьи прототипы TS050 на этапе в Шанхае не смогли составить конкуренцию Rebellion.

У главы команды Toyota Роба Лепена спросили, является ли сейчас Rebellion серьезной угрозой в борьбе за чемпионство. «Если они смогут продолжать в том же духе – значит, так оно и есть, – ответил он Motorsport.com. – Но им нужно выиграть несколько гонок. По крайней мере, в Бахрейне они были быстрее нас.

У них были свои проблемы, с которыми нужно разобраться. Кроме того, у нас самих возникли проблемы в гонке, но они не были столь драматичными.

Так что с этой точки зрения, да, они представляют собой угрозу. Они наши соперники, так и должно быть. И разработка регламента движется в том направлении, куда и должна. Так что нас ждут несколько интересных гонок – Остин, Себринг, Спа и Ле-Ман».

После четвертого этапа две TS050 продолжают находиться во главе турнирной таблице, а лидирующая «семерка» Toyota теперь на 30 очков опережает Rebellion.

При этом швейцарская команда следующую гонку в Остине в феврале проведет с более легкой машиной, в то время как оба прототипа Ginetta практически совсем будут избавлены от балласта. В это же время машины Toyota от системы гандикапа пострадают.

Лепен отметил, что ожидает сильного соперничества от Rebellion на следующих этапах и не исключает победы для Ginetta.

«Гонка в Остине на два часа короче, чем в Бахрейне. В таком случае они смогли бы добиться успеха. Думаю, что судьба чемпионата решиться в Ле-Мане», – добавил он.

Оставшись без соперников на гибридных машинах в конце 2017-го, Toyota выигрывала титулы в WEC с 2018 года.