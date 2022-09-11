Toyota разгромила соперников на на домашнем этапе WEC
Экипажи японских спорткаров сделали дубль в «6 часах Фудзи», опередив ближайших соперников на два круга
Экипаж Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы стал сильнейшим во второй раз в сезоне после «24 часов Ле-Мана», что позволило гонщикам сравняться по очкам в общем зачете с соперниками из Alpine, которые также одержали две победы.
На этот раз спора за победу в гонке по сути не было: две Toyota сразу уехали вперед и не уступали лидерства по ходу всей дистанции. Экипажу «восьмерки» удавалось лучше беречь шины, что и обеспечило минутное преимущество на финише над стартовавшими с поула Майком Конвеем, Камуи Кобаяши и Хосе-Марией Лопесом на такой же машине.
Команда Alpine в этот раз просто старалась заработать максимальное количество очков, ее гонщики финишировали третьими.
Старт гонки
Фото: JEP / Motorsport Images
Оба гиперкара Peugeot вновь не смогли без проблем доехать до финиша. По темпу серые 9X8 были в состоянии соперничать с Alpine, но обе машины пришлось ремонтировать по ходу дистанции.
Один из экипажей потерял в гараже 20 минут на устранение утечки масла, да еще и получил минутный штраф, а другой простоял на ремонте втрое меньше и финишировал на четвертой позиции.
Peugeot 9X8 №93 команды Peugeot Totalenergies: Пол Ди Реста, Миккель Йенсен, Жан-Эрик Вернь
Фото: Масахиде Камио
В зачете LMP2 вторую в сезоне победу одержали гонщики WRT. Хотя в Японии и не было Рене Раста, Робин Фрейнс с Шоном Гелаэлем и заменившим немца Дрисом Вантхором уехали от соперников на целый круг. Подиум дополнили два экипажа Jota.
Среди участников на технике GT сильнейшими стали представители Ferrari – Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо безупречно провели гонку и сталь сильнейшими во второй раз в сезоне, Мигель Молина и Антонио Фуоко отстали на финише на пару десятых.
Гонщики на Porsche остались позади, а единственный Corvette отбросила назад ошибка с количеством топлива – бак машины опустел на круге заезды в боксы перед очередным пит-стопом.
Сезон WEC финиширует в середине ноября в Бахрейне.
Результаты «6 часов Фудзи»
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
|Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:01'23.341
|2
|Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:02:31.723
|1'08.382
|3
|Андре Негран Николя Ляпьер Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|6:02'14.166
|2 Laps
|4
|Пол ди Реста Миккель Мак Жан-Эрик Вернь
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|6:01'31.614
|7 Laps
|5
|Шон Гелаэль Робин Фрейнс Дрис Вантхор
|Oreca 07
|LMP2
|6:02'40.272
|7 Laps
|6
|Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'25.440
|8 Laps
|7
|Оливер Расмуссен Эд Джонс Джонатан Абердин
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'50.916
|8 Laps
|8
|Руи Андраде Фердинанд Габсбург Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'51.479
|8 Laps
|9
|Алекс Линн Оливер Джарвис Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'58.860
|8 Laps
|10
|Роберт Кубица Луи Делетраз Лоренцо Коломбо
|Oreca 07
|LMP2
|6:02'04.856
|8 Laps
|Полные результаты
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