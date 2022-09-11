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WEC / Фудзи Отчет о гонке

Toyota разгромила соперников на на домашнем этапе WEC

Экипажи японских спорткаров сделали дубль в «6 часах Фудзи», опередив ближайших соперников на два круга

Джейми Кляйн
Автор:
Toyota разгромила соперников на на домашнем этапе WEC
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Экипаж Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы стал сильнейшим во второй раз в сезоне после «24 часов Ле-Мана», что позволило гонщикам сравняться по очкам в общем зачете с соперниками из Alpine, которые также одержали две победы. 

На этот раз спора за победу в гонке по сути не было: две Toyota сразу уехали вперед и не уступали лидерства по ходу всей дистанции. Экипажу «восьмерки» удавалось лучше беречь шины, что и обеспечило минутное преимущество на финише над стартовавшими с поула Майком Конвеем, Камуи Кобаяши и Хосе-Марией Лопесом на такой же машине. 

Команда Alpine в этот раз просто старалась заработать максимальное количество очков, ее гонщики финишировали третьими. 

Старт гонки

Старт гонки

Фото: JEP / Motorsport Images

Оба гиперкара Peugeot вновь не смогли без проблем доехать до финиша. По темпу серые 9X8 были в состоянии соперничать с Alpine, но обе машины пришлось ремонтировать по ходу дистанции. 

Один из экипажей потерял в гараже 20 минут на устранение утечки масла, да еще и получил минутный штраф, а другой простоял на ремонте втрое меньше и финишировал на четвертой позиции.

Peugeot 9X8 №93 команды Peugeot Totalenergies: Пол Ди Реста, Миккель Йенсен, Жан-Эрик Вернь

Peugeot 9X8 №93 команды Peugeot Totalenergies: Пол Ди Реста, Миккель Йенсен, Жан-Эрик Вернь

Фото: Масахиде Камио

В зачете LMP2 вторую в сезоне победу одержали гонщики WRT. Хотя в Японии и не было Рене Раста, Робин Фрейнс с Шоном Гелаэлем и заменившим немца Дрисом Вантхором уехали от соперников на целый круг. Подиум дополнили два экипажа Jota.

Среди участников на технике GT сильнейшими стали представители Ferrari – Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо безупречно провели гонку и сталь сильнейшими во второй раз в сезоне, Мигель Молина и Антонио Фуоко отстали на финише на пару десятых. 

Гонщики на Porsche остались позади, а единственный Corvette отбросила назад ошибка с количеством топлива – бак машины опустел на круге заезды в боксы перед очередным пит-стопом.

Сезон WEC финиширует в середине ноября в Бахрейне.

Результаты «6 часов Фудзи»

Позиция Гонщики Машина Класс Время Отрыв
1 Switzerland Себастьен Буэми New Zealand Брендон Хартли Japan Рио Хиракава Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:01'23.341  
2 United Kingdom Майк Конвей Japan Камуи Кобаяши Argentina Хосе Мария Лопес Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:02:31.723 1'08.382
3 Brazil Андре Негран France Николя Ляпьер France Матье Ваксивьер Alpine A480 HYPERCAR 6:02'14.166 2 Laps
4 United Kingdom Пол ди Реста Denmark Миккель Мак France Жан-Эрик Вернь Peugeot 9X8 HYPERCAR 6:01'31.614 7 Laps
5 Indonesia Шон Гелаэль Netherlands Робин Фрейнс Belgium Дрис Вантхор Oreca 07 LMP2 6:02'40.272 7 Laps
6 Mexico Роберто Гонсалес Portugal Антониу Феликс да Кошта United Kingdom Уилл Стивенс Oreca 07 LMP2 6:01'25.440 8 Laps
7 Denmark Оливер Расмуссен United Arab Emirates Эд Джонс South Africa Джонатан Абердин Oreca 07 LMP2 6:01'50.916 8 Laps
8 Portugal Руи Андраде Austria Фердинанд Габсбург France Норман Нато Oreca 07 LMP2 6:01'51.479 8 Laps
9 United Kingdom Алекс Линн United Kingdom Оливер Джарвис Josh Pierson Oreca 07 LMP2 6:01'58.860 8 Laps
10 Poland Роберт Кубица Switzerland Луи Делетраз Italy Лоренцо Коломбо Oreca 07 LMP2 6:02'04.856 8 Laps
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