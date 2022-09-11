Toyota разгромила соперников на на домашнем этапе WEC

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Экипаж Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы стал сильнейшим во второй раз в сезоне после «24 часов Ле-Мана», что позволило гонщикам сравняться по очкам в общем зачете с соперниками из Alpine, которые также одержали две победы.

На этот раз спора за победу в гонке по сути не было: две Toyota сразу уехали вперед и не уступали лидерства по ходу всей дистанции. Экипажу «восьмерки» удавалось лучше беречь шины, что и обеспечило минутное преимущество на финише над стартовавшими с поула Майком Конвеем, Камуи Кобаяши и Хосе-Марией Лопесом на такой же машине.

Команда Alpine в этот раз просто старалась заработать максимальное количество очков, ее гонщики финишировали третьими.

Старт гонки Фото: JEP / Motorsport Images

Оба гиперкара Peugeot вновь не смогли без проблем доехать до финиша. По темпу серые 9X8 были в состоянии соперничать с Alpine, но обе машины пришлось ремонтировать по ходу дистанции.

Один из экипажей потерял в гараже 20 минут на устранение утечки масла, да еще и получил минутный штраф, а другой простоял на ремонте втрое меньше и финишировал на четвертой позиции.

Peugeot 9X8 №93 команды Peugeot Totalenergies: Пол Ди Реста, Миккель Йенсен, Жан-Эрик Вернь Фото: Масахиде Камио

В зачете LMP2 вторую в сезоне победу одержали гонщики WRT. Хотя в Японии и не было Рене Раста, Робин Фрейнс с Шоном Гелаэлем и заменившим немца Дрисом Вантхором уехали от соперников на целый круг. Подиум дополнили два экипажа Jota.

Среди участников на технике GT сильнейшими стали представители Ferrari – Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо безупречно провели гонку и сталь сильнейшими во второй раз в сезоне, Мигель Молина и Антонио Фуоко отстали на финише на пару десятых.

Гонщики на Porsche остались позади, а единственный Corvette отбросила назад ошибка с количеством топлива – бак машины опустел на круге заезды в боксы перед очередным пит-стопом.

Сезон WEC финиширует в середине ноября в Бахрейне.

Результаты «6 часов Фудзи»