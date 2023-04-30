Toyota продолжила победную серию в WEC на аварийном этапе в Спа

Один экипаж Toyota начинал 6-часовой марафон в Арденнах с поула, второй – с последнего места в классе гиперкаров после квалификационной аварии. Но это не помешало гонщикам команды сделать дубль: Майк Конвей, Камуи Кобаши и Хосе-Мария Лопес стали сильнейшими с перевесом в 16 секунд над Себастьеном Буэми, Брендоном Хартли и Рио Хиракавой, а все остальные вновь оказались далеко позади.

На этот раз соперники сами облегчили жизнь Toyota. Сначала занимавший второе место Ренгер ван дер Занде расколотил Cadillac в «Красной воде».

Чуть позже Антонио Фуоко, выехав после пит-стопа на холодной резине, отправил в стену свою Ferrari на спуске к культовой связке. Еще один представитель топовой категории Жак Вильнев также оказался в ограждении, не сумев разминуться с круговым.

В результате подиум дополнил оставшийся экипаж Ferrari, опередивший всего на пять секунд соперников из Porsche – исход этой борьбы решил обгон, совершенный Джеймсом Каладо на самом последнем круге.

Оба экипажа Peugeot 9X8 LMH вновь вынуждены были терять время на ремонт по ходу дистанции и отстали на несколько кругов, но все же закончили гонку.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят Фото: Пол Фостер

В зачете LMP2 экипаж Даниила Квята стартовал третьим и на протяжении пяти часов вел спор за места на подиуме. Однако в самом конце Мирко Бортолотти въехал на пит-лейн в тот момент, когда делать это было запрещено из-за машины безопасности на трассе.

За это судьи присудили трехминутный штраф, который отбросил гонщиков Prema на самую последнюю десятую позицию.

Сильнейшими же стали представители WRT Роберт Кубица, Луи Делетраз и Руи Андраде, переигравшие соперников из United Autosports за счет более быстрого финального пит-стопа.

В GTE Am первую в сезоне победу одержали гонщики на Ferrari старой модификации 488 GTE Evo команды AF Corse. Триумфаторы двух предыдущих этапов на Corvette финишировали вторыми.

Впереди у участников WEC – марафон «24 часа Ле-Мана», который состоится 10-11 июня.

Результаты гонки WEC «6 часов Спа» (187 кругов)