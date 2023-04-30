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Toyota продолжила победную серию в WEC на аварийном этапе в Спа

Японцы сделали дубль на сырой трассе, пока из соперники били свои машины. У экипажа Даниила Квята гонка не удалась из-за штрафа

Джеймс Ньюболд
Автор:
Toyota продолжила победную серию в WEC на аварийном этапе в Спа

Один экипаж Toyota начинал 6-часовой марафон в Арденнах с поула, второй – с последнего места в классе гиперкаров после квалификационной аварии. Но это не помешало гонщикам команды сделать дубль: Майк Конвей, Камуи Кобаши и Хосе-Мария Лопес стали сильнейшими с перевесом в 16 секунд над Себастьеном Буэми, Брендоном Хартли и Рио Хиракавой, а все остальные вновь оказались далеко позади. 

На этот раз соперники сами облегчили жизнь Toyota. Сначала занимавший второе место Ренгер ван дер Занде расколотил Cadillac в «Красной воде».

 

Чуть позже Антонио Фуоко, выехав после пит-стопа на холодной резине, отправил в стену свою Ferrari на спуске к культовой связке. Еще один представитель топовой категории Жак Вильнев также оказался в ограждении, не сумев разминуться с круговым. 

 

В результате подиум дополнил оставшийся экипаж Ferrari, опередивший всего на пять секунд соперников из Porsche – исход этой борьбы решил обгон, совершенный Джеймсом Каладо на самом последнем круге. 

Оба экипажа Peugeot 9X8 LMH вновь вынуждены были терять время на ремонт по ходу дистанции и отстали на несколько кругов, но все же закончили гонку. 

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

Фото: Пол Фостер

В зачете LMP2 экипаж Даниила Квята стартовал третьим и на протяжении пяти часов вел спор за места на подиуме. Однако в самом конце Мирко Бортолотти въехал на пит-лейн в тот момент, когда делать это было запрещено из-за машины безопасности на трассе. 

За это судьи присудили трехминутный штраф, который отбросил гонщиков Prema на самую последнюю десятую позицию.

Сильнейшими же стали представители WRT Роберт Кубица, Луи Делетраз и Руи Андраде, переигравшие соперников из United Autosports за счет более быстрого финального пит-стопа.

В GTE Am первую в сезоне победу одержали гонщики на Ferrari старой модификации 488 GTE Evo команды AF Corse. Триумфаторы двух предыдущих этапов на Corvette финишировали вторыми. 

Впереди у участников WEC – марафон «24 часа Ле-Мана», который состоится 10-11 июня.

Результаты гонки WEC «6 часов Спа» (187 кругов)

Позиция # Гонщики Машина Класс Время
1 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 16.637
3 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Антонио Джовинацци 		Ferrari 499P HYPERCAR 1'14.439
4 5 United States Дейн Кэмерон
Denmark Микаэль Кристенсен
France Фредерик Маковецки 		Porsche 963 HYPERCAR 1'17.264
5 2 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1 lap
6 38 Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Уилл Стивенс
China Ифэй Е 		Porsche 963 HYPERCAR 1 lap
7 41 Portugal Руи Андраде
Poland Роберт Кубица
Switzerland Луи Делетраз 		Oreca 07 LMP2 2 laps
8 23 Josh Pierson
United Kingdom Том Бломквист
United Kingdom Оливер Джарвис 		Oreca 07 LMP2 2 laps
9 34 Poland Якуб Смеховски
Switzerland Фабио Шерер
Spain Альберт Коста 		Oreca 07 LMP2 2 laps
10 9 Filip Ugran
Netherlands Бент Вискал
Italy Андреа Кальдарелли 		Oreca 07 LMP2 2 laps
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