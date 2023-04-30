Toyota продолжила победную серию в WEC на аварийном этапе в Спа
Японцы сделали дубль на сырой трассе, пока из соперники били свои машины. У экипажа Даниила Квята гонка не удалась из-за штрафа
Один экипаж Toyota начинал 6-часовой марафон в Арденнах с поула, второй – с последнего места в классе гиперкаров после квалификационной аварии. Но это не помешало гонщикам команды сделать дубль: Майк Конвей, Камуи Кобаши и Хосе-Мария Лопес стали сильнейшими с перевесом в 16 секунд над Себастьеном Буэми, Брендоном Хартли и Рио Хиракавой, а все остальные вновь оказались далеко позади.
На этот раз соперники сами облегчили жизнь Toyota. Сначала занимавший второе место Ренгер ван дер Занде расколотил Cadillac в «Красной воде».
Чуть позже Антонио Фуоко, выехав после пит-стопа на холодной резине, отправил в стену свою Ferrari на спуске к культовой связке. Еще один представитель топовой категории Жак Вильнев также оказался в ограждении, не сумев разминуться с круговым.
В результате подиум дополнил оставшийся экипаж Ferrari, опередивший всего на пять секунд соперников из Porsche – исход этой борьбы решил обгон, совершенный Джеймсом Каладо на самом последнем круге.
Оба экипажа Peugeot 9X8 LMH вновь вынуждены были терять время на ремонт по ходу дистанции и отстали на несколько кругов, но все же закончили гонку.
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят
Фото: Пол Фостер
В зачете LMP2 экипаж Даниила Квята стартовал третьим и на протяжении пяти часов вел спор за места на подиуме. Однако в самом конце Мирко Бортолотти въехал на пит-лейн в тот момент, когда делать это было запрещено из-за машины безопасности на трассе.
За это судьи присудили трехминутный штраф, который отбросил гонщиков Prema на самую последнюю десятую позицию.
Сильнейшими же стали представители WRT Роберт Кубица, Луи Делетраз и Руи Андраде, переигравшие соперников из United Autosports за счет более быстрого финального пит-стопа.
В GTE Am первую в сезоне победу одержали гонщики на Ferrari старой модификации 488 GTE Evo команды AF Corse. Триумфаторы двух предыдущих этапов на Corvette финишировали вторыми.
Впереди у участников WEC – марафон «24 часа Ле-Мана», который состоится 10-11 июня.
Результаты гонки WEC «6 часов Спа» (187 кругов)
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Время
|1
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2
|8
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|16.637
|3
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Антонио Джовинацци
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'14.439
|4
|5
| Дейн Кэмерон
Микаэль Кристенсен
Фредерик Маковецки
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'17.264
|5
|2
| Эрл Бамбер
Алекс Линн
Ричард Уэстбрук
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|1 lap
|6
|38
| Антониу Феликс да Кошта
Уилл Стивенс
Ифэй Е
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1 lap
|7
|41
| Руи Андраде
Роберт Кубица
Луи Делетраз
|Oreca 07
|LMP2
|2 laps
|8
|23
|Josh Pierson
Том Бломквист
Оливер Джарвис
|Oreca 07
|LMP2
|2 laps
|9
|34
| Якуб Смеховски
Фабио Шерер
Альберт Коста
|Oreca 07
|LMP2
|2 laps
|10
|9
|Filip Ugran
Бент Вискал
Андреа Кальдарелли
|Oreca 07
|LMP2
|2 laps
|Полные результаты
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