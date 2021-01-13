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WEC / Новость

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

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Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана
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Первые фото опубликовали за два дня до официальной презентации

Toyota показала первые снимки своего нового гиперкара для выступления в серии WEC. Машина получила название GR010 HYBRID и была сфотографирована в камуфляжной расцветке, так как презентация официальной ливреи состоится в пятницу, 15 января.

GR в названии отсылает к новому спортивному суббренду Toyota – Gazoo Racing. Три цифры в названии обозначают преемственность нынешнего гиперкара по отношению к машине TS010, которую Toyota выпускала в 1991-93-м годах.

GR010 HYBRID заменит машину TS050 HYBRID LMP1, с которой Toyota выиграла два последних чемпионата WEC в личном и командном зачетах.

Технические детали ДВС, установленного на новой машине, Toyota пока не разглашает, а вот ее электродвигатель способен выдавать до 670 л.с.

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
1/4

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
2/4

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
3/4

Фотограф: Toyota Racing

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
4/4

Фотограф: Toyota Racing

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Серия WEC
Автор Джейми Кляйн

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