Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Toyota показала первые снимки своего нового гиперкара для выступления в серии WEC. Машина получила название GR010 HYBRID и была сфотографирована в камуфляжной расцветке, так как презентация официальной ливреи состоится в пятницу, 15 января.

GR в названии отсылает к новому спортивному суббренду Toyota – Gazoo Racing. Три цифры в названии обозначают преемственность нынешнего гиперкара по отношению к машине TS010, которую Toyota выпускала в 1991-93-м годах.

GR010 HYBRID заменит машину TS050 HYBRID LMP1, с которой Toyota выиграла два последних чемпионата WEC в личном и командном зачетах.

Технические детали ДВС, установленного на новой машине, Toyota пока не разглашает, а вот ее электродвигатель способен выдавать до 670 л.с.