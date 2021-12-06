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WEC Новости

Toyota подтвердила имя нового гонщика в WEC

Автор:
, журналист (Global)
Соавтор:
Джейми Кляйн

Сенсации не произошло: место ушедшего Казуки Накаджимы японцы отдали другому своему соотечественнику Рио Хиракаве

Toyota подтвердила имя нового гонщика в WEC

Еще в начале ноября трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Накаджима объявил об уходе из марафонского чемпионата мира. Уже тогда главным и фактически единственным кандидатом ему на замену назвали тест-пилота Toyota Рио Хиракаву. 

В понедельник о контракте с 27-летним гонщиком объявили официально. С нового сезона марафонского чемпионата мира он присоединится к Себастьену Буэми и Брендону Хартли в экипаже машины №8. При этом состав «семерки» останется прежним – Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес.

Рио Хиракава, чемпион Super GT 2017 года, в последнее время совмещал выступления в этой серии и старты в Суперформуле. Кроме того, ранее он гонялся в LMP2, в том числе за G-Drive Racing. 

Одновременно Toyotа подтвердила, что Накаджима не просто прекратит выступления в WEC, а вовсе завершит карьеру. Он рассчитывал вернуться в Суперформулу, но вакансию предпочли отдать молодому Джулиано Алези. Теперь 36-летний Казуки войдет в состав топ-менеджмента Toyota Motorsport.

В то же время Камуи Кобаяши, продолжая выступать в гонках марафонского чемпионата, займет пост руководителя команды, чтобы «представить точку зрения пилотов в высшем руководстве».

Сезон WEC 2022 года стартует в марте в американском Себринге.

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